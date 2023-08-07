Международная федерация тяжелой атлетики не допустила россиян до чемпионата мира

Теги IWF сборная России жен сборная России сборная Беларуси чемпионат мира сборная Беларуси жен Тяжелая атлетика

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена до чемпионата мира в нейтральном статусе.

Турнир пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов.

Также международная федерация приняла решение, что спортсмены могут подать заявление на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже при «исключительных обстоятельствах».

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12 комментариев

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😂😂 западу не сломить нас 💪💪 не долго им осталось , змей сам себя поедает, не зря Ванга предсказала крах запада, всё идёт к этому 💪 , ладно парни я спать пошел, а то скоро у меня в ПНД обход будет
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Какая ж это молния, обыденность
+6
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+6
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Ответ server34
Тяжёлая атлетика - вредный доя здоровья спорт. Если уж и тягать тяжести, то лучше бодибилдингом заняться.
Думаешь, из-за этого не допустили?
+3
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Ответ SexyCow
😂😂 западу не сломить нас 💪💪 не долго им осталось , змей сам себя поедает, не зря Ванга предсказала крах запада, всё идёт к этому 💪 , ладно парни я спать пошел, а то скоро у меня в ПНД обход будет
Наполеону привет ✋
+3
-1
+2
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Ответ server34
Тяжёлая атлетика - вредный доя здоровья спорт. Если уж и тягать тяжести, то лучше бодибилдингом заняться.
Рассматривать что-то по вредности/полезности бред.
+1
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Ответ SexyCow
😂😂 западу не сломить нас 💪💪 не долго им осталось , змей сам себя поедает, не зря Ванга предсказала крах запада, всё идёт к этому 💪 , ладно парни я спать пошел, а то скоро у меня в ПНД обход будет
🤣🔥👏🏻👍🏻
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Все в погонах, а белорусы без?
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И что теперь...
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"Освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже при «исключительных обстоятельствах»". Ну это сразу понятно для кого ввели
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Мы в тяжелую атлетику не допускались еще тогда, когда это не стало мейнстримом)
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Правильно не допустила, они там допинг ведрами ели, ни одного чистого спортсмена лично я не помню, всех гришина база зачистила -))
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