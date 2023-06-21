Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться (Diario Sport)

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Пини Захави Неймар агенты Футбол

Неймар хочет вернуться в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, бразилец через агента Пини Захави дал клубу понять, что готов снова играть за него.

Отмечается, что форварду «ПСЖ» будет очень сложно присоединиться к каталонской команде. Главный тренер «блауграны» Хави не считает этот трансфер необходимым, поскольку думает, что сперва необходимо усилить другие позиции.

«Барселона» не может позволить себе купить Неймара – только взять в аренду. Игроку придется согласиться на серьезное снижение зарплаты, и он готов это сделать, но сделка в любом случае остается маловероятной.

Со статистикой выступлений 31-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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blaugrano
Поезд ушёл - целуй теперь рельсы.
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bel01
Если бесплатно будет играть, то добро пожаловать.
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Val Smith
Ответ bel01
Если бесплатно будет играть, то добро пожаловать.
Мог бы и заблатить Барсе немного, и в конце года ещё бонус за лояльность если продлевать будут.
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rigobersong
Зачем Барселоне престарелый травмат, за которого нужно платить и которому нужно платить:)) Он выбрал свой путь, пусть дальше свои слезы деньгами вытерает:))
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Пепси пеналдувич
И что дальше?
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Iamliam
От Лапорты уже не знаешь чего ожидать. Не удивлюсь если подпишет Неймара - он игрок медийный, притянет какие никакие капиталы. А с Хави договорятся.
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NikoVinkovic
Сейчас у Нея будет проверка на вшивость, про футбол он или всё-таки про деньги.
Есть множество команд, для которых Неймар станет серьёзным усилением и ему будет гарантировано место в составе и лавры лидера - это и Барса, и итальянские клубы - но придётся пойти на серьёзные денежные уступки.
А если не готов идти на уступки - то варианта два, Ньюкасл или верблюд-лига.

Топы с деньгами в Неймаре вряд ли заинтересованы.
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Nikita_C47
Ответ blaugrano
Поезд ушёл - целуй теперь рельсы.
Пике: «Он возвращается!»
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wjvxpb5q6f
Хоть Неймар и выше на 3 головы любого вингера нынешней Барсы, но сейчас он команде способен дать только интриги и карнавалы...
Серьезным клубам не нужен игрок, который играет треть сезона, а в остальное время лечится и развлекается. Еще и с такой личкой.

Очень обидно смотреть на карьеру Неймара после Барсы, ведь по одарённости он чуть ли не первый сразу после Месси🤷‍♂️
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Surviving
За три корочки хлеба играть будет?
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Ya Tolik
Если выбирать слева Неймар или Ферран-Фати, то выбор очевиден.
Было бы интересно глянуть на Неймара в этой команде.
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нелюбитель футбола
В Майами шансов больше .. Хе..
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За наш футбол!
"Скажем дружно,нах... нужно"!
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СуперНегр228
Напомните это какой скзон сериала?
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Кашшай Чакырович
Он конечно в лиге чемпионов дал бы мощи Барселоне ,у него и опыт есть ,но он постоянно травмированный и за хлеб с маслом не согласится играть ,ему икра ещё нужна ) хотя насчёт травматичности там ещё и лига 1 самая жёсткая из топ 5 ,никогда не думал ,что там самая жёсткая лига пока не посмотрел ,очень атлетичные черные так и норовят тебя постоянно сбить )
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Alexlagodny
Не надоело вам одно и тоже писать?
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Badgio
Очередной сериал завязывается, вчера же Бибер сказал, что у него тёплые отношения с Энрике, а сегодня он уже готов за еду играть в Барселоне.
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Водяра
Похоже у Неймара нет вариантов.
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Black Phoenix
Никогда такого не было, и вот опять. Каждое лето сериал "хочу обратно в Барсу, ну позязя" с участием Неймара неизменно продлевается.
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Кан и Баллак сидят в баре
А представьте ещё, что у них и с девушками агенты есть... и вместо самой пары кому-нибудь из возлюбленных пишет их агент "Привет,спишь? я скучаю")
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