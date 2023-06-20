Винер избрана главой комиссии Общественной палаты РФ по спорту, Карякин стал заместителем
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер избрана председателем комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
Первым заместителем главы комиссии стал обладатель Кубка мира-2015 по шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин.
Винер и Карякин вошли в состав Общественной палаты России в апреле – соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Общественная палата осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти в целях учета потребностей и интересов граждан РФ, а также защиты их прав и свобод.
Отрицательный отбор путинского режима как рафаэло - вместо тысячи слов.
Кто ещё в этом паноптикуме?
Ну и должность у Карякина. Скрепная такая.