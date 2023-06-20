Роналду первым сыграл 200 матчей за сборную. Он вышел в старте Португалии против Исландии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Исландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду проводит 200-й матч за сборную Португалии.

На матч квалификации Евро-2024 против Исландии 38-летний форвард вышел в стартовом составе.

Роналду принадлежит рекорд по количеству игр на уровне сборных.

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

Напомним, что Криштиану также принадлежит рекорд по голам за сборные (122).

Со статистикой выступлений Роналду, представляющего «Аль-Наср», можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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67 комментариев

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ЧеБурашка
Помню, 150 матчей Маттеуса казались фантастикой, там какой-то азиат потом вроде больше набил, но это колхозный уровень. А в сильнейшей европейской сборной столько провести - это серьезно.
И вот у КриРо уже 200. Нереальная цифра.
+69
-12
+57
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Криштиану Роналду
Историческое достижение! Сегодня с Леау отметим его голами на футбольном поле!
+45
-10
+35
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Temp LC
Ответ Итачи Учиха
Правильно. Зачем молодого Рамуша наигрывать или встраивать Фелиша. Будем 40-летнего КриРо наигрывать перед грядущим Евро
не ной
+59
-30
+29
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RM
Ответ rigobersong
За 200 матчей 0 медалей на ЧМ:)) 🤣🤣🤣🤣🤣
100000 комментариев, 0 адекватности
+27
-7
+20
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LaffyTaffy
Такой матч не может обойтись без коронного удара со штрафного в стенку!!
Siii
+26
-11
+15
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Раиль Гайнетдинов
Пенальти он сегодня заслужил 👌🏻🔥⚽️
+22
-8
+14
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Maxim Novicov
Ответ ЧеБурашка
Помню, 150 матчей Маттеуса казались фантастикой, там какой-то азиат потом вроде больше набил, но это колхозный уровень. А в сильнейшей европейской сборной столько провести - это серьезно. И вот у КриРо уже 200. Нереальная цифра.
В КОНКАКАФ ещё больше были рекорды из-за большого числа матчей, у Донована 157 игр за сборную, притом что он с ней закончил очень рано
+7
0
+7
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Итачи Учиха
Ответ ЧеБурашка
Гномов будем наигрывать, перед грядущим ЧМ.
Ну он хотя бы ещё разницу делает на поле, хоть и никакой в обороне. Криш, несмотря на его неоценимый вклад, совершенно не нужен уже этой сборной. Просто глорики не хотят признавать этого
+11
-4
+7
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Black Phoenix
Просто вдумайтесь: для многих топовых футболистов планка в сто матчей за сборную покоряется ближе к концу карьеры, условно в 34 года, а Роналду выбил в два раза больше. Как бы Криш ни изгадил финальную часть карьеры на клубном уровне - то, что он терминатор, оспаривать сложно.
+14
-8
+6
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Black Phoenix
Просто вдумайтесь: для многих топовых футболистов планка в сто матчей за сборную покоряется ближе к концу карьеры, условно в 34 года, а Роналду выбил в два раза больше. Как бы Криш ни изгадил финальную часть карьеры на клубном уровне - то, что он терминатор, оспаривать сложно.
Терминаторы,что он,что и Месси. Довелось видеть даже их первые матчи в начале карьеры, даже не вспомню, когда оба из-за травм выбывали на длительный срок, хотя фолили на них полюбому чаще,чем на остальных)
+5
0
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gPk
Ответ Black Phoenix
Просто вдумайтесь: для многих топовых футболистов планка в сто матчей за сборную покоряется ближе к концу карьеры, условно в 34 года, а Роналду выбил в два раза больше. Как бы Криш ни изгадил финальную часть карьеры на клубном уровне - то, что он терминатор, оспаривать сложно.
Как терминатор умудряются от каждого второго касания на поле отскакивать?
+5
0
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AnMe
не знаю даже, кто побьет такие цифры. Внушительное количество матчей. только если не станут проводить больше матчей и турниров в сезон/год.
+5
0
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ЧеБурашка
Ответ Итачи Учиха
Правильно. Зачем молодого Рамуша наигрывать или встраивать Фелиша. Будем 40-летнего КриРо наигрывать перед грядущим Евро
Гномов будем наигрывать, перед грядущим ЧМ.
+6
-3
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нелюбитель футбола
Ответ космонавт на дереве
Бедный тренер сборной Португалии, который не может его не выпускать дабы не навлечь на себя гнев его сестёр
Точно... И заменить не может.. Кошмар...
+4
-1
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gPk
Ответ Криштиану Роналду
Историческое достижение! Сегодня с Леау отметим его голами на футбольном поле!
Это как?Роналду забьет?Или же просто попросит гол Леау на себя переписать?
+15
-13
+2
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Greatest Of All Time
А потом с пеной у рта его фанаты кричат у него больше голов.
Конечно больше голов, так как у него на 100 матчей больше чем у Левандоский, Лукаку, Кейна.
+2
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Теннисный абсолют
Величайший игрок 21-го века.
Горжусь быть современником!
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JBa
Ответ Криштиану Роналду
Историческое достижение! Сегодня с Леау отметим его голами на футбольном поле!
ratio
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весёлый роджер
Имхо Мартинес рискует, сразу вступая на такую гладкую тропу уважения к легенде-рекордсмену (судя по тому, сколько минут получает КР7). Португалии придется делать сепарацию от Роналду рано или поздно, но тренер рискует ее получить на волне поражений, а вместе с этим будет прожарка от Моргана, сестер и возможно смута в раздевалке.
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robbaggio
Ответ rigobersong
За 200 матчей 0 медалей на ЧМ:)) 🤣🤣🤣🤣🤣
а сколько всего у Португалии медалей ЧМ? Одна, в 1966 году, с Эйсебио? Зато с Роналду Евро выиграли, как тебе такое?
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robbaggio
Можно его любить или ненавидеть, но не признавать, что Роналду - великий атлет, точно нельзя
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Oleg
Ответ Black Phoenix
Просто вдумайтесь: для многих топовых футболистов планка в сто матчей за сборную покоряется ближе к концу карьеры, условно в 34 года, а Роналду выбил в два раза больше. Как бы Криш ни изгадил финальную часть карьеры на клубном уровне - то, что он терминатор, оспаривать сложно.
Ты там список из топ 5 перечитай, походу какой то чел со 195 матчами тоже терминатор😂
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Greatest Of All Time
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Разложите нам статиску с 1/4лиги чемпионов голы Роналду и Месси, и ах да кому они забивали в Лч интересно) А насчёт сборной Рону не повезло что он родился в Португалии будь он аргом Несколько раз бы уже взял бы мундиаль
Будь Месси Портком он бы уже 3 раза ЧМ и 3 раза ЧЕ выиграл бы.
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rigobersong
Ответ robbaggio
а сколько всего у Португалии медалей ЧМ? Одна, в 1966 году, с Эйсебио? Зато с Роналду Евро выиграли, как тебе такое?
Роналду там только на бровке скакал, выиграли они с Эдером:) А Эйсебио лучший португальский игрок в истории, это признают все адекватные люди:))
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Oleg
Ответ Xm.md
Лучший
Нет ибо без ЧМ ты не можешь претендовать на этот статус.
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