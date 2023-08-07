«Зенит» хочет предложить «Байеру» 5 млн евро за Азмуна

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

«Зенит» хочет сделать предложение о трансфере Сердара Азмуна.

Ранее стало известно, что петербуржский клуб заинтересован в возвращении нападающего, выступающего за «Байер». 

По информации Sport24, сине-бело-голубые планируют предложить немецкому клубу 5 миллионов евро за форварда. Сообщалось, что клуб из Леверкузена в начале года требовал за Азмуна около 10 миллионов евро, но трансфер может быть осуществлен и за меньшую сумму. Однако сделке могут помешать санкции в отношении России.

В начале августа иранец получил травму, из-за которой пропустит 6-8 недель. 

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за клуб. Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь

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71 комментарий

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Тогда надо Дзюбу из Локо забирать, чтобы воскресить супер связку
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продали за четыре, возвращают за пять...
Зенит, можно будет сказать, в аренду Сердара в Байер отдавал...
правда не бесплатно... за это пришлось заплатить немцам один миллион
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Ответ Evgen_Hazard
Тогда надо Дзюбу из Локо забирать, чтобы воскресить супер связку
и Глушакова. для безопасного соития
+31
-17
+14
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Ответ Чивоуштам бгг©
вот так наш зенит может разбазарить 5 лямов за игрока который ушёл бесплатно так ещё и травмирован
Брал его Зенит за 12, а уходил он за 2,5.
Не бесплатно.
+19
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Ответ WatrikVLZ
Причем тут это? Ты как дитё! Азмун сам хотел поиграть в Европе, его отпустили и цену за него не ломили.
поиграть хотел Азмун... а дитё почему то я
поиграл?..
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Он не поедет.. только убежал.. от алиментов))
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Что там по алиментам?)
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Сашку Панова можно подписать, он свободен сейчас)
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Ответ Russ Ivan
А ещё недавно питерские говорили, что он им даром не нужен. Метания Семака восхитительны...
Это не метания Семака, а тупая упертость желтой футбольной прессы.
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Ответ Fjordy
Медведев ведь уже опровергал. Мало того, что Азмун не очень красиво ушёл, так он ещё и хрусталём стал. Да и без Дзюбы он намного хуже играл за Зенит.
Медведев получается балабол сказочниый, нет ему веры.
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Ответ .ru
продали за четыре, возвращают за пять... Зенит, можно будет сказать, в аренду Сердара в Байер отдавал... правда не бесплатно... за это пришлось заплатить немцам один миллион
Продали за 2,5
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Ответ Вилкин
Инфляцию посчитайте. За это время она больше 20% в евро.
не поспоришь... сейчас уже наверно и Сутормин за сотку перевалил
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Быстро время летит, Азмуну уже 28 лет, а ведь ещё совсем недавно Бердыев его, совсем юношу, за руки выводил в большой футбол.
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Почему бы и нет, вон пример Спартака и Промеса, думаю удачная идея
Чтобы получить вариант Спартак - Промес, нужно Азмуна сначала осудить на пару лет и пугать другим возможным сроком. Пока этот дамоклов меч не завис над Промесом он просто номер начал отбывать на поле, а потом сразу встрепенулся и продолжает из кожи лезть.
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Ответ Alexander Baranov
Вы так гордитесь этим. А покупали его за сколько? Это мы промолчим, какая разница, он столько пользы принес, и не важно что на 9,5 млн в минус ушли ( специально до 9,5 округлил, чтобы ты не возмущался). А щас хотите взять инвалида за 5. То чувство когда не можете тюкавина купить, и обращаете внимание на пешеходов
Как это какая разница, сколько принёс пользы? Вообще-то игроки именно для этого приобретаются.
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Медведев ведь уже опровергал. Мало того, что Азмун не очень красиво ушёл, так он ещё и хрусталём стал. Да и без Дзюбы он намного хуже играл за Зенит.
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Ответ .ru
продали за четыре, возвращают за пять... Зенит, можно будет сказать, в аренду Сердара в Байер отдавал... правда не бесплатно... за это пришлось заплатить немцам один миллион
За 2,5 отдали же.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Зенит ещё интересуется Галено из Порту. Бразил 25 лет. Правый вингер. Скоро игра ищменится
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Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий удален модератором
Вы так гордитесь этим. А покупали его за сколько? Это мы промолчим, какая разница, он столько пользы принес, и не важно что на 9,5 млн в минус ушли ( специально до 9,5 округлил, чтобы ты не возмущался).
А щас хотите взять инвалида за 5. То чувство когда не можете тюкавина купить, и обращаете внимание на пешеходов
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Ответ dimitrii36
супервязка знатная была
суперсвязка была, когда Халк об голову Дзюбы мячи забивал как в бильярде. Дзюбе даже играть не надо было - просто стоять, Халк об него загонит как в лузу. А с Азмуном просто хорошая связка
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Ответ Caniball
Брал его Зенит за 12, а уходил он за 2,5. Не бесплатно.
Да, только брал его за деньги, полученные с продажи Паредеса в ПСЖ.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Чивоуштам бгг©
вот так наш зенит может разбазарить 5 лямов за игрока который ушёл бесплатно так ещё и травмирован
Он за счёт участия в ЛЧ заработал больше, чем Промес на продаже кокаина
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срочно! всех скупить!
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Ахаха, возвращение иранского Месси ))) весь Питер с бабушками с Невы в восторге. Главное, купить его дороже, чем продали в Байер)))
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Ответ .ru
продали за четыре, возвращают за пять... Зенит, можно будет сказать, в аренду Сердара в Байер отдавал... правда не бесплатно... за это пришлось заплатить немцам один миллион
Инфляцию посчитайте. За это время она больше 20% в евро.
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