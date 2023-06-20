Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»
Алина Загитова проведет выставочный поединок по фехтованию с Кариной Азнавурян.
Мероприятие пройдет 1 июля в рамках 100-летия Московского спорта в «Лужниках».
Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию, Азнавурян – чемпионка Игр Сидней-2000 и Афины-2004 по фехтованию. Спортсменки сразятся на шпагах.
«Фехтование и фигурное катание – дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Утонченность движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам.
Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесет мне эта встреча. Очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника», – сказала Загитова.
Сообщалось, что 1 июля фигуристка также проведет показательный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Софьей Великой.
🤣🤣🤣🤣
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то —
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на ёлке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем —
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Впрочем, в исполнении АЗ это одно и то же.
К сожалению...
вообще очень потешно, что ей хочется попробовать всё.
пение, бокс, фехтование...
наверно, это и есть тот самый "целый мир новых возможностей".
ей богу, лучше бы книжки читала