Канте перешел в «Аль-Иттихад» из «Челси». Зарплата – 25 млн евро в год, контракт – до 2027-го
«Аль-Иттихад Джидда» объявил о переходе Нголо Канте из «Челси».
32-летний французский футболист подписал соглашение с чемпионом Саудовской Аравии. В команду ранее перешел Карим Бензема.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Канте заключил соглашение до 2027 года. Его зарплата составит 25 миллионов евро в год.
За четыре года, помимо 100 млн евро, Нголо получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Игрок будет представлен в новом клубе в июле.
Канте 7 лет выступал за «Челси». За это время он выиграл 6 трофеев, включая чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
В минувшем сезоне опорный хавбек провел лишь 7 матчей в АПЛ из-за травм. Его подробная статистика – здесь.
Фото: twitter.com/ittihad
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