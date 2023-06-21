Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться (Diario Sport)
Неймар хочет вернуться в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, бразилец через агента Пини Захави дал клубу понять, что готов снова играть за него.
Отмечается, что форварду «ПСЖ» будет очень сложно присоединиться к каталонской команде. Главный тренер «блауграны» Хави не считает этот трансфер необходимым, поскольку думает, что сперва необходимо усилить другие позиции.
«Барселона» не может позволить себе купить Неймара – только взять в аренду. Игроку придется согласиться на серьезное снижение зарплаты, и он готов это сделать, но сделка в любом случае остается маловероятной.
Со статистикой выступлений 31-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Есть множество команд, для которых Неймар станет серьёзным усилением и ему будет гарантировано место в составе и лавры лидера - это и Барса, и итальянские клубы - но придётся пойти на серьёзные денежные уступки.
А если не готов идти на уступки - то варианта два, Ньюкасл или верблюд-лига.
Топы с деньгами в Неймаре вряд ли заинтересованы.
Серьезным клубам не нужен игрок, который играет треть сезона, а в остальное время лечится и развлекается. Еще и с такой личкой.
Очень обидно смотреть на карьеру Неймара после Барсы, ведь по одарённости он чуть ли не первый сразу после Месси🤷♂️
Было бы интересно глянуть на Неймара в этой команде.