Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться (Diario Sport)

Неймар хочет вернуться в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, бразилец через агента дал клубу понять, что готов снова играть за него.

Отмечается, что форварду « » будет очень сложно присоединиться к каталонской команде. Главный тренер «блауграны» Хави не считает этот трансфер необходимым, поскольку думает, что сперва необходимо усилить другие позиции.

« » не может позволить себе купить – только взять в аренду. Игроку придется согласиться на серьезное снижение зарплаты, и он готов это сделать, но сделка в любом случае остается маловероятной.

Со статистикой выступлений 31-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.