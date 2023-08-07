Международная федерация тяжелой атлетики не допустила россиян до чемпионата мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена до чемпионата мира в нейтральном статусе.

Турнир пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов.

Также международная федерация приняла решение, что спортсмены могут подать заявление на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже при «исключительных обстоятельствах».