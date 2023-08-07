МОК в ответ на запрос Олимпийского комитета Кореи заявил, что допинг-проба А Сотниковой в 2014-м была отрицательной

Теги Сочи-2014 сборная России допинг МОК Аделина Сотникова женское катание НОК Южной Кореи Фигурное катание

МОК ответил на запрос Олимпийского комитета Южной Кореи по поводу допинг-пробы Сотниковой.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в интервью на ютуб-канале Tatarka FM.

На Играх-2014 в Сочи россиянка победила корейскую фигуристку Ю-На Ким.

«МОК заявил, что у Сотниковой был отрицательный результат пробы А в 2014-м, и что во время обширного тестирования российских спортсменов в 2017-м с ее стороны нарушений антидопинговых правил выявлено не было.

Теперь, когда МОК заявил, что у Сотниковой никогда не было положительного теста, нам будет трудно подать жалобу», – сказал представитель НОК Республики Корея.

Корея попросит МОК провести расследование после слов Сотниковой, что у нее «нашли допинг»

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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27 комментариев

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Увы,не станет Юна Ким двукратной ОЧ.У Сотниковой длинный язык и хроническое безмозглие,но она не допингистка и выиграла медаль заслуженно
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Ответ Sportsfan
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Проба на мозг тоже была бы отрицательная
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Великая конечно история. Надеюсь, после этого курьеза наших фигуристов хоть ненадолго будут отправлять с катка в школу, чтобы хоть немного появились мозги.
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язык Сотниковой - ее враг, поняли уже.
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Аделине впредь нужно получше думать о том, что говорит.
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Ответ Девочка с севера
Я лично вообще не понимаю, о чем сыр бор? У неё были царапины на пробирке, а не положительная проба. Царапины не её проблемы.
Никто не понимает, зачем Сотникова сказала про свою положительную пробу
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Так это всем ясно, что проба была отрицательной.По другому бы был разбор и все, что положено .
Это сама Сотникова запуталась и заплелась в словах своих.
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А так хотелось...
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Да давно уже понятно, что спортсменка просто в юридическом статусе проб не разбирается. А некоторые уже ручки потирают, хотят надеяться на людей в вопросе, в котором они явно некомпетентны... Наивные
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Я лично вообще не понимаю, о чем сыр бор? У неё были царапины на пробирке, а не положительная проба. Царапины не её проблемы.
+4
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Ответ Храбрая виолончелистка
А так хотелось...
Лол, тут столько орали, что Сотникова потеряет золото, а МОК продажные козлы (по заветам Кадырова на микрофоне), которые сразу же вернут золото сателлитам корейцам с Юга. А теперь выясняется, что про все эти слова мы тут забываем, но все равно МОК остаются продажными козлами.
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Ещё один облом. А Сотниковой нужно думать когда общается с прессой
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Ответ Мурманчанин37
Никто не понимает, зачем Сотникова сказала про свою положительную пробу
Думаю, не зачем, а почему. Потому что умом не блещет, увы. Помнит, что чего-то там было не так с допингом, но что именно - не помнит. А поговорить любит.
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Ответ Peter Varfolomeyev
Великая конечно история. Надеюсь, после этого курьеза наших фигуристов хоть ненадолго будут отправлять с катка в школу, чтобы хоть немного появились мозги.
"Образование ума не прибавляет". Не помню, кто сказал, но, применительно к Аделине, не думаю, что её "легкость в мыслях необыкновенная", следствие редкого посещения школы.
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А так хотелось!
да уж, корейцы...
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Ответ Zbra
Думаю, не зачем, а почему. Потому что умом не блещет, увы. Помнит, что чего-то там было не так с допингом, но что именно - не помнит. А поговорить любит.
Так и надо было сказать что "были проблемы с пробами"Но нет,она на полном серьезе про пробу Б вещала,которая оказалась отрицательной
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Надо было у Аделины спрашивать
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Сотникова считает по-другому))
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добазарилась
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===Теперь, когда МОК заявил, что у Сотниковой никогда не было положительного теста, нам будет трудно подать жалобу», – сказал представитель НОК Республики Корея.===
Трудно, но они всё равно постараются?🤔🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Ответ Anna Stefan
===Теперь, когда МОК заявил, что у Сотниковой никогда не было положительного теста, нам будет трудно подать жалобу», – сказал представитель НОК Республики Корея.=== Трудно, но они всё равно постараются?🤔🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Дело закрыто. Жалоба на что?
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Ответ severyanka
Дело закрыто. Жалоба на что?
Это не ко мне вопрос, на что они хотят подать жалобу))) А дело закрыто давно))
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