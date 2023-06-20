«Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» на 90 млн фунтов по Райсу. Клуб оценивает игрока в 100 млн, считает условия выплаты бонусов трудновыполнимыми и ждет шагов «Сити»

«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Деклану Райсу.

Ранее стало известно, что «Арсенал» отправил « » второе предложение по трансферу Райса на сумму 90 миллионов фунтов, включающее 75 млн фунтов фиксированной выплаты и 15 млн в качестве бонусов. Отправленное до этого предложение на 80 млн фунтов было отклонено.

Как сообщают Дэвид Орнстейн из The Athletic и журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг, «молотобойцы» уже отвергли второе предложение «Арсенала». Стейнберг отмечает, что «Вест Хэм» рассчитывает выручить за Райса как минимум 100 млн фунтов.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в клубе считают условия выплаты бонусов, предложенные «Арсеналом», труднодостижимыми.

Также сообщается, что «Вест Хэм» ждет предложений от « », который, как ожидается, предпримет попытку подписать Райса на этой неделе. Однако в « » по-прежнему уверены в трансфере полузащитника.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.