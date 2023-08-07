Соломатин вступил в батальон Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Не надо дзюбить. Слава России!»

Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин с батальоном Española отправился в Бахмут.

Бывший защитник , « » и украинской «Оболони» подписал контракт с околофутбольным батальоном отправился защищать Артемовск (Бахмут), сообщает телеграм-канал Mash.

Экс-игрок несколько раз приезжал в Донбасс и привозил гуманитарную помощь – еду, вещи и все необходимое для участников первого добровольческого отряда российских фанатов.

Он получил позывной Солома и отправился на позиции.

«Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения Española, чем горжусь. Спасибо русскому футболу и фанатизму за это.

Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы, за вас по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол, на дорогу. Вы это все прекрасно знаете.

Сейчас парням нужна обратная связь, обратная поддержка от вас. Не думайте, что мы куда-то быстро вернемся. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Поэтому: один за всех, и все за одного! Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь. Слава России!» – сказал Соломатин.

Соломатин о Донбассе: «С 2014-го людей убивают, обстреливают города. Многое переосознал, когда увидел, что там происходит»

Соломатин о помощи «Эспаньоле» на Донбассе: «Горжусь этим. Постоянно ищем спонсоров для наших парней, помогают фанаты «Зенита», всех российских клубов»

Соломатин о том, что футболисты не выражают позицию по СВО: «Возможно, тешат себя надеждами, что будем снова играть в Европе. Они глубоко заблуждаются»

Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»

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