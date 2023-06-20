«Арсенал» сделал новое предложение о трансфере Кая Хавертца.

«Канониры» предложили « » 55 миллионов фунтов за трансфер полузащитника, еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов, сообщает Daily Mail. Самому игроку предложат долгосрочный контракт с зарплатой в размере не менее 210 тысяч фунтов в неделю. Немец уже дал добро на переход.

Отмечается, что «Челси» оценивает трансферную стоимость в 70-75 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Кай провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.