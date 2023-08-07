Диана Дэвис: «Считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заявили, что не имеют никакого отношения к «блату».

Танцевальный дуэт занял первое место на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. Это были первые соревнования Дэвис и Смолкина после перехода в сборную Грузии.

По сумме программ фигуристы набрали 191,82 балла – это третий результат в их карьере.

– Часто говорят, что паузы, особенно в танцах, не идут на пользу результатам. Вы в баллах явно не потеряли. Можно сказать, что были удивлены, увидев 190+ баллов на табло?

Смолкин: Мы не сильно ориентировались на баллы, которые можем получить на этом турнире, по разным причинам. И первый старт, и новый флаг, и смена команды – много факторов, которые сложно было бы предсказать.

В ритм-танце после проката рассчитывали на чуть более высокие оценки, но не очень повезло со жребием, практически открывали турнир. В произвольном же танце уже выдохнули, увидев, что прокат здорово оценили и есть комфортный разрыв в баллах.

– Глеб, вы как-то саркастично говорили – «мы блатные», и это было очень ярко. Так вот скажите – здесь есть все-таки фактор репутации? Или это только результат работы и все?

Смолкин: Думаю, что фактор репутации в танцах всегда был и будет иметь значение, уж больно это субъективный вид спорта. Но репутация зарабатывается на льду для любой топовой пары, и судьи никогда не обратят внимание, как много или мало о тебе говорит пресса и в каком ключе все это преподносится.

Поэтому пропуск сезона – это удар по соревновательной репутации, рейтингу и прочим профессиональным вещам. Все остальное не имеет никакого значения.

Дэвис: Я так же считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем, хотя, конечно, люди будут говорить то, что они хотят, но мы не обращаем на это внимания.

«Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители». Дэвис и Смолкин после ритм-танца на чемпионате России