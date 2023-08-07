«Интер» купил Зоммера у «Баварии» за 6 млн евро. Контракт с вратарем – на 3 года

«Интер» объявил о трансфере Яна Зоммера.

Голкипер подписал контракт на 3 года. Сообщалось, что «Интер» заплатил «Баварии» 6 млн евро.

34-летний футболист присоединился к мюнхенцам в середине сезона-2022/23 и провел 19 матчей за клуб в Бундеслиге.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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