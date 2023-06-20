Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»

Теги сборная России шпага Карина Азнавурян сборная России жен женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова проведет выставочный поединок по фехтованию с Кариной Азнавурян.

Мероприятие пройдет 1 июля в рамках 100-летия Московского спорта в «Лужниках».

Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию, Азнавурян – чемпионка Игр Сидней-2000 и Афины-2004 по фехтованию. Спортсменки сразятся на шпагах.

«Фехтование и фигурное катание – дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Утонченность движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам.

Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесет мне эта встреча. Очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника», – сказала Загитова.

Сообщалось, что 1 июля фигуристка также проведет показательный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Софьей Великой.

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141 комментарий

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Макс Крыл
Загитова уже перепробовала больше профессий, чем лысый из брезерс
+106
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dzomba
Мне уже эта дама надоела, просто новости ниочем.
+100
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Go-go-love
Цирк продолжается.
+63
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Антон Фалафель
Есть испанский стыд, а есть еще татарский кринж
+69
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udod
хайп на всём, любая показуха хорошо, главное, быть на слуху - это Алина чётко усвоила (и успешно продвигает)
+45
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александр модов
Может в цирк сразу? Показательные выступления с тиграми, львами ...
+37
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Pentrak
Ответ Макс Крыл
Загитова уже перепробовала больше профессий, чем лысый из брезерс
Осталось попробовать и его профессию и квест будет закончен.
+34
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Hardy
Бузова в спорте
+32
-14
+18
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Marina Niskanen
Ответ KOT_B_yHTAX
осталось сумо, реслинг, в шахматы поиграть и в плавание записаться, а ну да и в НХЛ попробовать свои силы
и супер экстрим: прочитать книгу.Хоть одну.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Lilek Li
Комментарий удален модератором
Лучше греться на Мальдивах, чем от нечего делать пиара ради бегать везде и всюду, браться за все подряд и ничего не доводить до ума. Она уже давно стала предметом для шуток
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Макс Крыл
Загитова уже перепробовала больше профессий, чем лысый из брезерс
+100!)
🤣🤣🤣🤣
+18
-5
+13
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Jazzy22
Почему поединок то? Мастеркласс, тренировка, но никак не поединок. Написали ради громкого заголовка?
+27
-15
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DenSpM
Фотография в журнале —
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то —
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на ёлке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем —
Он стоит среди пловцов.

Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
+20
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Николай Козлов
Даешь поединок по шахматам с Карякиным.
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Иван Помидоров
Острые ощущения это от втыкания чего-то острого имелось ввиду?)
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Девочка с севера
Ответ udod
хайп на всём, любая показуха хорошо, главное, быть на слуху - это Алина чётко усвоила (и успешно продвигает)
А ведь обвиняли в этом Женю!
+17
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muslim1978
может хватит уже!!!
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Olga.t
Ответ Go-go-love
Цирк продолжается.
Не цирк, а новые проявления))
Впрочем, в исполнении АЗ это одно и то же.
К сожалению...
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maryat
Бузова, на её фоне, в разы адекватнее выглядит
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Alexandr Tarakanoff
Я начинаю подозревать, что у Александра Невского появился серьёзный конкурент. Настолько псевдо разностороннюю личность надо еще поискать. А ведь сколько всего впереди? Сколько неизведанного? Осталось понять нахрена это всё так форсят...
+18
-9
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Pentrak
А уж какие острые ощущения ей принесло бы чтение букваря.
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несахар
когда она с карякиным в шахматы сыграет? жду с нетерпением.
вообще очень потешно, что ей хочется попробовать всё.
пение, бокс, фехтование...
наверно, это и есть тот самый "целый мир новых возможностей".
ей богу, лучше бы книжки читала
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Соль.
"Докатилась", эпизод 16
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sasha0872
какой цирк...
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Джанлука Нальюка
Когда в космос ?
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