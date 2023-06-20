«Арсенал» предложил «Челси» 55+5 млн фунтов за Хавертца (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Кай Хавертц Футбол

«Арсенал» сделал новое предложение о трансфере Кая Хавертца.

«Канониры» предложили «Челси» 55 миллионов фунтов за трансфер полузащитника, еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов, сообщает Daily Mail. Самому игроку предложат долгосрочный контракт с зарплатой в размере не менее 210 тысяч фунтов в неделю. Немец уже дал добро на переход.

Отмечается, что «Челси» оценивает трансферную стоимость Хавертца в 70-75 миллионов фунтов. 

В прошлом сезоне АПЛ Кай провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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42 комментария

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badibeg
Ответ SamArus51
Такой алмаз протерять из-за бардака в клубе. Жаль, что Поч не настаивает на его сохранении.
Поч не знает что с ним делать. Для нападающего слабоват, а под позицию 10 уже пришел Нкунку. Держать Хаверца на лавке даже просто по отношению к игроку как-то странно.
+34
-1
+33
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kaka10
- Арсенал предложил ранее 60 млн
- Челси отказал
- Арсенал предлагает 55+5 млн
+21
-1
+20
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Denis Dokuchaev
Ответ Болельщик МГ
Да перейди уже куда нибудь….надоел
ого, новичок в сериалах)
+20
-1
+19
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SamArus51
Такой алмаз протерять из-за бардака в клубе. Жаль, что Поч не настаивает на его сохранении.
+20
-6
+14
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Акира_1
Ответ SamArus51
Такой алмаз протерять из-за бардака в клубе. Жаль, что Поч не настаивает на его сохранении.
У Челси с этим алмазом в основе процент побед меньше, чем без него. Что вы все видите такого в нем? Абсолютно средний исполнитель, которого распиарили за один удачный сезон в Бундесферме, а так кроме гола в ЛЧ вообще ничего. При этом пользы ноль, парень на всех позициях в атаке средний уровень показывает. 🤷‍♂️
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27nvn
Артета может реанимировать карьеру Хаверца, если перейдёт будет интересно понаблюдать за этим, в Челси у него полнейшая стогнация, пора менять клуб.
+6
-1
+5
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Misson
Челси купил его за 62+9 млн. Продажа за 55+5 нормальный вариант, никто 70 млн. не заплатит.
+5
-1
+4
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Руслан Краюшкин
65+5 по рукам доминаторы
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Tydeus
Ответ Umid Rahimov
Кто может ответить какой футболист из Челси у нас заиграл ?
А кто прямо провалом был? Их не так много. Галлас, Бенаюн, Чех, Луиз, Виллиан, Жоржиньо на вскидку. Луиз и Виллиан были в безвремение Эмери и перестройку после него, трудно оценивать.
Галлас смотрелся средне, Бенаюн на своих минутах в аренде неплохо, Чех вообще замечательно.
+2
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Спартак Уокер
Нужно оставлять Кая
+2
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Акира_1
Ответ Umid Rahimov
Кто может ответить какой футболист из Челси у нас заиграл ?
Чех чем плох был?
+2
0
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brace
Хавертца оценили в 2 раза дешевле украинца )
Лучше Мудрика туда отдайте с доплатой.
+3
-2
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Sergeev55
не теми игроками разгружают зарплатную ведомость
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DMorozzzzzz
Салаха и КДБ в свое время "пролюбили". Думаю с Хавертцом та же история будет.
+2
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Джейме Ланнистер
Ответ kaka10
- Арсенал предложил ранее 60 млн - Челси отказал - Арсенал предлагает 55+5 млн
Сам придумал 60 млн? Никто из норм источников не писал про сумму, только про запрос говорили.
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Айрат Ситдиков
Ответ DolJun
маловато конечно, думал будет 70, но что-то мне подсказывает, что челси сильно упираться не будет, хотя зря. есть мнение, что в полузащите будет разрывать
Да он уже какой сезон играет плохо, либо вспышками. И считается перспективным за счет бекграунда в бундеслиге. Но может в системе арсенала сможет показать себя. Цены конечно, все равно, продолжают поражать.
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Мистер
Ответ CriminalJoint62
При всем уважении, он стоит минимум 80
какие 80? его в прайме за 85 купили. А тут слабый сезон провёл.Да и в прошлом ничем не запомнился кроме гола в финале лч
+2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Многовато что-то Арсенал предложил, тем более он не британец вроде.
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Виталий Ушаков
но Боули захочет доплаты со своей стороны
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Mr@k
больше он никак не может стоить сейчас
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DolJun
Ответ Айрат Ситдиков
Да он уже какой сезон играет плохо, либо вспышками. И считается перспективным за счет бекграунда в бундеслиге. Но может в системе арсенала сможет показать себя. Цены конечно, все равно, продолжают поражать.
ну хз, я лично скептически отношусь к его вероятной продаже, хотя и понимаю зачем это делается. мне кажется челси подвел хаверца выбором тренеров. немец плох в роли девятки, но его на девятку никогда и не брали - лучшие матчи в германии он проводил в полузащите, а челси им затыкал дыру впереди. если арсенал не берет его как сменщика жезусу - то думается мне что кай еще проявит себя
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Evgen_Hazard
Не думаю, что те кто его купят выиграют от этого. Единственное, что нужно продавать за 70, ибо брали его тоже за нормальный прайс
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Yri Yrov
игрок рождён для Арсенала
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ta-tosha
60 плюс 10 - это сумма которую согласуют обе стороны. по нынешним временам вин вин для всех
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Джейме Ланнистер
Ответ Tydeus
А кто прямо провалом был? Их не так много. Галлас, Бенаюн, Чех, Луиз, Виллиан, Жоржиньо на вскидку. Луиз и Виллиан были в безвремение Эмери и перестройку после него, трудно оценивать. Галлас смотрелся средне, Бенаюн на своих минутах в аренде неплохо, Чех вообще замечательно.
Классно спихнул игрока Артеты Виллиана на Эмери
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