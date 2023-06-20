«Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» на 90 млн фунтов по Райсу. Клуб оценивает игрока в 100 млн, считает условия выплаты бонусов трудновыполнимыми и ждет шагов «Сити»
«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Деклану Райсу.
Ранее стало известно, что «Арсенал» отправил «Вест Хэму» второе предложение по трансферу Райса на сумму 90 миллионов фунтов, включающее 75 млн фунтов фиксированной выплаты и 15 млн в качестве бонусов. Отправленное до этого предложение на 80 млн фунтов было отклонено.
Как сообщают Дэвид Орнстейн из The Athletic и журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг, «молотобойцы» уже отвергли второе предложение «Арсенала». Стейнберг отмечает, что «Вест Хэм» рассчитывает выручить за Райса как минимум 100 млн фунтов.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в клубе считают условия выплаты бонусов, предложенные «Арсеналом», труднодостижимыми.
Также сообщается, что «Вест Хэм» ждет предложений от «Манчестер Сити», который, как ожидается, предпримет попытку подписать Райса на этой неделе. Однако в «Арсенале» по-прежнему уверены в трансфере полузащитника.
Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
А вообще,Вест Хэм конечно наглеет.
90 млн. - это более чем адекватно.
Сити тоже не всегда тратиться,за Кукурелью они не стали платить Брайтону,сумму что они хотели.
А в чем я не прав
Арсенал сами сделали ошибку объявив что Райс главная цель. Даже запасных вариантов у этих профанов нет.
С Райсом Арсенал станет сильнее только в АПЛ. Для еврокубков, почти все англичане бесполезны. А Испанцы или Французы на еврокубках себя намного лучше показывают.
нечего в след сезоне бесплатно уйдет