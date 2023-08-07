Диана Дэвис: «Считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем»

Теги танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заявили, что не имеют никакого отношения к «блату».

Танцевальный дуэт занял первое место на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. Это были первые соревнования Дэвис и Смолкина после перехода в сборную Грузии.

По сумме программ фигуристы набрали 191,82 балла – это третий результат в их карьере.

– Часто говорят, что паузы, особенно в танцах, не идут на пользу результатам. Вы в баллах явно не потеряли. Можно сказать, что были удивлены, увидев 190+ баллов на табло?

Смолкин: Мы не сильно ориентировались на баллы, которые можем получить на этом турнире, по разным причинам. И первый старт, и новый флаг, и смена команды – много факторов, которые сложно было бы предсказать.

В ритм-танце после проката рассчитывали на чуть более высокие оценки, но не очень повезло со жребием, практически открывали турнир. В произвольном же танце уже выдохнули, увидев, что прокат здорово оценили и есть комфортный разрыв в баллах.

– Глеб, вы как-то саркастично говорили – «мы блатные», и это было очень ярко. Так вот скажите – здесь есть все-таки фактор репутации? Или это только результат работы и все?

Смолкин: Думаю, что фактор репутации в танцах всегда был и будет иметь значение, уж больно это субъективный вид спорта. Но репутация зарабатывается на льду для любой топовой пары, и судьи никогда не обратят внимание, как много или мало о тебе говорит пресса и в каком ключе все это преподносится.

Поэтому пропуск сезона – это удар по соревновательной репутации, рейтингу и прочим профессиональным вещам. Все остальное не имеет никакого значения.

Дэвис: Я так же считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем, хотя, конечно, люди будут говорить то, что они хотят, но мы не обращаем на это внимания.

«Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители». Дэвис и Смолкин после ритм-танца на чемпионате России

37 комментариев

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- Как Вас с такой дикцией взяли на радио?! У Вас что, там блат?
- Почему блат? Сестла!
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"что особенно сейчас" ))))
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По блату вне очереди на ои поехали, а теперь без блата турнир выиграли
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Особенно сейчас? Ну хоть признали, что раньше был 😆
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А типа раньше выходит имели ?
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Начало сезона, старт после годичного перерыва, но расчитывали на оценки повыше.
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А к "топовым парам" они имеют отношение?
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Как девочка ловко (по-маминому) манипулирует словом "блат". Блат, деточка, это не деньги нахаляву. Блат - это помощь в определенной ситуации (даже не финансовая) определенной группой лиц, которую не имеют другие претенденты. Короче вы блатные от ушей и до хвоста...
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Да,этот танец маленьких гусей хорошо оценили даже слишком,"неблатные"все правильно сказали
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Это хорошо , что « особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем « , надеюсь маму родительских прав не лишили )))))
+9
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А кто вас финансирует? Это и есть блат. Либо покажите трудовой договор.
+8
-2
+6
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Ответ Grads
А какие пары они по блату обошли, когда выступали за Россию?
Не знаю какие именно пары обошли, но на ЧР со спиной Кацалапова история была некрасивая. А именно первые две пары ЧР, куда Дэвис до снятия Кацалапова не входила, гарантировали себе ЧЕ, а потом и ОИ.
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Главное, как судьи будут считать!
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da ladno
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🤣🤣🤣
+6
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ты наверное по блату сюда попала? почему блат - сестла!
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Похоже, что Диана интервью дала.
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Ответ opty
А типа раньше выходит имели ?
"особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем"--это и есть подтверждение что они "мы блатные" были.
+3
-1
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Позорище. Чем больше они будут публично высиуаюпать тем больше они будут закрывать Тудберидзе и это даже хорошо
+3
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Вот и Дианочка сама подтвердила, что ранее всё по блату было)))
+3
-1
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Ответ Mari Gams
Это хорошо , что « особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем « , надеюсь маму родительских прав не лишили )))))
Ну судя по их произвольному танцу, всё на грани)))
+1
0
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Ответ Anna
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Вот ино судьи и оценили их справедливо на олимпиаде
+3
-2
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Дэвис: «Считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем» --- Имеете.
+2
-1
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Так же и Алинушка думает, когда ведет телепедарачи на первом 😂🤣
+4
-3
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А какие пары они по блату обошли, когда выступали за Россию?
+7
-6
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