Журова об Играх дружбы: «Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об Играх дружбы в России.

Соревнования по летним видам спорта пройдут в сентябре 2024-го – в год проведения Олимпиады в Париже.

«Президент недавно подписал указ о проведении Игр дружбы. Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми.

Как в свое время были Игры доброй воли. И они тоже будут проходить один раз в четыре года», – заявила Журова.