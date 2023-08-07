«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» о трансфере Кейна за 100+ млн евро
«Тоттенхэм» вновь отказался продавать Харри Кейна.
На прошлой неделе мюнхенский клуб сделал финальное предложение по английскому форварду, которое превысило 100 млн евро с учетом бонусов.
«Тоттенхэм» отказался продавать 30-летнего футболиста за эти деньги, сообщает Sky Sports. Английский клуб хочет получить за продажу форварда на 25 миллионов фунтов больше, чем предложили мюнхенцы.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. Статистику футболиста можно найти здесь.
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Поэтому и 0 трофеев за 15 лет
Лучше тогда забрать Осимхена, либо Влаховича
увы 🌚
Конечно прекрасно предполагать, что Кейн еще лет 10 будет выдавать фееричные сезоны, пока его стоимость не самортизируется в 0, но я сильно сомневаюсь, что кто-то ещё будет готов платить за игрока за 30 такие деньги, которые они хотят получить. Возможно, ждут звонка из Саудовской Аравии?