Возвращение Неймара в «Барсу» маловероятно, несмотря на желание игрока. «Челси» контактирует с его окружением

«Челси» интересуется Неймаром.

Как сообщает RMC Sport, окружение 31-летнего бразильца находится в постоянном контакте с представителями лондонского клуба.

Также отмечается, что переход в «Барселону» маловероятен, учитывая финансовые проблемы каталонского клуба.

Ранее стало известно, что Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти и хочет вернуться в «Барсу».

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