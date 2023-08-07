«Вест Хэм» готов заплатить 55-60 млн фунтов «МЮ» за Магуайра и Мактоминея

«Вест Хэм» хочет подписать Харри Магуайра и Скотта Мактоминея.

По данным The Guardian, « » готов заплатить заплатить 55-60 млн фунтов за двоих футболистов. Отмечается, что ранее молотобойцы предложили 30 млн за .

Однако проблема заключается в том, что 30-летний защитник получил значительное повышение зарплаты в результате попадания « » в Лигу чемпионов. И теперь этот вопрос придется уладить.

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