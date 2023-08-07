Илон Маск: «Завтра я сделаю МРТ. Может потребоваться операция. Дата поединка неизвестна»
Илон Маск заявил, что ему может потребовать операция.
«Точная дата поединка все еще под вопросом. Завтра я сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем мы подеремся. На этой неделе все узнаем», – написал в соцсетях миллиардер Илон Маск.
Ранее Марк Цукерберг предложил провести бой 26 августа.
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И да, Маск сливается. И почему про это нельзя сказать, даже если он имеет на это полное право?