«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» о трансфере Кейна за 100+ млн евро

«Тоттенхэм» вновь отказался продавать Харри Кейна.

На прошлой неделе мюнхенский клуб сделал финальное предложение по английскому форварду, которое превысило 100 млн евро с учетом бонусов.

« » отказался продавать 30-летнего футболиста за эти деньги, сообщает Sky Sports. Английский клуб хочет получить за продажу форварда на 25 миллионов фунтов больше, чем предложили мюнхенцы.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. Статистику футболиста можно найти здесь.

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