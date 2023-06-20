Минспорт выделит 3,5 млрд рублей за три года на новые регионы России

Теги Министерство спорта России Политика Одес Байсултанов Легкая атлетика

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о развитии спорта в новых регионах России.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект об интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему физической культуры и спорта.

«Мы ведем работу по восстановлению отрасли спорта в четырех регионах России непосредственно с февраля 2022 года. За счет 5‑процентного перераспределения средств мы предусмотрели бюджет в размере 3,5 миллиарда рублей, которые будут выделены в течение ближайших трех лет.

Из них 1,3 миллиарда – в 2023 году. Эти средства пойдут на капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры, создание физкультурно‑оздоровительных комплексов, закупку оборудования и инвентаря. Еще 1,9 миллиарда будет выделено из внебюджетных источников.

Вместе с общероссийскими спортивными федерациями мы создали фонд «Наш спорт». Сегодня основные финансовые ресурсы на восстановление спорта направляются через него. Фонд был создан пару месяцев назад, но уже активно ведет свою работу.

Идет комплексное оснащение для занятий такими видами спорта, как футбол, фехтование, также в регионы поставлены компьютеры последней модификации, которые можно использовать для занятий программированием, моделированием и так далее.

Мы работаем над тем, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься спортом. Будущие звезды среди них так или иначе появятся. Наша страна богата талантливыми, одаренными людьми, а перед нами стоит задача обеспечить их соответствующей инфраструктурой.

Новые регионы – наши исторические территории, где пострадали люди. Мы делаем упор на восстановление этих регионов, а полученный опыт, безусловно, будет применим и при работе со спортивными объектами в других регионах нашей страны.

К сожалению, сегодня капитально восстановить все спортивные объекты невозможно, но мы отобрали 219 приоритетных объектов, которые необходимо ввести в эксплуатацию в первую очередь, чтобы они работали на должном уровне», – заявил Байсултанов.

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40 комментариев

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Владимир Беспутин
А на старые регионы России можно тоже средств?
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encaro_one
Ответ Владимир Беспутин
А на старые регионы России можно тоже средств?
Нет, кому нужен Тамбов или Ярославль в части спорта и не только спорта, когда нужно кормить Грозный и Мариуполь.
+33
-4
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HUKI1337
8 населенных пунктов которые за последнии 2 недели вышли из состава России в Запорожской области , финансирование получат ?
+26
-5
+21
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Влад Путман
Деньги большие, сроки огромные. Надо уместить распил в 1,5 - 2 месяца, пока эти "регионы" в "составе".
+23
-8
+15
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Ебздрогыч
Белгородская область срочно переименовывается в Белгородскую народную республику и встает в очередь за деньгами на восстановление
+18
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Vesperat96
Команда по распилу уже сформирована?
+16
-3
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Nick Crosier
Можно было потратить и на те что уже есть. Но это не интересно,скорее всего так подумали высшие умы.
+11
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JamesBulger7
Ответ Vesperat96
Команда по распилу уже сформирована?
Это основа)😂
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JamesBulger7
Ответ Владимир Беспутин
А на старые регионы России можно тоже средств?
Раньше низя было, думаете сейчас будет иначе, сомневаюсь.
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Алексей Ильин
Ответ Александр Азгалдян
Занимательная математика для внимательных читателей. "Вначале мы потратим 1.3 миллиарда на восстановление объектов и инвентарь,а потом ещё 1.9 миллиардов на остальные нужды" В шапке заголовок - Минспорт потратит 3.5 миллиарда рублей. Уважаемые знатоки, внимание,вопрос - куда УЖЕ делись 300 миллионов рублей?
"Давайте дадим вам 30 млн, и мы пропустим этот вопрос" XD
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Obdob
Куда подевались все боты? Или денег уже хватает только на хэштег про Зинченко?
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Daniel
Интересно, выделят ли деньги на развитие спорта в городе Запорожье, который Россия считает своим и в котором никогда не была?
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Cromeyellow
Отличная схема распила. Через полгода все забудут, что это когда-то были "новые регионы России", а денежки останутся.
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Александр Азгалдян
Занимательная математика для внимательных читателей.
"Вначале мы потратим 1.3 миллиарда на восстановление объектов и инвентарь,а потом ещё 1.9 миллиардов на остальные нужды"
В шапке заголовок - Минспорт потратит 3.5 миллиарда рублей.
Уважаемые знатоки, внимание,вопрос - куда УЖЕ делись 300 миллионов рублей?
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Olga.t
Очередная "чёрная дыра", контролю не подлежит...
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Olga.t
Ответ Александр Азгалдян
Занимательная математика для внимательных читателей. "Вначале мы потратим 1.3 миллиарда на восстановление объектов и инвентарь,а потом ещё 1.9 миллиардов на остальные нужды" В шапке заголовок - Минспорт потратит 3.5 миллиарда рублей. Уважаемые знатоки, внимание,вопрос - куда УЖЕ делись 300 миллионов рублей?
Примерно туда же, что и грант Навке на шоу в ДНР.
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Александр
дочке фанерного федерацию триатлона запорожской области возглавить
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Andrei Pavlov
Эти регионы снова станут Украинскими. А те деньги будут распилены.
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Взвешенный вомбат Китая
Классика)
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Иван Иванов
Думаю это из старых регионов будет вычтено.
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Ilya Bobrin
из них 3 на зарплаты работников?)
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Сергей
Нормалек, кто то руки потирает
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HI MARS
Если дойдёт то максимум 500 млн.Typical russian business
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Atsuktuvas
Хорошо, что в Туве, Бурятии и Карачаево-Черкессии все уже норм со спортом.
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tahat4
Ответ HUKI1337
8 населенных пунктов которые за последнии 2 недели вышли из состава России в Запорожской области , финансирование получат ?
Поспешили. Надо было после получения бюджетных средств выходить
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