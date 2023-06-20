Госдума приняла закон об интеграции новых регионов РФ в российскую систему спорта

Теги Дмитрий Пирог Государственная дума Политика Биатлон

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на интеграцию Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в систему физической культуры и спорта РФ.

«Документом предоставляется возможность представителям новых регионов вступать в общероссийские спортивные федерации, создавать их территориальные структурные подразделения в регионах по разным видам спорта, формировать сборные команды, официально принимать участие во всероссийских спортивных соревнованиях и осуществлять спортивные старты у себя в субъектах.

Более того, спортивные звания и разряды, квалификационные категории для спортивных судей, тренеров, которые присваивались ранее еще на территории Украины, – они будут учитываться, и на них будут распространяться точно такие же социальные меры поддержки, которые действуют по всей территории нашей страны.

Это касается чемпионов и призеров таких крупных международных соревнований, как Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

Кроме того, «появляется возможность официального финансирования восстановления и строительства спортивных объектов в новых регионах.

Уже предварительно запланировано на 2023-й и на 2024–25-е годы порядка 3,5 млрд бюджетных денег на восстановление спортивных объектов в новых регионах и, соответственно, 1,9 млрд – внебюджетных», – рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог.

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13 комментариев

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Павел Мельников
Чем раньше попросят сейчас, тем больше бюджетных денег дадут. Надо поторопиться ))
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Ебздрогыч
Количество и наименования новых интегрируемых территорий обновляется в режиме реального времени. Возможно, столько денег и не понадобится
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Dizzod
В городах Херсон и Запорожье надо стадионы починить, хотя бы стройматериалы завезти.
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Екн Лор
Херсонская область очень хорошо интегрируется в чемпионаты по водным видам спорта
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ApXuMaHqPuT
Этим "новым регионам" нынче не до спорта😕
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DenSpM
Бинго! Объявляешь пару городов Бангладеш новыми территориями, просишь денег. Осваиваешь под себя ибо не доехать)))
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BearS
Все еще хотите на Олимпиаду?
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Aleksey Yashin
"Это касается чемпионов и призеров таких крупных международных соревнований, как Олимпийские и Паралимпийские игры"

Кроме медалей Игр дружбы ничего не признавал бы.
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Vazuza
Надо срочно вернуть российских спортсменов в мировой спорт!!
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