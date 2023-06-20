«Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» на 90 млн фунтов по Райсу. Клуб оценивает игрока в 100 млн, считает условия выплаты бонусов трудновыполнимыми и ждет шагов «Сити»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Футбол

«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Деклану Райсу.

Ранее стало известно, что «Арсенал» отправил «Вест Хэму» второе предложение по трансферу Райса на сумму 90 миллионов фунтов, включающее 75 млн фунтов фиксированной выплаты и 15 млн в качестве бонусов. Отправленное до этого предложение на 80 млн фунтов было отклонено.

Как сообщают Дэвид Орнстейн из The Athletic и журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг, «молотобойцы» уже отвергли второе предложение «Арсенала». Стейнберг отмечает, что «Вест Хэм» рассчитывает выручить за Райса как минимум 100 млн фунтов.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в клубе считают условия выплаты бонусов, предложенные «Арсеналом», труднодостижимыми. 

Также сообщается, что «Вест Хэм» ждет предложений от «Манчестер Сити», который, как ожидается, предпримет попытку подписать Райса на этой неделе. Однако в «Арсенале» по-прежнему уверены в трансфере полузащитника.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.

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47 комментариев

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Доминатор3000
Арсенал чемпионство в бонусах указал? 😅
А вообще,Вест Хэм конечно наглеет.
90 млн. - это более чем адекватно.
Сити тоже не всегда тратиться,за Кукурелью они не стали платить Брайтону,сумму что они хотели.
+33
-6
+27
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Rio de Janeiro
Абсолютно обычный игрок.В любой другой лиги мира стоил бы максимум 30-40 млн
+28
-9
+19
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aseke
Арсеналу стоит остановиться. Вестхэм просто издевается над принципиальным соперником. Райсу красная цена 60 лямов.
+13
0
+13
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Roman
Ответ Доминатор3000
Арсенал чемпионство в бонусах указал? 😅 А вообще,Вест Хэм конечно наглеет. 90 млн. - это более чем адекватно. Сити тоже не всегда тратиться,за Кукурелью они не стали платить Брайтону,сумму что они хотели.
Сити точно также отказывался платить огромные суммы за Фреда, Санчо и давать огромную личку Санчесу. Сити если переплачивает, то только за центральных защитников, и то, этого уже давно нет, учитывая 18 лямов за топаря Аканжи
+15
-4
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Давид Agabekyan
Ответ Доминатор3000
Арсенал чемпионство в бонусах указал? 😅 А вообще,Вест Хэм конечно наглеет. 90 млн. - это более чем адекватно. Сити тоже не всегда тратиться,за Кукурелью они не стали платить Брайтону,сумму что они хотели.
А чем Вест Хэм наглеет? Никто не заставляет покупать
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s_kapa
Да оставляйте себе, хоспаде
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Артур Мкртычян
сити купил ковачича. и Филлипс не хочет уходить. скорее всего не будет никакого предложения от сити. за Йошко ещё 100 лямов заплатят. скорее всего. Райса ещё за 100 в одно окно, это врядле.
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llolishe
Пишу что из-за то что Арсенал экономит они редко в борьбе за трофеи и коммент стирают
А в чем я не прав
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Кефир- гантели
Ответ aseke
Арсеналу стоит остановиться. Вестхэм просто издевается над принципиальным соперником. Райсу красная цена 60 лямов.
А что он такого делает, что стоит 60 лямов?
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Джейме Ланнистер
Надо подождать. Сити он не нужен. Ковачича берут сейчас. А на банку сам Райс не будет идти. Через пару недель ВХ станут поразговорчивее. Все равно Райс там не останется на след. сезон.
Арсенал сами сделали ошибку объявив что Райс главная цель. Даже запасных вариантов у этих профанов нет.

С Райсом Арсенал станет сильнее только в АПЛ. Для еврокубков, почти все англичане бесполезны. А Испанцы или Французы на еврокубках себя намного лучше показывают.
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Взвешенный вомбат Китая
Арсеналу кмк надо бросить эту идею фикс и попробовать иные варианты. Могли бы Кессие у Барсы забрать
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Saint Blond
90 млн это уже много)) Нет же гарантии что он заиграет в сити или арсенале.
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shadow82
Сити, если никто у них не уйдёт, вообще может никого не покупать.
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Muhammad Nazaraliev
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Если МС возьмут Райса, то можно им сразу кубок АПЛ вручить.
Они и без него неплохо справились
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Yerbo
Ответ Ulukbek Kiyazov
Можете дать ссылку на официальный сайт Челси или МанСити о переходе Ковачича? Где написано что уже заплатят за Йошку? Пока надо разобраться Сити кто уйдет, а потом уже покупать.
о переходе уже давно твердит все тот же романо , и другие СМИ тоже вроде писали об этом , там не могут сойтись в цене +-5 млн. А вот по Гвардиолу ещё не всё понятно , но переговоры идут.
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Давид Agabekyan
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Ну год контракта остался. Игрок бесспорно отличный, но есть же какие-то рамки.
В чем заключаются рамки? Либо платите, либо нет. То что в него 1 год по контракту это проблемы Вест Хэма
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TheCreator
Ответ Доминатор3000
Арсенал чемпионство в бонусах указал? 😅 А вообще,Вест Хэм конечно наглеет. 90 млн. - это более чем адекватно. Сити тоже не всегда тратиться,за Кукурелью они не стали платить Брайтону,сумму что они хотели.
Да многие клубы так же делают, только вместо чемпионства указывают победу в ЛЧ.
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Quintin07
Ответ Давид Agabekyan
А чем Вест Хэм наглеет? Никто не заставляет покупать
тоже верно, но есть желание игрока поиграть в ЛЧ, плюс с Райсом взяли еврокубкок, можно и на встречу игроку пойти.
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Виталий Ан
Ответ Rio de Janeiro
Абсолютно обычный игрок.В любой другой лиги мира стоил бы максимум 30-40 млн
Не много смотрел матчей Вест Хема но те что смотрел вообще не выделялся Райс, включая финал ЛК. 100 мил. это очень странно для меня. Хотя многие интересуются им, может что то я упустил или не вижу).
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antoshka-2
То есть по контракту остался один год и они просят 100 млн. Арсеналу легче сразу с игроком поговорить, сказав, что дадут 15 млн "бонус" за подписание, лишь бы получить свободного
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Давид Agabekyan
А чем Вест Хэм наглеет? Никто не заставляет покупать
Ну год контракта остался. Игрок бесспорно отличный, но есть же какие-то рамки.
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untilofend
ну пусть ждут
нечего в след сезоне бесплатно уйдет
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Константин Эсперов
Самый долготекучий трансфер в АПЛ в этом сезоне
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llolishe
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Muhammad Nazaraliev
Они и без него неплохо справились
Я знаю. Но суть в том, что они могут забрать игрока, который может реально хорошо усилить любого из преслодователей МС.
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