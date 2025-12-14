«Ман Сити» выразил соболезнования в связи со стрельбой на пляже в Сиднее: «Ханука должна была стать моментом радости. Выражаем солидарность пострадавшим и нашим еврейским болельщикам»

«Ман Сити» выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Сиднее.

«Манчестер Сити » выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта в Австралии.

Во время празднования еврейского праздника Ханука на пляже Бонди-Бич в Сиднее произошла стрельба, в результате которой были убиты 11 человек. Не менее 29 человек госпитализированы, в том числе ребенок и двое полицейских, получивших огнестрельные ранения. Один из нападавших погиб, второй получил ранения и, по данным полиции, находится в критическом состоянии.

Также сообщается, что в машине одного из предполагаемых нападавших было найдено самодельное взрывное устройство, которое затем было обезврежено. Полиция расценивает случившееся как теракт, проверяются также данные о возможном третьем участнике нападения.

«Поскольку еврейские общины и наши болельщики по всему миру отмечают Хануку в день, который должен был стать моментом радости и празднования фестиваля света, мы выражаем наши глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих близких в результате трагических событий в Сиднее.

В это трудное и печальное время мы выражаем солидарность и поддержку нашим еврейским болельщикам и многим другим, кто пострадал в результате этого нападения», – говорится в сообщении «Манчестер Сити».