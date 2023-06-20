Роналду первым сыграл 200 матчей за сборную. Он вышел в старте Португалии против Исландии
Криштиану Роналду проводит 200-й матч за сборную Португалии.
На матч квалификации Евро-2024 против Исландии 38-летний форвард вышел в стартовом составе.
Роналду принадлежит рекорд по количеству игр на уровне сборных.
При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.
Напомним, что Криштиану также принадлежит рекорд по голам за сборные (122).
Со статистикой выступлений Роналду, представляющего «Аль-Наср», можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
И вот у КриРо уже 200. Нереальная цифра.
Siii
Конечно больше голов, так как у него на 100 матчей больше чем у Левандоский, Лукаку, Кейна.
Горжусь быть современником!