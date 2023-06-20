«Арсенал» предложил 75+15 млн фунтов за Райса «Вест Хэму». Хавбек может стать самым дорогим трансфером «канониров»

Теги Лилль Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Николя Пепе Деклан Райс деньги Футбол

«Арсенал» предложил «Вест Хэму» 90 миллионов фунтов за Деклана Райса.

Ранее стало известно, что «молотобойцы» отклонили первое предложение «канониров» на сумму 80 миллионов фунтов. 

По информации Дэвида Орнстейна, улучшенное предложение «Арсенала» включает 75 миллионов фунтов фиксированной выплаты и еще 15 миллионов в качестве бонусов за переход 24-летнего полузащитника.

Трансфер Деклана Райса может стать рекордным в истории «Арсенала». Самым дорогим подписанием лондонцев на данный момент является Николя Пепе, перешедший из «Лилля» в 2019 году за 72 млн фунтов.

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29 комментариев

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Орхан Ашумов
С каких это пор Райс защитник)?
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Акира_1
Массовая закупка Арсенала распиаренных серядняков за огромные деньги: Хаверц, Райс. Смело. Учитывая, что дорогие трансферы обычно проваливаются, а стреляют дешёвые.
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Vladimir Chistyakov
Защитник? это же Арсенал, а не Ювентус
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Santi19
Молотки вроде дешевле чем за сто миллионов не хотят его отдавать
+3
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dr. cage
...дринквотеры в последнее время шибко подорожали
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Liquidozz
Ответ Santi19
Молотки вроде дешевле чем за сто миллионов не хотят его отдавать
Да, речь шла о 120М £
+2
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Ignazio DE Alter
Ответ Бухгалтер2021
очередной никто за такие бабло
видно, что за бабло шаришь с таким-то никнеймом
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Dan Kennedy
Ответ Cvbnj
я думал он опорник
Верно думал.
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Cvbnj
я думал он опорник
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Автомобилист-Екб
ахахха, как всегда. Завтра будет готовиться предложение на 76 + 16 млн, как вам такое
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Dmitriy43
Все были только рады,если Арсенал и дальше покупал всякий шлак по 30-40 млн,как только команда хочет купить топ игрока ,конкуренты начинают громко плакать
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Born is the King
Вест Хэм меньше чем за 120 не продаст спортс
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Evgen_Hazard
Николя Пепе вроде был неплох во Франции, да и первый сезон ничего так. Но такие бабки на ветер это жесть
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Угараю_с_вас
Ответ Cvbnj
я думал он опорник
Так и есть ))
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ман сити фейк
Ответ Cvbnj
я думал он опорник
Ты думал правильно, но это спортс
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Миллиардер Рахим
Ответ Орхан Ашумов
С каких это пор Райс защитник)?
Играет ЦЗ иногда в ВХ
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DolJun
молотки уже отказали, но спортс запостит это чуть позже)
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Алексей Гусев
Ответ Santi19
Молотки вроде дешевле чем за сто миллионов не хотят его отдавать
ну так 90 фунтов+- и есть 100 евро...Даже чуть более 100
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itemme
Ответ Born is the King
Вест Хэм меньше чем за 120 не продаст спортс
Продаст
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Алексей Гусев
Ответ Born is the King
Вест Хэм меньше чем за 120 не продаст спортс
год контракта.
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Tybalt
Ответ Ман Сити
Опять будет борьба за чемпионство Сити-Арсенал
Моня, а шо... жуликов оправдали?
Твоим любимым канонирам придётся вкалывать на несколько фронтов с матчами сборных осенью.
Лафа закончилась в прошлом году и такой шанс, канонирчик, придётся ждать очень долго.
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Ман Сити
Ответ Tybalt
Моня, а шо... жуликов оправдали? Твоим любимым канонирам придётся вкалывать на несколько фронтов с матчами сборных осенью. Лафа закончилась в прошлом году и такой шанс, канонирчик, придётся ждать очень долго.
Ливерный, а тебе лучше сосредоточится на Лиге Европы. Yek
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