Минспорт закупит экипировку для российских сборных на сумму 936 млн рублей. Одно из оснований контракта – участие в международных соревнованиях

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Париж-2024 паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Биатлон

Минспорт закупит экипировку для российских сборных на сумму 936 млн рублей.

Контракт размещен на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (подведомственная Министерству спорта РФ организация) приобретает экипировку для спортсменов на общую сумму в 936 826 752 рублей.

Контракт заключен с единственным поставщиком – это ООО «Управляющая компания «Форвард». Срок исполнения – 29 декабря 2023 года.

В закупке, в частности, указаны по 8658 комплектов женских и мужских спортивных костюмов.

«Закупка спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, спортивного снаряжения, необходимых для подготовки, участия олимпийской команды России, паралимпийской команды России, спортивных сборных команд РФ в международных спортивных соревнованиях на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», – говорится в основании для заключения контракта.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Закупят дешевого китайского ширпотреба миллионов на 50, остальное попилят. Закупка у единственного поставщика - рай для госзакупок!
+71
-1
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Участие в международных соревнованиях? Каких?
+54
-1
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
😁 классика, война/кризис/отсутствие этих самых соревнований - побоку, пилим бабки.
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gja
Ответ error505
Участие в международных соревнованиях? Каких?
Стыдно будет перед беларусами и, быть может африканцами, в прошлогодней форме появляться.
+40
0
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonbezb
Соревнования нет, а форма есть
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
В соревнованиях наши спортсмены не участвуют, но это не помешает чиновникам попилить почти миллиард.
А потом скажут, что экипировку моль съела и попилят еще больше.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihail1987
За здравствует пилорама
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Миллиард на форму😵‍💫
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Каких сборных? Сборная - это когда спортсмены СОБИРАЮТСЯ для поездки на международные соревнования, чтобы выступить там под флагом страны!
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim1ks
пилим пилим пилим
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
нет таких крепостей которые не могли бы взять эффективные манагеры !!!!!!!!!!!!!!!!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tony
А остальные 900 лямов куда?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Пупкин
Шура, пилите гири! Они золотые!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lindeman
Да расформируйте сборную. Толку в данный момент от неё нет, только бюджет сжирает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
компотик
54 100 рублей за 1 комплект спортивного костюма…
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Лярд! Она из золота высшей пробы, не иначе😄 Совсем уже не палятся.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Футболки с надписью "Россия" ( пр-во Китай) - 7800 (руб/шт)
Спортивный костюм с гербом РФ ( пр-во Китай) -55000 (руб)
Кроссовки (Китай) - 17400 (руб)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin_ZV
Оптимисты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
лучше их всех на фронт отправьте
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
42mk@
Умиляет то что заключён с единственным поставщиком, видимо самого честного нашли) разумеется в честных торгах)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовник Евы Браун
поэтому мы всегда будем в блевотине Медведева жить ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vesperat96
на турнирах имени Усатого картографа нужно быть в новенькой форме
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Petrov
Ответ error505
Участие в международных соревнованиях? Каких?
Так Беларусь это заграница
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Главное, чтобы поели и были в шапках...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maripous
Лучше бы этот ярд отправили солдатам на фронт-на их экипировку. Чем этим спортсменам-дармоедам, среди которых еще и полно навсесогласных предателей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий