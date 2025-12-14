Арбитр отменил гол Пулишича «Сассуоло», посчитав, что Лофтус-Чик толкал Канде в спину. Рефери не зафиксировал два возможных фола в штрафной «Милана»
«Милан» дома сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2) в 15-м туре Серии А. Игру обслуживал Валерио Креццини.
На 66-й минуте главный арбитр встречи отменил гол хавбека «россонери» Кристиана Пулишича, который мог сделать счет 3:1. Рефери посчитал, что Рубен Лофтус-Чик нарушал правила на Фали Канде во время розыгрыша углового «Милана», подтолкнув игрока «Сассуоло» в спину. Вопросы также вызвал и сам угловой, с которого был забит впоследствии отмененный гол.
На 87-й минуте Креццини не усмотрел фола Фикайо Томори на Армане Лорьянте в штрафной «Милана» после навеса с правого фланга, расценив действия защитника «Милана» как допустимую борьбу.
На 92-й минуте без внимания остался контакт в штрафной хозяев между Страхиней Павловичем и Валидом Шеддирой.
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало работу арбитра неудовлетворительной.