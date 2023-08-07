Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти. Бразилец хочет вернуться в «Барсу»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону» этим летом.

По информации L’Equipe, Неймар сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Бразилец хочет вернуться в «Барселону».

Отмечается, что после возвращения «ПСЖ» в Париж из предсезонного турне Неймар месте со своей семьей и агентом Пини Захави приняли решение покинуть клуб.

Форварда шокировала акция протеста ультрас возле его дома в мае. Неймар не чувствует себя защищенным, чего никогда не случалось в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что против возвращения Неймара в «Барсу» выступает Хави. Главный тренер каталонцев считает, что бразилец не подходит проекту клуба и может испортить атмосферу в раздевалке.

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68 комментариев

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Ответ kyygspn6n5
Интересно он там за играет?
я думаю он там против играет )
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+34
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где-то я это уже слышал… ах да, каждое лето после перехода Неймара в ПСЖ)
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+22
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В итоге уйдет, но не в Барселону
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Будет шикарно если Неймар уйдет. Один из самых невезучих и недооцененных игроков. Во Франции это быдло его лупит по ногам, а судьи его не оберегают, даже в АПЛ у него будет меньше травм или в Барсе и мотивация иная. На данный момент технически самый одаренный игрок в мире
+12
-5
+7
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Что, опять?)
+8
-3
+5
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Чувствую, что всё закончится Саудовской Аравией.
+4
0
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Хочу вернуться в 2008-ой🥲
+4
-1
+3
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Барса принимает бывших своих звезд только со свои рычагом :)
+3
0
+3
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Ответ LIBerly
Кто в ПСЖ играть будет?)
Экитике и Руис покажут, как брать требл
+3
0
+3
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Какая Барселона почти 32 летнему травмату:) Чемодан-Вокзал-Саудовская Аравия:)
+2
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По информации L’Equipe, Неймар сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет покинуть клуб до закрытия.
+3
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Ответ Пирс Морган
Экитике и Руис покажут, как брать требл
про дембеле забыл! он тоже требл лазарета возьмет
+1
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У Барсы денег платить зарплаты игрокам, придумывает схемы, как вывернуться. А тут Неймар засобирался обратно.
+1
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Ответ Пирс Морган
По информации L’Equipe, Неймар сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет покинуть клуб до закрытия.
Браво
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Интересно он там за играет?
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Пике: "Он возвращается."
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Боули: это для меня? 👉👈
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Спасибо, уже не надо.
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Только что видел в каком то паблике новость, что Неймар хочет остаться, даже если болельщики возненавидят. Кто врет?
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Что же скажут по этому поводу впавший в героическое детство Мостовой и неутомимый истребитель пельмешек Уткин ?
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Ответ Юра Мисайлов
я думаю он там против играет )
Он воздержался от участия в референдуме
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Ответ Nik-17
Кажется, эта новость из мая
Все прошло и никто не заметил
Никто не вспомнил 2003-й
Где были мы и кто был с нами🤣🤣🤣
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Кто будет уходить последним из ПСЖ, выключите свет!
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Ответ LIBerly
Кто в ПСЖ играть будет?)
Энрике
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а каким образом нынешняя Барселона может удовлетворить запросы Неймара по ЗП? или он готов играть за хлеб с маслом?
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