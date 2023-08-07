СКА и сборная России посетили матч ФК «Сочи». Роман Ротенберг вручил свитер своему отцу Борису – президенту южан

Теги СКА Сборная России по хоккею премьер-лига Россия фото КХЛ Роман Ротенберг Борис Ротенберг-старший Сочи Хоккей

Роман Ротенберг подарил форму хоккейной сборной России президенту «Сочи» Борису Ротенбергу.

Хоккеисты СКА и сборной России до 23 лет, которые принимают участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, посетили матч Мир РПЛ между «Сочи» и «Ахматом» (1:2).

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг вручил свитер сборной своему отцу – президенту «Сочи» Борису Ротенбергу.

После завершения матча игроки и тренеры сборной сделали совместное фото с командой «Сочи» и вручили свитер сборной главному тренеру Дмитрию Хохлову.

– Игроки СКА планируют насладиться футбольным матчем «Сочи» – «Ахмат»? Или отсутствие Fan ID помешает это сделать?

– Всегда готовимся к любой игре. Мы хорошо подготовились и к этому матчу. У всех есть Fan ID, так что идем всей командой.

Будет командное мероприятие. Чтобы поднять эмоциональный фон, все вместе идем сегодня на футбол, – сказал Роман Ротенберг в воскресенье после матча СКА и ХК «Сочи» (6:4).

Фото: официальный сайт ФХР

27 комментариев

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Могли бы у себя дома на кухне эти шмотки вручить
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Какой-то передоз Ротенбергов в одной новости
+58
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Вор из воровского клуба вручил свитер вору из воровского клуба 👍
+32
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Ответ Жан Поль Бельманда
Могли бы у себя дома на кухне эти шмотки вручить
У них, скорее всего, много кухонь, на стадионе удобнее
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🤣🤣🤣🤣
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Хозяева жизни и России.
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Боже какая же крипота
+5
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Ответ Igo Pro
"Ротенбергов не может быть слишком много" (м/ф " Золотая антилопа")
Приходит такой Ротенберг у бар, а там Ротенберг, Ротенберг и Ротенберг
+4
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прям как Йозе Марино к футболу приобщается. Глядишь,через месяц-два замена Хохлову будет достойная
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Ответ Ебздрогыч
Какой-то передоз Ротенбергов в одной новости
"Ротенбергов не может быть слишком много" (м/ф " Золотая антилопа")
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Меня одного тошнит от этих личностей ???🤢🤢🤢🤮🤮🤮
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Семейный турнирчик)
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когда это недорозумение покинет хоккей Российски
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Каминг-аут по Ротенбергски
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пацан на фото недоволен происходящим, видимо на спортсе обитает.
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У Онопко на лице написано, что он в каком то цирке учавствует
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Кем они приходятся друг другу? Ещё и футболист Локомотива какой-то есть...
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хохлов - куда я попал ! на лице полное отсутствие присутствия
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президент клуба и талантливый сын -тренер
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Не верю, думаю их без фан ай-ди пропустили
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мем про трех спайдерменов
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и жахнулись в десна. скоро борцы подтянутся
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Фу
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Хохлову символически ПРИШЛОСЬ тоже подарить
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Россия в одной картинке))
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