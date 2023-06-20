В начале июня форвард «Нового Орлеана» и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь.

Через несколько часов после того, как пара опубликовала фотографии с вечеринки для объявления пола ребенка, порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене. Она оказалась не единственной девушкой, которая выступила с подобным заявлением.

Сейчас Морайя пишет о том, что собирается выложить интимное видео с Зайоном и засудить звезду НБА.

«НБА, у меня есть секс-видео со мной и Зайоном Уильямсоном, у него на телефоне они тоже имеются. «Пеликанс», обменяйте его прямо сейчас, он не заслуживает того, чтобы находиться в ! Видео скоро будет в сети.

Зайону не выиграть судебное дело против меня. У меня есть физическое доказательство того, что он засылал ко мне людей с целью угрожать и запугать, он знает об этом. Я засужу тебя за все проблемы, которые ты мне устроил», – написала Миллс в соцсетях.

Сообщалось, что в «Новом Орлеане» обеспокоены недавними событиями вокруг Уильямсона. Инсайдеры ожидают, что игрока могут обменять.

Порнозвезда обвиняет Зайона в измене. Сексуальные похождения заслонили финал НБА