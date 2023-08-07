Илон Маск: «Завтра я сделаю МРТ. Может потребоваться операция. Дата поединка неизвестна»

Теги MMA Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Илон Маск заявил, что ему может потребовать операция.

«Точная дата поединка все еще под вопросом. Завтра я сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем мы подеремся. На этой неделе все узнаем», – написал в соцсетях миллиардер Илон Маск.

Ранее Марк Цукерберг предложил провести бой 26 августа.

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10 комментариев

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Хабиб не тренировал, но дал пару советов Маску)
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читаемо и предсказуемо.
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Псевдо-гений слился
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Успешность от боя у него сейчас примерно как от покупки Твиттера
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Вспоминается сценка Харламова и Батрудинова в этой связи Винни Пух и пятачок. Цитаты приводить не буду, знающие улыбнулись.
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Илон говорит, как настоящий боец мма))).
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Ответ JBa
щас набегут школьники, чтобы сказать что Маск сливается. даже если так, у него есть полное право. Твиттер сам себя окончательно не разрушит:)
Чёт не понял, а причём тут школьники?
И да, Маск сливается. И почему про это нельзя сказать, даже если он имеет на это полное право?
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Ответ Вечно в бане
Чёт не понял, а причём тут школьники? И да, Маск сливается. И почему про это нельзя сказать, даже если он имеет на это полное право?
ты ему с утра звонил и он сказал, что никакой травмы нет?
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