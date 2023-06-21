Канте перешел в «Аль-Иттихад» из «Челси». Зарплата – 25 млн евро в год, контракт – до 2027-го

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте деньги Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Иттихад Джидда» объявил о переходе Нголо Канте из «Челси».

32-летний французский футболист подписал соглашение с чемпионом Саудовской Аравии. В команду ранее перешел Карим Бензема.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Канте заключил соглашение до 2027 года. Его зарплата составит 25 миллионов евро в год.

За четыре года, помимо 100 млн евро, Нголо получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Игрок будет представлен в новом клубе в июле.

Канте 7 лет выступал за «Челси». За это время он выиграл 6 трофеев, включая чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В минувшем сезоне опорный хавбек провел лишь 7 матчей в АПЛ из-за травм. Его подробная статистика – здесь.

Фото: twitter.com/ittihad

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13 комментариев

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DaBebraZ
С бензом будет зелёная линка в фифе зато)
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Старина Шимус
ну наконец-то миник свой обновит
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Остужающий
Заслужил, сколько лет уже в одного тащит)
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Петя Петров
На самом деле сильно сдал в последнее время, еще с последнего сезона Тухеля, для арабов пойдет, но в АПЛ уже не тянул
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Niko [Ars]
Ответ DaBebraZ
С бензом будет зелёная линка в фифе зато)
ток линков нет больше 🥲
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El Fenomeno 9️⃣
Фото под названием "хозяин дал Добби носок" 😆
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Мужанов Дмитрий Александрович
Сдулся Канте уже, за 4 сезона матчей 20 может и сыграет. Остальное время либо в лазарете, либо на лавке просидит.
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Николай Корягин
Саудиты просто спасают Челси, скупая весь неликвид
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Алексей Крапивкин
Поздно заиграл и рано закончил ;(
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Водяра
По-мусульмански.
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Алексей Крапивкин
Ответ Николай Корягин
Саудиты просто спасают Челси, скупая весь неликвид
У него контракт закончился
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