МОК в ответ на запрос Олимпийского комитета Кореи заявил, что допинг-проба А Сотниковой в 2014-м была отрицательной

МОК ответил на запрос Олимпийского комитета Южной Кореи по поводу допинг-пробы Сотниковой.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в интервью на ютуб-канале Tatarka FM.

На Играх-2014 в Сочи россиянка победила корейскую фигуристку Ю-На Ким.

«МОК заявил, что у Сотниковой был отрицательный результат пробы А в 2014-м, и что во время обширного тестирования российских спортсменов в 2017-м с ее стороны нарушений антидопинговых правил выявлено не было.

Теперь, когда МОК заявил, что у Сотниковой никогда не было положительного теста, нам будет трудно подать жалобу», – сказал представитель НОК Республики Корея.

Корея попросит МОК провести расследование после слов Сотниковой, что у нее «нашли допинг»

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?