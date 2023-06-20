Винер избрана главой комиссии Общественной палаты РФ по спорту, Карякин стал заместителем

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Сергей Карякин сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Шахматы

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер избрана председателем комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Первым заместителем главы комиссии стал обладатель Кубка мира-2015 по шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин.

Винер и Карякин вошли в состав Общественной палаты России в апреле – соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Общественная палата осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти в целях учета потребностей и интересов граждан РФ, а также защиты их прав и свобод.

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41 комментарий

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Igor Pivovarov
Чтобы понять что представляет из себя путинский режим, нужно просто посмотреть кого он из пены морской поднимает последние лет пятнадцать в любой сфере человеческой деятельности.

Отрицательный отбор путинского режима как рафаэло - вместо тысячи слов.
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Орыс-орыс онбаган
Ба, какие лица. То то же сереженька надрывался
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Андрей Андреев
Корягин не зря язык мозолил хоть что-то получил.
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Qwarrz Qaqa
Карякин молодец. Залез всё таки на теплое место.
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Veld
какой же Карякин мерзкий, боже
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Вероника Терюшкова
Степанову почему не взяли? 😡
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banchik1
Из состава руководства этой комиссии сразу понятно, какая это политическая клоака будет.
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Igor Pivovarov
Лучшие люди страны.
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arisstopane
самая тёмная ночь - перед рассветом...надеюсь
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Ноу Нейм
Ответ Вероника Терюшкова
Степанову почему не взяли? 😡
Реально не хватает ее в этом параде
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Ole Gunor
Карякин и Карлсон как олицетворение разных планет.
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DosSantosAveiro
Пролез таки Сеня) вот прощелыга то
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Ебздрогыч
Хана нашему спорту с такими руководителю. Хотя, у нас везде такие руководители
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Орыс-орыс онбаган
Шах и мат вам от карякина!
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Melnikov1968
И что же делает эта общественная палата? Меряет среднюю температуру по больнице? :) Даёшь ещё больше палат, советов, комитетов, комиссий, попечителей и других дармоедов. Именно их не хватает России.
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EnergyStyle
Иногда прям поражаешься от количества замов у замов и должностей в целом...с этой войной прям открылся какой-то портал бездарности на руководящих должностях...
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Гур
Сплошные палаты у нас. Только тех, кто там заседает надо в немного другие палаты отправить 😅
+4
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Nachalnik
Сразу много можно понять.
Кто ещё в этом паноптикуме?
+3
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Olga.t
Ответ Igor Pivovarov
Чтобы понять что представляет из себя путинский режим, нужно просто посмотреть кого он из пены морской поднимает последние лет пятнадцать в любой сфере человеческой деятельности. Отрицательный отбор путинского режима как рафаэло - вместо тысячи слов.
Сливки современной путинской системы, не зря старались.
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sled
Миллер и Ротенберг затерялись куда-то ((
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Oleg Pepel
Жабогадюкинг..
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Oleg Olegov
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
Ну и должность у Карякина. Скрепная такая.
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Bakhytzhan Babashev
Пацан к успеху шёл. Фортануло, срослось!
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YOKODZUMA
Кто нибудь знает чем отличается общественная палата от госсовета и зачем они все вообще нужны?
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Dinarxxx
всё таки нализал
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