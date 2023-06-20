Журова об Играх дружбы: «Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми»
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об Играх дружбы в России.
Соревнования по летним видам спорта пройдут в сентябре 2024-го – в год проведения Олимпиады в Париже.
«Президент недавно подписал указ о проведении Игр дружбы. Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми.
Как в свое время были Игры доброй воли. И они тоже будут проходить один раз в четыре года», – заявила Журова.
абы да что попало.
Что так уничижительно-то? )))
Выше, значимее, престижнее Олимпийских игр!