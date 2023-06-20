«Арсенал» предложил «Челси» 55+5 млн фунтов за Хавертца (Daily Mail)
«Арсенал» сделал новое предложение о трансфере Кая Хавертца.
«Канониры» предложили «Челси» 55 миллионов фунтов за трансфер полузащитника, еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов, сообщает Daily Mail. Самому игроку предложат долгосрочный контракт с зарплатой в размере не менее 210 тысяч фунтов в неделю. Немец уже дал добро на переход.
Отмечается, что «Челси» оценивает трансферную стоимость Хавертца в 70-75 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ Кай провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
- Челси отказал
- Арсенал предлагает 55+5 млн
Галлас смотрелся средне, Бенаюн на своих минутах в аренде неплохо, Чех вообще замечательно.
Лучше Мудрика туда отдайте с доплатой.