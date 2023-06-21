200-й матч Роналду за Португалию, закон об интеграции новых регионов РФ в российский спорт, Загитова проведет поединок по фехтованию и другие новости

1. Португалия обыграла Исландию (1:0) в 4-м туре квалификации Евро-2024 благодаря голу Роналду на 89-й минуте (в 200-м матче за сборную!). Бельгия разгромила Эстонию (3:0), Молдова внезапно выиграла у Польши (3:2). Все результаты дня – здесь.

2. Трансферы. «Челси» купил Нкунку у «Лейпцига» за 60+ млн евро. Канте перешел в «Аль-Иттихад» из «Челси» и заработает 100 млн евро за 4 года. «Ювентус» интересуется Малкомом, игрок «Зенита» оценивается в 30-40 млн евро. «Арсенал» предложил 75+15 млн фунтов за Райса, но «Вест Хэм» отказал. Еще «Арсенал» предложил «Челси» 55+5 млн фунтов за Хавертца. А «Ман Сити» предложил «Челси» 25 млн фунтов за Ковачича. Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться.

3. Роман Ротенберг устроил очередной бенефис: «Я жил за границей, в Финляндии – фашизм там существует давно. Правильно говорит наш президент: «Нужно с этим бороться», «Телерейтинги «России 25» зашкаливают. Мы ни в чем не уступаем НХЛ. Хоккей «3×3» продвигаем. Это все для людей. Народу нужны хлеб и зрелище», «С уважением относимся к тотальному футболу Гвардиолы. Есть у нас и свои замечательные примеры – Семак 5 лет подряд выигрывает с «Зенитом». С прочими высказываниями главного тренера СКА можно ознакомиться здесь.

4. Госдума приняла закон об интеграции новых регионов РФ в российскую систему спорта. Министерство спорта России выделит 3,5 млрд рублей за три года на новые регионы России. Также Минспорт закупит экипировку для российских сборных на 936 млн рублей, одно из оснований контракта – участие в международных соревнованиях.

5. Захарян, Мелехин, Беллингем, Мусиала, Гави, Ренан, Гарначо – среди номинантов на приз Golden Boy лучшему молодому игроку Европы.

6. Сборная Германии снова проиграла – на этот раз Колумбии (0:2) в товарищеском матче. Также Бразилия уступила Сенегалу (2:4), не помог даже Малком, который впервые вышел в стартовом составе бразильцев.

7. Рублев, Медведев, Зверев, Циципас, Синнер, Шаповалов, Хуркач вышли во 2-й круг в Галле, Карацев, Чорич выбыли. Потапова, Остапенко, Винус, Линетт вышли во 2-й круг в Бирмингеме, Свитолина выбыла. Блинкова и Александрова вышли во 2-й круг в Берлине, Касаткина и Звонарева выбыли. Экс-вторая ракетка мира эстонка Анетт Контавейт завершит карьеру в 27 лет из-за проблем со спиной.

8. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет выставочный поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян.

9. Порноактриса Морайя Миллс хочет выложить секс-видео с Зайоном Уильямсоном и засудить звезду НБА.

10. УЕФА представил маскота Евро-2024 – медвежонка.

11. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер избрана председателем комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Первым заместителем главы комиссии стал гроссмейстер Сергей Карякин.

Цитаты дня:

Вячеслав Фетисов: «Хоккей стал очень дорогим спортом – не каждая семья может позволить. Мне страна дала клюшку и коньки – почему сегодня не можем это сделать?»

Экс-игрок «Динамо» Морозов выбрал бы сборную Израиля, а не России: «Санкции и так далее – это все надолго. А здесь можно проявлять себя»

Дмитрий Шнякин: «Будьте лояльнее к медиафутболу. Не все команды Первой лиги и даже РПЛ собирают столько зрителей»

Роман Широков: «Если убрать госденьги, в России не будет ни одного вида спорта. Вопрос в том, как их расходовать»

Журова об Играх дружбы: «Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми»

Рылов о санкциях за участие в митинге-концерте: «Не думал, что из меня сделают игровую фигуру»