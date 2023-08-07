«Зенит» хочет предложить «Байеру» 5 млн евро за Азмуна

«Зенит» хочет сделать предложение о трансфере Сердара Азмуна.

Ранее стало известно, что петербуржский клуб заинтересован в возвращении нападающего, выступающего за « ».

По информации Sport24, сине-бело-голубые планируют предложить немецкому клубу 5 миллионов евро за форварда. Сообщалось, что клуб из Леверкузена в начале года требовал за около 10 миллионов евро, но трансфер может быть осуществлен и за меньшую сумму. Однако сделке могут помешать санкции в отношении России.

В начале августа иранец получил травму, из-за которой пропустит 6-8 недель.

Азмун выступал за « » с 2019 по 2022 год. Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за клуб. Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.

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