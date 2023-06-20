Дмитрий Шнякин: «Будьте лояльнее к медиафутболу. Не все команды Первой лиги и даже РПЛ собирают столько зрителей»
Дмитрий Шнякин обратился к хейтерам медиафутбола.
«Ребят, будьте чуть лояльнее к медийному футболу, потому что это в первую очередь футбол, а потом – медийный.
Потому что это нормальная история. Посмотрите, сколько болельщиков на трибунах. Не все команды Первой, Второй лиги и даже РПЛ, если взять «Торпедо», собирают столько зрителей.
Это крутая история про здоровый образ жизни, про то, чтобы провести время на стадионе, а не в каком-нибудь злачном заведении.
Будьте немного лояльнее. У ребят появляется вторая жизнь в футболе, за этим интересно наблюдать.
За нас, например, сегодня играет Никита Безлихотнов. Человек выступал в Премьер-лиге, всегда был техничным. Интересно посмотреть, как он раскроется в медиафутболе», – сказал комментатор по ходу игры 2Drots – «Матч ТВ» в рамках BetBoom МКС.
30 см до линии – и промах по пустым воротам! В Медиалиге шок и безумие 😳😳😳
По итогу к чему хорошо относиться то?