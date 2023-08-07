Босс «Рено»: «Альпин» станет французской «Феррари» в «Ф-1»

Теги Феррари Формула-1 Рено Альпин Авто

Исполнительный директор «Рено» нацелен на культовый статус «Альпин» в «Формуле-1».

Лука де Мео сообщил, что французская команда станет для своей страны столь же значимой, что и «Феррари» для Италии.

«Альпин» в «Ф-1» станет французской «Феррари». Во Франции этот спорт не вызывает страсти. Причина в том, что у французов нет такого же символа, как «Феррари» в Италии. Наша цель – привязать цвета команды к страсти.

Примерно как с «Фиат» 500 (компанию возглавлял де Мео – Sports.ru). Это была история, которая цепляла. Люди должны быть вовлечены», – подчеркнул менеджер.

Отмар Сафнауэр: «Альпин» – не футбольная команда, требуется время, чтобы изменить культуру. Боссов «Рено» не устроили мои сроки»

Сириль Абитебуль: «Окон и Гасли – слишком много для «Альпин». «Мерседес» ассоциировался с Хэмилтоном, «Ред Булл» – с Феттелем, затем с Ферстаппеном»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надо для начала выйти на уровень самих себя из начала-середины 00-ых.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крайне амбициозно звучит, только для этого нужна куча денег в течении многих лет, а ещё очень много упорной работы правильных людей, которыми бы управляли другие грамотные люди... А Рено уже не раз уходили и возвращались , то заводской командой , то только мотористом. Так что хватит ли им терпения на этот раз - большой вопрос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По уровню клоунады разве что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франция не Италия там отношение другое . Феррари чуть ли не с самого основания в автоспорте, а в Ф1 это самая легендарная команда. Даже пара выигранных кубков не сильно изменит ситуацию. В пример Мерседес, и РБ после стольких чемпионств они тоже не стали символами своих стран. Да их базы в Британии но все же это немецкая и австрийская команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий