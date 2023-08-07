Аршавин о «Зените»: «Не в кризисе, но ищет себя. Потери в составе большие. Команда старается спасти матчи неподготовленными игроками»

Андрей Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. « » расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять. А «Зенит» расстроился бы из‑за того, что проиграл дома.

Но теперь грустит только одна команда. «Динамо» должно быть довольно. Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило.

«Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и еще не готовы. «Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», — сказал член правления « ».

Цифра дня. 1,9 xG «Зенита» после трех туров – худший показатель в РПЛ

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER