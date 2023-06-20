Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»

Алина Загитова проведет выставочный поединок по фехтованию с Кариной Азнавурян.

Мероприятие пройдет 1 июля в рамках 100-летия Московского спорта в «Лужниках».

Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию, Азнавурян – чемпионка Игр Сидней-2000 и Афины-2004 по фехтованию. Спортсменки сразятся на шпагах.

«Фехтование и фигурное катание – дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Утонченность движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам.

Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесет мне эта встреча. Очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника», – сказала Загитова.

Сообщалось, что 1 июля фигуристка также проведет показательный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Софьей Великой.