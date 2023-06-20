Порноактриса хочет выложить секс-видео с Зайоном Уильямсоном и засудить звезду НБА

Теги происшествия светская хроника Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

В начале июня форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене. Она оказалась не единственной девушкой, которая выступила с подобным заявлением.

Сейчас Морайя пишет о том, что собирается выложить интимное видео с Зайоном и засудить звезду НБА.

«НБА, у меня есть секс-видео со мной и Зайоном Уильямсоном, у него на телефоне они тоже имеются. «Пеликанс», обменяйте его прямо сейчас, он не заслуживает того, чтобы находиться в Новом Орлеане! Видео скоро будет в сети.

Зайону не выиграть судебное дело против меня. У меня есть физическое доказательство того, что он засылал ко мне людей с целью угрожать и запугать, он знает об этом. Я засужу тебя за все проблемы, которые ты мне устроил», – написала Миллс в соцсетях.

Сообщалось, что в «Новом Орлеане» обеспокоены недавними событиями вокруг Уильямсона. Инсайдеры ожидают, что игрока могут обменять.

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31 комментарий

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Dimassss6
Ждем
+17
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+17
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Andy93
Это самый ловкий метод выпросить обмен в истории. Миллс генменеджер года
+8
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Тигран Амбарцумов
Эта новость действительно достойна пуш-уведомления
+7
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AKazak88
"картинка с Хатико")
+5
0
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serginn
- "НБА, у меня есть секс видео со мной и Зионом..."
НБА (разводя руками): "И что? Вот если бы там был пистолет..."
+5
-1
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паувэр данкер
она больная🤣🤣🤣🤣🤣
+5
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Maxximus
Порноактииса хочет выложить секс-видео 🤣 дальше можно не продолжать 🤣
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Maxximus
Ответ Consiglie
Где посмотреть? Друг попросил спросить
На сайте Акхимы без регистрации 😂
+1
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Александр Спирин
Матриархат суров. Только б не со страпоном видос.
+1
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Dj_dale
Я готов смотреть на сись...тязания (с)
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havoc3
Ответ паувэр данкер
она больная🤣🤣🤣🤣🤣
Просто обиженная женщина.
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Александр Спирин
Ответ Joey Ramone
Все эти истории мужиков нормально дисциплинируют. Начинаешь задумываться головой, а не головкой.
Скорее баб на Диком Западе.
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Евгений и точка.
Ответ Dimassss6
Ждем
😂
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Radik_2.0
погуглил, что за киноактриса такая. и посмотрел на его жену. предпочитает темный шоколад, видимо
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Gildas
Засудит по факту чего?😁
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Геворг Григорян
Надо менять на Моранта 1к1)
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DrSlyozkin
> «НБА, у меня есть секс-видео со мной и Зайоном Уильямсоном, у него на телефоне они тоже имеются. «Пеликанс», обменяйте его прямо сейчас, он не заслуживает того, чтобы находиться в Новом Орлеане

Помимо Пеликанс, в НБА есть ещё 29 команд. Она так каждой угрожать будет?
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Verhovn
Спортс знает как подогреть публику😄
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Кирилл Авдеев
Пусть "Пеликанс" меняют его в "Браззерс"🤝
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Jedef
и вместо всплывающих сердечек как в инстаграме будут бургеры
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serginn
Следующим комментаторам: Парни, шутка про друга уже была, причем много раз, больше не надо.
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Butcher555
Видео платным будет?
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Valik Slovo
Через несколько часов после вечеринке, она обвинила его в измене .
Наверное позвала своих коллег на вечеринку, вот он не удержался )) сама виновата
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