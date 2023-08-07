СКА и сборная России посетили матч ФК «Сочи». Роман Ротенберг вручил свитер своему отцу Борису – президенту южан

Роман Ротенберг подарил форму хоккейной сборной России президенту «Сочи» Борису Ротенбергу.

Хоккеисты СКА и сборной России до 23 лет, которые принимают участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, посетили матч Мир между «Сочи» и «Ахматом» (1:2).

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг вручил свитер сборной своему отцу – президенту «Сочи» .

После завершения матча игроки и тренеры сборной сделали совместное фото с командой « » и вручили свитер сборной главному тренеру Дмитрию Хохлову.

– Игроки СКА планируют насладиться футбольным матчем «Сочи» – «Ахмат»? Или отсутствие Fan ID помешает это сделать?

– Всегда готовимся к любой игре. Мы хорошо подготовились и к этому матчу. У всех есть Fan ID, так что идем всей командой.

Будет командное мероприятие. Чтобы поднять эмоциональный фон, все вместе идем сегодня на футбол, – сказал Роман Ротенберг в воскресенье после матча СКА и ХК «Сочи» (6:4).

Фото: официальный сайт ФХР