«Зенит» хочет предложить «Байеру» 5 млн евро за Азмуна
«Зенит» хочет сделать предложение о трансфере Сердара Азмуна.
Ранее стало известно, что петербуржский клуб заинтересован в возвращении нападающего, выступающего за «Байер».
По информации Sport24, сине-бело-голубые планируют предложить немецкому клубу 5 миллионов евро за форварда. Сообщалось, что клуб из Леверкузена в начале года требовал за Азмуна около 10 миллионов евро, но трансфер может быть осуществлен и за меньшую сумму. Однако сделке могут помешать санкции в отношении России.
В начале августа иранец получил травму, из-за которой пропустит 6-8 недель.
Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за клуб. Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
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Зенит, можно будет сказать, в аренду Сердара в Байер отдавал...
правда не бесплатно... за это пришлось заплатить немцам один миллион
Не бесплатно.
поиграл?..
А щас хотите взять инвалида за 5. То чувство когда не можете тюкавина купить, и обращаете внимание на пешеходов