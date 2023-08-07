Босс «Рено»: «Альпин» станет французской «Феррари» в «Ф-1»

Исполнительный директор «Рено» нацелен на культовый статус «Альпин» в «Формуле-1».

Лука де Мео сообщил, что французская команда станет для своей страны столь же значимой, что и « » для Италии.

«Альпин» в «Ф-1» станет французской «Феррари». Во Франции этот спорт не вызывает страсти. Причина в том, что у французов нет такого же символа, как «Феррари» в Италии. Наша цель – привязать цвета команды к страсти.

Примерно как с «Фиат» 500 (компанию возглавлял де Мео – Sports.ru). Это была история, которая цепляла. Люди должны быть вовлечены», – подчеркнул менеджер.

Отмар Сафнауэр: «Альпин» – не футбольная команда, требуется время, чтобы изменить культуру. Боссов «Рено» не устроили мои сроки»

Сириль Абитебуль: «Окон и Гасли – слишком много для «Альпин». «Мерседес» ассоциировался с Хэмилтоном, «Ред Булл» – с Феттелем, затем с Ферстаппеном»