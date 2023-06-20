Журова об Играх дружбы: «Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми»

Теги Владимир Путин Светлана Журова Олимпийская сборная России Государственная дума Париж-2024 Игры дружбы Коньки/шорт-трек

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об Играх дружбы в России.

Соревнования по летним видам спорта пройдут в сентябре 2024-го – в год проведения Олимпиады в Париже.

«Президент недавно подписал указ о проведении Игр дружбы. Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми.

Как в свое время были Игры доброй воли. И они тоже будут проходить один раз в четыре года», – заявила Журова.

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21 комментарий

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Ебздрогыч
Москвич сопоставим с Мерседесом. И то, и другое - автомобили
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MironSM84
Боже,что они все несут? Она решила переплюнуть терюшкова и ротенберга
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Madcomposer
Ответ Ебздрогыч
Москвич сопоставим с Мерседесом. И то, и другое - автомобили
И на производство пойдёт одинаковое количество денег)
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Совсем плохая)
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Melnikov1968
Зачем же обманывать самих себя? Никаким образом игры Дружбы несопоставимы с ОИ. Количество участвующих стран, уровень спортсменов, конкуренция в самых медальных видах спорта. По-моему сами себя убеждаете в значимости этих игр.
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Сергей Вольфрам
Верим,ага (нет)
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titon23
Ахах, уже прям вижу, как ведущие спортсмены стремятся попасть именно на Игры дружбы))
абы да что попало.
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Safari
То Ротенберг,то Журова...Веселимся как можем...
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<vella>
Журова бредит, сравнивая масштабы?
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DpeMa111
Смеяться я так полагаю запрещено, улыбаемся и машем
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Александр Скворцов
Ну это Журова махнула! Насчёт сопоставимости!
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Ковид 07.10.52
Спасибл, а то я думал это первенство водокачки и ьех для кого воду качаем...а оказывается это все со вселенским размахом...
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prorvemss
Аха-ха-ха! Я паЦталом)
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Иван Иванов
Что там по друзьям?
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Olga.t
О, Боже.
Что так уничижительно-то? )))
Выше, значимее, престижнее Олимпийских игр!
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selso99
Премию этому говорящему рту!!
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Ебздрогыч
Страна жестов доброй воли и краснеющих линий
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encaro_one
Дневная доза с расширением сознания и миропонимания хорошо зашла, масштабно.
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АРХАТ
)))
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