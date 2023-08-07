«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» о трансфере Кейна за 100+ млн евро

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» вновь отказался продавать Харри Кейна.

На прошлой неделе мюнхенский клуб сделал финальное предложение по английскому форварду, которое превысило 100 млн евро с учетом бонусов.

«Тоттенхэм» отказался продавать 30-летнего футболиста за эти деньги, сообщает Sky Sports. Английский клуб хочет получить за продажу форварда на 25 миллионов фунтов больше, чем предложили мюнхенцы. 

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. Статистику футболиста можно найти здесь

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95 комментариев

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Хорошие менеджеры у Тоттенхэма

Поэтому и 0 трофеев за 15 лет
+164
-12
+152
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Ответ Jan Paskel
Самое важное в этой истории это то, что Кейн молчит как румяная девица. Видать его всё устраивает
А как себя должен вести игрок? Когда кто-то пропускает тренировки и требует ухода все его критикуют за отсутствие уважения к контракту. Молчит и уважает контракт тоже критикуют, потому что ничего не делает для ускорения своего перехода
+66
-1
+65
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Мне кажется, что 100 миллионов за 30-летнего игрока с одним годом по контракту-это уже ту мач
Лучше тогда забрать Осимхена, либо Влаховича
+33
-2
+31
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Ну через год уйдёт бесплатно и очень бы хотел увидеть лицо Леви. И трофеи клуб не берёт и зарабатывать не хочет. Уникальные
+35
-7
+28
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Ответ Утя Ваткин
Комментарий скрыт
Никак. Но есть вариант не покупать за такие деньги Ришарлиссонов, Санчезов и Ндомбеле почти на 150 млн евро, а потом не знать как с ними быть
+28
-2
+26
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Самое важное в этой истории это то, что Кейн молчит как румяная девица. Видать его всё устраивает
+26
-12
+14
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Ответ <~Inter~>
150 за Осимхена Бавария найдет?
150 найдет, только там 200 хотят, у них президент тоже самодур.
+13
0
+13
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Или очередная утка, или утка очередная
+15
-5
+10
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Ответ Отец Абду
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Возможно, что он с кем-то поспорил на миллиард евро, что Кейн никогда не выиграет трофей
+9
-3
+6
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Ответ arspurs9
А свое лицо покажешь если Леви переподпишет Кейна?
Смысл Кейну продлевать свой контракт, когда в Тотэнхеме он без трофеев уже какой год, плюс и зарплату ему в том же МЮ или Баварии дадут в два раза больше минимум.
+6
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+6
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Ответ Jan Paskel
Самое важное в этой истории это то, что Кейн молчит как румяная девица. Видать его всё устраивает
кейн ведет себя как профессионал. все в его руках. год по сути ничего в его карьере не решит. Не уйдет сейчас за дорого, уйдет через год бесплатно. При этом он своими дейтсвиями показывает, что Леви самодур. Через год он уйдет на коне легендой клуба, а не истеричкой.
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Ответ arspurs9
А свое лицо покажешь если Леви переподпишет Кейна?
покажу
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Ответ <~Inter~>
он 200 для арабов сказал
Ну если считать ПСЖ арабами, то да согласен.
+3
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Ответ Surviving
150 найдет, только там 200 хотят, у них президент тоже самодур.
он 200 для арабов сказал
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Тюкавина за 15 забирайте, будет клепать мячи пачками.
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Бавария должна просто дождаться зимы и тогда Тотенхем отдаст его за 30 (или меньше). А до зимы хватит и тех футболистов что сейчас в составе так как в группе сильных соперников не будет а в чемпионате уж как нибудь один круг и без него сыграют(причём я почти уверен что завершат круг лидерами)
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Мда... Леви доиграется, что Кейн уйдет бесплатно.
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Ответ Jan Paskel
Самое важное в этой истории это то, что Кейн молчит как румяная девица. Видать его всё устраивает
Так да, это ведь давно известно. Он дал согласие на трансфер, но никуда не рвется и не против остаться дальше в клубе.
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Кейн, как Метт Ле Тиссье, в одном клубе
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Ответ QWertY
Леви все правильно делает, нужно сохранять своих лидеров. Будь у Боруссии такие же руководители, то в Германии было бы два суперклуба, а не один
Ахаха.. Дядь, ты в курсе как Левандовски переходил, нет?
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Видимо Кейну по жизни играть у шпор и быть безтрофейным
увы 🌚
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Ответ Artem Piatkov
Хорошие менеджеры у Тоттенхэма Поэтому и 0 трофеев за 15 лет
Конечно хорошие, до 140 не остановятся. Выжмут все до последнего евроцента
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Что-то не понимаю логики управленцев Тоттенхема. Неужели они думают, что получат больше профита с уже не самого свежего Кейна. Ведь футбол в АПЛ - это, прежде всего, бизнес. Каждый гол, каждое активное действие, каждое маркетинговое или выставочное мероприятие имеет свою финансовую оценку, на каждого игрока составлен сценарный бизнес-план.
Конечно прекрасно предполагать, что Кейн еще лет 10 будет выдавать фееричные сезоны, пока его стоимость не самортизируется в 0, но я сильно сомневаюсь, что кто-то ещё будет готов платить за игрока за 30 такие деньги, которые они хотят получить. Возможно, ждут звонка из Саудовской Аравии?
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Добро пожаловать в МЮ )) Леви гений))
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не видать трофеев Кейну, давно надо было валить
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