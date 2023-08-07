«Вест Хэм» готов заплатить 55-60 млн фунтов «МЮ» за Магуайра и Мактоминея

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр Скотт Мактоминей Футбол

«Вест Хэм» хочет подписать Харри Магуайра и Скотта Мактоминея.

По данным The Guardian, «Вест Хэм» готов заплатить заплатить 55-60 млн фунтов за двоих футболистов. Отмечается, что ранее молотобойцы предложили 30 млн за Магуайра.

Однако проблема заключается в том, что 30-летний защитник получил значительное повышение зарплаты в результате попадания «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов. И теперь этот вопрос придется уладить.

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41 комментарий

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Тен Хаг должен за такие деньги взять и сам отвезти на автобусе этих двоих в Лондон
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Ответ Алексей Гусев
игроков.
для игрока и для Магуайра
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Шанс и для клуба и для игрока…
+16
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Вот и благотворительность подоспела
+12
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Ответ <~Inter~>
А говорят Райс за 100 млн это переплата. Тут вообще непонятно как эти двое могут столько стоить
Мак отличный игрок. просто ему команда попроще нужна. ВХ идеальный вариант для него.
+12
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Ответ Babayeff
Шанс и для клуба и для игрока…
игроков.
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Даже не знаю какая мотивация кроме зарплаты Магваеру нужна.
В основе играть он не будет.
Даже Саутгейт прямым текстом сказал что и в сборную перестанет из-за этого вызываться.
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Ответ jexOn
За двоих смешная сумма
Тогда оставляйте у себя
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Ответ CriminalJoint62
Тен Хаг должен за такие деньги взять и сам отвезти на автобусе этих двоих в Лондон
За двоих смешная сумма
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Оба с нужными паспортами, Скотт в его возрасте от 30 до 40 стоит с нынешними ценами.
Да и Мага не меньше 30ки с учётом статуса в сборной. И да я видел вчерашний привоз))
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Хорошо, что в мире есть Вест Хэм.
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За такие деньги МЮ обязан обернуть этот неликвид еще и подарочной бумагой с бантиком)
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Ответ Сергей Костюков
на такси должен отвезти обоих!
*Груз такси
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Ответ CriminalJoint62
Тен Хаг должен за такие деньги взять и сам отвезти на автобусе этих двоих в Лондон
на такси должен отвезти обоих!
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Ответ CriminalJoint62
Тен Хаг должен за такие деньги взять и сам отвезти на автобусе этих двоих в Лондон
Лично отвезти, на своей машине
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Ответ Jan Paskel
для игрока и для Магуайра
браво, зачет)
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Ответ CriminalJoint62
Тен Хаг должен за такие деньги взять и сам отвезти на автобусе этих двоих в Лондон
на бизнес люкс самолёте
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Пусть сначала за Влашича расплатятся
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Харри, просто возьми и уйди. Не тянешь ты уже МЮ, ну не тянешь
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60 лямов за два вагона леса? Отдавать не думая…. Хотя болельщики других клубов будут скучать по Харри капитану.
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2 по цене 1
Предсезонные скидки от манков. Распродажа неликвида!
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60 с Магуайером а без 55?
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Ответ Любезный Коссутий
Мак отличный игрок. просто ему команда попроще нужна. ВХ идеальный вариант для него.
ну стоит он 30-35 млн евро, но не более. Как за Харри в его возрасте можно предложить больше 15 вообще не понимаю. Он и так безумно медленный игрок, а что с ним произойдёт в ближайшие годы даже представить страшно
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Ответ Чёрный тюльпан
Нужно с бонусами до 70 дожимать и скидывать этот неликвид. МЮ однозначно нужен ПЗ, если тен Хаг не возьмёт до конца ТО толкового правого крайка, то хапнет горя по ходу сезона с Уан-Биссакой и Дало. Фримпонга бы из Байера выцепить.
думаю легко дожмут.
вопрос в другом.
мага понты колотит что ВХ не его уровень, а самого Мактома скорее всего сам клуб не продаст пока не закроет вопрос по Фреду и ВДБ
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Видно Холодильник вчера впечатлил Моеса 🤭
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