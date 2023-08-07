Возвращение Неймара в «Барсу» маловероятно, несмотря на желание игрока. «Челси» контактирует с его окружением
«Челси» интересуется Неймаром.
Как сообщает RMC Sport, окружение 31-летнего бразильца находится в постоянном контакте с представителями лондонского клуба.
Также отмечается, что переход в «Барселону» маловероятен, учитывая финансовые проблемы каталонского клуба.
Ранее стало известно, что Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти и хочет вернуться в «Барсу».
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Но за Неймара много запросят, и у него огромная зарплата. Хотя когда он играет, он до сих пор делает разницу.
Причины:
1. Я не думаю, что Ней уже хочет выиграть ЛЧ, ну а ситуация в ПСЖ стала очень плохой, так что переход в Челси должен устроить бразильца.
2. Боули не обидит деньгами
3. Челси это топ-клуб как никак
4. В Англии скорее всего чуть меньше будут бить по ногам, чем во Франции.
Так что для Неймара Челси - это идеальный вариант этим летом. Надеюсь он всё-таки туда перейдёт и у него откроется второе дыхание. Это было бы очень круто! Ждём!