Соломатин вступил в батальон Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Не надо дзюбить. Слава России!»

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Соломатин Политика Футбол

Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин с батальоном Española отправился в Бахмут.

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и украинской «Оболони» Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном отправился защищать Артемовск (Бахмут), сообщает телеграм-канал Mash.

Экс-игрок несколько раз приезжал в Донбасс и привозил гуманитарную помощь – еду, вещи и все необходимое для участников первого добровольческого отряда российских фанатов.

Он получил позывной Солома и отправился на позиции.

«Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения Española, чем горжусь. Спасибо русскому футболу и фанатизму за это.

Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы, за вас по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол, на дорогу. Вы это все прекрасно знаете.

Сейчас парням нужна обратная связь, обратная поддержка от вас. Не думайте, что мы куда-то быстро вернемся. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Поэтому: один за всех, и все за одного! Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь. Слава России!» – сказал Соломатин.

Соломатин о Донбассе: «С 2014-го людей убивают, обстреливают города. Многое переосознал, когда увидел, что там происходит»

Соломатин о помощи «Эспаньоле» на Донбассе: «Горжусь этим. Постоянно ищем спонсоров для наших парней, помогают фанаты «Зенита», всех российских клубов»

Соломатин о том, что футболисты не выражают позицию по СВО: «Возможно, тешат себя надеждами, что будем снова играть в Европе. Они глубоко заблуждаются»

Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»

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177 комментариев

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Идиот 🤦‍♂️
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+92
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Моя бабушка( царство небесное ) говорила так: не всех дураков война убила
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Я всё в толк не могу взять, чë за прикол у некоторых (а таких немало) воюющих за Россию, считать, что чем быстрее они победят Украину, тем больше симпатий к нашей стране станет в Европе и нас обратно начнут интегрировать в европейское сообщество и заодно везде разбанят в спорте? Ну то бишь всё будет почти как раньше.

Как по мне, эффект будет АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.
+87
-28
+59
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Ответ Peter Parker
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А это тут причем дружок? Не вдаваясь в перевод с несуществующего языка, просто прикольно звучит. Как это связано с слабоумным милитаризмом бывшего футболера, я не понимаю
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Какая каша в голове.. что с людьми делает пропаганда..
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По крайней мере в отличие от многих диванных захистников подтвердил слова действием.
+51
-17
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Ответ 45_percent
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Моя бабушка пережила оккупацию и потеряла шесть сестер. Она то точно знала последствия войны из за неумеренных амбиций тиранов
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Вот таких отбитых милитаристов вообще не жалко.
+46
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+18
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Ответ Rustam Guseynoff
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Если ты путаешь святую войну против оккупантов и мучителей с захватнической компанией в соседней стране… кароче к врачу
+27
-10
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Ответ flash166
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Нет. Но я знаю, почему родился ты. Маме привет
+23
-10
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Ответ Alexis 5715
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есть
+33
-21
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Позывной Солома очень подходит, судя по высказываниям - стопроцентное попадание с позывным.
+28
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+11
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Ну чо, верен своим идеалам, какими бы они не были. Теперь не будет комментов "почему не в Бахмуте", но и ответственность приобретет, возможно, и в будущем.
+14
-4
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Ответ VolarMorgulis
А это тут причем дружок? Не вдаваясь в перевод с несуществующего языка, просто прикольно звучит. Как это связано с слабоумным милитаризмом бывшего футболера, я не понимаю
Зафиксируем: 1. ты ко мне используешь обращение «дружок», пытаясь меня задеть. 2. Ты используешь девиз культа смерти, пусть и выдуманного, просто потому что красиво звучит. Но при этом ты против войн или насилия. 3. После всего этого позволяешь назвать Соломатина недалеким милитаристом? То есть ты не милитаристичен и более умён?
+16
-7
+9
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Дзюбу ещё зачем-то приплел 🤣
+11
-3
+8
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Ответ Александр Севрюгин
на японцев посмотри
Плевать мне на японцев. Моя страна напала на соседа и по этой причине тысячи людей, в том числе детей, погибают. Японцы здесь не при чем.
+20
-13
+7
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респект! солома молодец!
+19
-13
+6
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Ответ Peter Parker
Причем здесь «сударь», куда тебя несет и что ты хочешь этим показать? Ты буквально написал себе в никнейм фразу «все люди должны умереть» и при этом говоришь, что ты просто любитель фэнтази.
Это переводится: все мужи смертны. То есть по сути просто аксиома. Или это Вы Дункан?
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Ответ Зверёк
Идиот 🤦‍♂️
Если поддерживаешь СВО, то "почему не в окопе?" Если записался на фронт, то "идиот". Сразу видно стремление к плюрализму мнений и уважение к позиции, не совпадающей с собственной.
+10
-4
+6
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Трындец новость. Успехов и возвращайся живым и здоровым!
+19
-14
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Как корёжит местный Брайтон Бич. Прекрасно! Но что они могут сделать? Ни-че-го.
Нет. Вру. Они могут мне минусики бессильного гнева поставить. Бгг
+20
-15
+5
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Ответ CherenkovF
Молодец Андрей! Доказывает свою позицию делами. Кстати, забавно, что у местных подгорает и от слов и от поступков. Скажет человек - я за Путина. Да ты такой-сякой, в окопы иди и т.д. Человек пошел воевать, опять неправильно. Оскорбления, страдания... А объяснить мне кто-то сможет в какой момент защита своей родины стала чем-то постыдным? В любом случае правда за людьми совершающими поступки, а не плачущими в интернете. Так что будем жить в хорошей стране, управляемой не быдлом, а героями и патриотами.
защиты от кого?? все враги этой родины сидят в кремле
+6
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Ответ Montenegro Serbian
Я всё в толк не могу взять, чë за прикол у некоторых (а таких немало) воюющих за Россию, считать, что чем быстрее они победят Украину, тем больше симпатий к нашей стране станет в Европе и нас обратно начнут интегрировать в европейское сообщество и заодно везде разбанят в спорте? Ну то бишь всё будет почти как раньше. Как по мне, эффект будет АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.
потому что они элементарно тупые.
+8
-3
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Ответ Капитан_Улитка
надеюсь, он послужит примером всем ватникам и все они туда отправятся. но я не перестаю удивляться. Россию отстранили от соревнований из-за войны. и он не понимает, что при победе нас не вернут?
При окончании боевых действий вернут
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Ответ Капитан_Улитка
надеюсь, он послужит примером всем ватникам и все они туда отправятся. но я не перестаю удивляться. Россию отстранили от соревнований из-за войны. и он не понимает, что при победе нас не вернут?
почему не вернут? что помешает?
+17
-13
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