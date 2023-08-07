Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти. Бразилец хочет вернуться в «Барсу»

Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону» этим летом.

По информации L’Equipe, Неймар сообщил президенту «ПСЖ» , что хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Бразилец хочет вернуться в «Барселону».

Отмечается, что после возвращения «ПСЖ» в Париж из предсезонного турне Неймар месте со своей семьей и агентом Пини Захави приняли решение покинуть клуб.

Форварда шокировала акция протеста ультрас возле его дома в мае. Неймар не чувствует себя защищенным, чего никогда не случалось в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что против возвращения в «Барсу» выступает Хави. Главный тренер каталонцев считает, что бразилец не подходит проекту клуба и может испортить атмосферу в раздевалке.

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