«Интер» купил Зоммера у «Баварии» за 6 млн евро. Контракт с вратарем – на 3 года
«Интер» объявил о трансфере Яна Зоммера.
Голкипер подписал контракт на 3 года. Сообщалось, что «Интер» заплатил «Баварии» 6 млн евро.
34-летний футболист присоединился к мюнхенцам в середине сезона-2022/23 и провел 19 матчей за клуб в Бундеслиге.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Будет весело, если его Станкович/Аудеро на банку посадит.
ps: интересно он поймёт что я его не оскорбил? если нет то и хорошо, идиоты в мире нужны а если поймёт то не будет отвечать или согласится с конструктивной критикой его мнения.