СКА и сборная России посетили матч ФК «Сочи». Роман Ротенберг вручил свитер своему отцу Борису – президенту южан
Роман Ротенберг подарил форму хоккейной сборной России президенту «Сочи» Борису Ротенбергу.
Хоккеисты СКА и сборной России до 23 лет, которые принимают участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, посетили матч Мир РПЛ между «Сочи» и «Ахматом» (1:2).
Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг вручил свитер сборной своему отцу – президенту «Сочи» Борису Ротенбергу.
После завершения матча игроки и тренеры сборной сделали совместное фото с командой «Сочи» и вручили свитер сборной главному тренеру Дмитрию Хохлову.
– Игроки СКА планируют насладиться футбольным матчем «Сочи» – «Ахмат»? Или отсутствие Fan ID помешает это сделать?
– Всегда готовимся к любой игре. Мы хорошо подготовились и к этому матчу. У всех есть Fan ID, так что идем всей командой.
Будет командное мероприятие. Чтобы поднять эмоциональный фон, все вместе идем сегодня на футбол, – сказал Роман Ротенберг в воскресенье после матча СКА и ХК «Сочи» (6:4).
Фото: официальный сайт ФХР
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