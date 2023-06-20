Минспорт выделит 3,5 млрд рублей за три года на новые регионы России

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о развитии спорта в новых регионах России.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект об интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему физической культуры и спорта.

«Мы ведем работу по восстановлению отрасли спорта в четырех регионах России непосредственно с февраля 2022 года. За счет 5‑процентного перераспределения средств мы предусмотрели бюджет в размере 3,5 миллиарда рублей, которые будут выделены в течение ближайших трех лет.

Из них 1,3 миллиарда – в 2023 году. Эти средства пойдут на капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры, создание физкультурно‑оздоровительных комплексов, закупку оборудования и инвентаря. Еще 1,9 миллиарда будет выделено из внебюджетных источников.

Вместе с общероссийскими спортивными федерациями мы создали фонд «Наш спорт». Сегодня основные финансовые ресурсы на восстановление спорта направляются через него. Фонд был создан пару месяцев назад, но уже активно ведет свою работу.

Идет комплексное оснащение для занятий такими видами спорта, как футбол, фехтование, также в регионы поставлены компьютеры последней модификации, которые можно использовать для занятий программированием, моделированием и так далее.

Мы работаем над тем, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься спортом. Будущие звезды среди них так или иначе появятся. Наша страна богата талантливыми, одаренными людьми, а перед нами стоит задача обеспечить их соответствующей инфраструктурой.

Новые регионы – наши исторические территории, где пострадали люди. Мы делаем упор на восстановление этих регионов, а полученный опыт, безусловно, будет применим и при работе со спортивными объектами в других регионах нашей страны.

К сожалению, сегодня капитально восстановить все спортивные объекты невозможно, но мы отобрали 219 приоритетных объектов, которые необходимо ввести в эксплуатацию в первую очередь, чтобы они работали на должном уровне», – заявил Байсултанов.