Дмитрий Шнякин: «Будьте лояльнее к медиафутболу. Не все команды Первой лиги и даже РПЛ собирают столько зрителей»

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Торпедо Вторая лига Никита Безлихотнов Дмитрий Шнякин Матч ТВ 2Drots Матч ТВ Медиафутбол

Дмитрий Шнякин обратился к хейтерам медиафутбола.

«Ребят, будьте чуть лояльнее к медийному футболу, потому что это в первую очередь футбол, а потом – медийный.

Потому что это нормальная история. Посмотрите, сколько болельщиков на трибунах. Не все команды Первой, Второй лиги и даже РПЛ, если взять «Торпедо», собирают столько зрителей.

Это крутая история про здоровый образ жизни, про то, чтобы провести время на стадионе, а не в каком-нибудь злачном заведении.

Будьте немного лояльнее. У ребят появляется вторая жизнь в футболе, за этим интересно наблюдать.

За нас, например, сегодня играет Никита Безлихотнов. Человек выступал в Премьер-лиге, всегда был техничным. Интересно посмотреть, как он раскроется в медиафутболе», – сказал комментатор по ходу игры 2Drots – «Матч ТВ» в рамках BetBoom МКС.

30 см до линии – и промах по пустым воротам! В Медиалиге шок и безумие 😳😳😳

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Когда в Кубке России комментаторы 95% матча обсуждают своих дружков-корешков с медиа-погонялами, называя бывших профи и выпускников академий любителями "пацанами со двора" и почти ни слова не говорят о команде-сопернике, где играют обычные работяги, то с какой стати надо быть лояльным ко всему этому? У кого желание появится?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Петрушов
а медиалига где проводится? в Москве? или в регионах тоже?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Ну торпеда с 1,5 землекопа , конечно, показатель, тоже мне🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
🤡🤡🤡!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Сагайдачный
Жителям России за какие каманды болеть? Опять мослига?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Если смотреть на медиафутбол только как на футбол, то это уровень лфл, интересно только реальным ценителям сего действа. Со стороны медиа это маты, крики, споры. Опять же сомнительное удовольствие.
По итогу к чему хорошо относиться то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashka.loker
Ребята, будьте чуть лояльнее к маршрутному такси, потому что это в первую очередь такси , а потом - маршрутное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitaly Leontich
Ответ Shadow1882
Когда в Кубке России комментаторы 95% матча обсуждают своих дружков-корешков с медиа-погонялами, называя бывших профи и выпускников академий любителями "пацанами со двора" и почти ни слова не говорят о команде-сопернике, где играют обычные работяги, то с какой стати надо быть лояльным ко всему этому? У кого желание появится?
Да что там в Кубке России, Генич на ЧМ во время матча нам про медиалигу рассказывал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий