Госдума приняла закон об интеграции новых регионов РФ в российскую систему спорта

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на интеграцию Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в систему физической культуры и спорта РФ.

«Документом предоставляется возможность представителям новых регионов вступать в общероссийские спортивные федерации, создавать их территориальные структурные подразделения в регионах по разным видам спорта, формировать сборные команды, официально принимать участие во всероссийских спортивных соревнованиях и осуществлять спортивные старты у себя в субъектах.

Более того, спортивные звания и разряды, квалификационные категории для спортивных судей, тренеров, которые присваивались ранее еще на территории Украины, – они будут учитываться, и на них будут распространяться точно такие же социальные меры поддержки, которые действуют по всей территории нашей страны.

Это касается чемпионов и призеров таких крупных международных соревнований, как Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

Кроме того, «появляется возможность официального финансирования восстановления и строительства спортивных объектов в новых регионах.

Уже предварительно запланировано на 2023-й и на 2024–25-е годы порядка 3,5 млрд бюджетных денег на восстановление спортивных объектов в новых регионах и, соответственно, 1,9 млрд – внебюджетных», – рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог.