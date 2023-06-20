Криштиану Роналду проводит 200-й матч за сборную Португалии.

На матч квалификации Евро-2024 против 38-летний форвард вышел в стартовом составе.

Роналду принадлежит рекорд по количеству игр на уровне сборных.

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

Напомним, что Криштиану также принадлежит рекорд по голам за сборные (122).

Со статистикой выступлений , представляющего « », можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.