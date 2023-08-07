«Интер» купил Зоммера у «Баварии» за 6 млн евро. Контракт с вратарем – на 3 года

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия трансферы Ян Зоммер Футбол

«Интер» объявил о трансфере Яна Зоммера.

Голкипер подписал контракт на 3 года. Сообщалось, что «Интер» заплатил «Баварии» 6 млн евро.

34-летний футболист присоединился к мюнхенцам в середине сезона-2022/23 и провел 19 матчей за клуб в Бундеслиге.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Топ-трансфер!
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Ответ Palacio8
На безрыбье как говорится... Будет весело, если его Станкович/Аудеро на банку посадит.
Каким образом? Зоммер это топ вратарь
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34 для вратаря не возраст. За сущие копейки такого топа отхватили.
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Ответ Palacio8
На безрыбье как говорится... Будет весело, если его Станкович/Аудеро на банку посадит.
зоммер отличный вратарь, какая банка
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Ответ Zlatan Ibra
Клоунария)
Почему?
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Ответ Palacio8
И где этот "топ" играл, посмотрим, сезон в Баварии в качестве затычки, а раньше непонятные названия, понятно.
В боруссии и сборной Швейцарии. Тебе этого мало?
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На безрыбье как говорится...
Будет весело, если его Станкович/Аудеро на банку посадит.
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отличная замена черному парню
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Лохонули баварцев,купила за цену Доширака
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Как по мне, то ничем Онане не уступает, лучше ловит пенальти и дешевле стоит. Если ещё и вспомнить, в каком плюсе после продажи Онаны оставил клуб Маротта, то можно начать аплодировать. Из рисков только вопрос адаптации: кто знает, другой чемпионат и другие соперники.
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2 года поиграет и на родину
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Видимо, Бавария какого-то нового топаря присмотрела🤔
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Ну теперь проблемная позиция только одна у Интера - высокий нап, вместо Джеко.
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Ответ Zlatan Ibra
Клоунария)
посему? топовый второй вратарь и или вратарь на сезон который сам понимает что уже готов быть вторым или третий. а если так как возраст позволяет и будет ситуация то может в историческом топ клубе провести в основе и пару сезонов основным кэпом если не возьмут среднего возраста нормального или молодые не потянут. для игрока это шикарный вариант. для перестроядегося интера это вдвойне шикарны вариант. ты прежде чем мнение высказывать пропагандисткое ( эьл значит без доводов и фактов лишь бы ляпнуть) игрока бы чекнул, чекрул условия лиг, стиль игрыичто творится в чемпионате вообще Италии. поэтому читай книжки, изучай моменты- поверь в жизни сильно поможет нормально и хорошо жить. а псевдомнение без фактов и адекватных доводов- это человек без мозгов.хорошего дня.
ps: интересно он поймёт что я его не оскорбил? если нет то и хорошо, идиоты в мире нужны а если поймёт то не будет отвечать или согласится с конструктивной критикой его мнения.
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