«Вест Хэм» готов заплатить 55-60 млн фунтов «МЮ» за Магуайра и Мактоминея
«Вест Хэм» хочет подписать Харри Магуайра и Скотта Мактоминея.
По данным The Guardian, «Вест Хэм» готов заплатить заплатить 55-60 млн фунтов за двоих футболистов. Отмечается, что ранее молотобойцы предложили 30 млн за Магуайра.
Однако проблема заключается в том, что 30-летний защитник получил значительное повышение зарплаты в результате попадания «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов. И теперь этот вопрос придется уладить.
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В основе играть он не будет.
Даже Саутгейт прямым текстом сказал что и в сборную перестанет из-за этого вызываться.
Да и Мага не меньше 30ки с учётом статуса в сборной. И да я видел вчерашний привоз))
Предсезонные скидки от манков. Распродажа неликвида!
вопрос в другом.
мага понты колотит что ВХ не его уровень, а самого Мактома скорее всего сам клуб не продаст пока не закроет вопрос по Фреду и ВДБ