4 красные карточки показали в матче «Лилля» с «Осером». Команда Женезьо победила 4:3 в Лиге 1

В матче чемпионата Франции было показано 4 красные карточки.
«Лилль» на выезде победил «Осер» со счетом 4:3 в 16-м туре Лиги 1. Игру обслуживала судейская бригада под руководством Жереми Пиньяра.
На 38-й минуте за фол последней надежды прямую красную карточку получил защитник гостей Натан Нгой.
Защитник хозяев Клеман Акпа был удален после двух желтых карточек за фолы – на 49-й и 60-й минутах.
На 88-й красные за стычку получили защитник «Лилля» Ромен Перро и полузащитник «Осера» Уссама Эль-Аззузи.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
