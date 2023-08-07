Возвращение Неймара в «Барсу» маловероятно, несмотря на желание игрока. «Челси» контактирует с его окружением

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Футбол

«Челси» интересуется Неймаром.

Как сообщает RMC Sport, окружение 31-летнего бразильца находится в постоянном контакте с представителями лондонского клуба.

Также отмечается, что переход в «Барселону» маловероятен, учитывая финансовые проблемы каталонского клуба.

Ранее стало известно, что Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти и хочет вернуться в «Барсу».

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19 комментариев

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Окружение Челси контактирует с окружением других окружений, образуя окружение
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Ответ DolJun
на замену мудрику, чтобы выходил на 15 минут в кубке против чарльтонов пойдет. ну и если решит снизить личку раз в 10. утка
Неймар даже представить не мог, что ему когда-то выпадет честь играть с Мудриком.
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Ну там Нкунку, Фофана, Бадьяшиль в медпункте не дадут заскучать Нейу
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Нкунку вылетел на пару месяцев, и это реально катастрофа. Так как очевидно он должен быть главной звездой этого Челси.
Но за Неймара много запросят, и у него огромная зарплата. Хотя когда он играет, он до сих пор делает разницу.
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надеюсь шкафчик они помнят что надо оговаривать внутри раздевалки чтобы был, а не в коридоре или ещё где там.
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Представляю как он будет по полям АПЛ накатывать, изображая смертельные муки
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Неймар в Челси, кстати, будет идеальным трансфером.
Причины:
1. Я не думаю, что Ней уже хочет выиграть ЛЧ, ну а ситуация в ПСЖ стала очень плохой, так что переход в Челси должен устроить бразильца.
2. Боули не обидит деньгами
3. Челси это топ-клуб как никак
4. В Англии скорее всего чуть меньше будут бить по ногам, чем во Франции.
Так что для Неймара Челси - это идеальный вариант этим летом. Надеюсь он всё-таки туда перейдёт и у него откроется второе дыхание. Это было бы очень круто! Ждём!
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Ответ Oleg Kostin
Было бы идеально если бы он вернулся в Барсу, а не понятно куда ушел
Ну так Барса же не может себе позволить его. Да и обидки у неё видимо остались на Нея.
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Ответ Иван Иванов
Неймар в Челси, кстати, будет идеальным трансфером. Причины: 1. Я не думаю, что Ней уже хочет выиграть ЛЧ, ну а ситуация в ПСЖ стала очень плохой, так что переход в Челси должен устроить бразильца. 2. Боули не обидит деньгами 3. Челси это топ-клуб как никак 4. В Англии скорее всего чуть меньше будут бить по ногам, чем во Франции. Так что для Неймара Челси - это идеальный вариант этим летом. Надеюсь он всё-таки туда перейдёт и у него откроется второе дыхание. Это было бы очень круто! Ждём!
Было бы идеально если бы он вернулся в Барсу, а не понятно куда ушел
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Ответ Профессор из Кобхэма
Нкунку вылетел на пару месяцев, и это реально катастрофа. Так как очевидно он должен быть главной звездой этого Челси. Но за Неймара много запросят, и у него огромная зарплата. Хотя когда он играет, он до сих пор делает разницу.
Только делает он это не так часто
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Ответ Leo_89
Зачем Челси все эти проблемы, начиная огромной ЗП и его травматичностью и заканчивая этим легендарным окружением Неймара, от которого можно ждать любой фигни?
Боули как сорока,ему все нужно что блестит. Хотя Неймар уже не так ярок как раньше,ему правда бы лучше всего в Барсу вернутся,может там бы смог пару сезонов выдать на прежнем уровне.
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Ответ Visa
Представляю как он будет по полям АПЛ накатывать, изображая смертельные муки
Так его и бьют больше и сильнее остальных.
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Ответ Алексей Ненахов
Да не будет саги, у барсы нет денег, а на значительное понижение Неймар не пойдёт , толкнут Саудитам скорей всего
ну так сага лично Неймара. Саудиты, МЮ, Челси, Ньюкасл. Ой начитаемся
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Ответ Jan Paskel
о,новая сага набирает обороты
Да не будет саги, у барсы нет денег, а на значительное понижение Неймар не пойдёт , толкнут Саудитам скорей всего
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Не один клуб кроме ПСЖ и Саудовских шейхов не потянут зарплату Неймара
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Зачем Челси все эти проблемы, начиная огромной ЗП и его травматичностью и заканчивая этим легендарным окружением Неймара, от которого можно ждать любой фигни?
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о,новая сага набирает обороты
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