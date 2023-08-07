Аршавин о «Зените»: «Не в кризисе, но ищет себя. Потери в составе большие. Команда старается спасти матчи неподготовленными игроками»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Марио Фернандес Вендел Футбол

Андрей Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. «Динамо» расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять. А «Зенит» расстроился бы из‑за того, что проиграл дома.

Но теперь грустит только одна команда. «Динамо» должно быть довольно. Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило.

«Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио еще не готовы. «Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», — сказал член правления «Зенита».

Цифра дня. 1,9 xG «Зенита» после трех туров – худший показатель в РПЛ 

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16 комментариев

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А чего игроков не подготовили?
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Как я и говорил, уйдёт ещё Вендел и Клаудиньо и команда превратится в Факел какой-нибудь. Семак не решает вообще ничего, игру решают бразильцы.
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Ответ GrafGiovanni
а кто, собственно, ушел из основы?
Кузяев и Малком, но приподносят это так, как ушло ровно пол основы.
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а кто, собственно, ушел из основы?
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теперь налицо тренерский "гений" кукტлда Богданыча
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Что сыграл ничью дома 💁‍♂️
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Зенит просто пытается играть без главной звезды и оставшимися немотивированными бразильцами в составе.
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Какие такие большие потери? Тема не раскрыта)) ЗЫ. До Сергеича вчера после игры с Динамо доперло, что папа Миллер может и попереть с тёплого места. А его терять нет желания. Отсюда и такой традиционный спич. Игры в объективность закончились))
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Только плохая лошадь рвёт со старта - заповедь жокея. ))
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Ответ san ra
А если в Спартаке уйдёт треть состава будут феерить?
Ну посмотри на Спартак прошлого сезона, там от силы 1.5 человека играли бы в основе Зенита, а то и 0)
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Ответ Великий Алонсо
Как я и говорил, уйдёт ещё Вендел и Клаудиньо и команда превратится в Факел какой-нибудь. Семак не решает вообще ничего, игру решают бразильцы.
Виндел и так не играет , один Клаудинью старается , но насколько его хватит не известно
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Ответ san ra
А если в Спартаке уйдёт треть состава будут феерить?
От куда треть 11 игроков , из них только Малком ушёл , а Винделу просто неохоты быть Зените , по арифметике это 1/5 с натяжкой
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