Арбитр отменил гол Пулишича «Сассуоло», посчитав, что Лофтус-Чик толкал Канде в спину. Рефери не зафиксировал два возможных фола в штрафной «Милана»

Арбитр мог несколько раз ошибиться в матче «Милан» – «Сассуоло».

«Милан » дома сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2) в 15-м туре Серии А. Игру обслуживал Валерио Креццини.

На 66-й минуте главный арбитр встречи отменил гол хавбека «россонери» Кристиана Пулишича , который мог сделать счет 3:1. Рефери посчитал, что Рубен Лофтус-Чик нарушал правила на Фали Канде во время розыгрыша углового «Милана», подтолкнув игрока «Сассуоло » в спину. Вопросы также вызвал и сам угловой, с которого был забит впоследствии отмененный гол.

На 87-й минуте Креццини не усмотрел фола Фикайо Томори на Армане Лорьянте в штрафной «Милана» после навеса с правого фланга, расценив действия защитника «Милана» как допустимую борьбу.

На 92-й минуте без внимания остался контакт в штрафной хозяев между Страхиней Павловичем и Валидом Шеддирой.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало работу арбитра неудовлетворительной.