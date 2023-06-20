«Арсенал» предложил 75+15 млн фунтов за Райса «Вест Хэму». Хавбек может стать самым дорогим трансфером «канониров»
«Арсенал» предложил «Вест Хэму» 90 миллионов фунтов за Деклана Райса.
Ранее стало известно, что «молотобойцы» отклонили первое предложение «канониров» на сумму 80 миллионов фунтов.
По информации Дэвида Орнстейна, улучшенное предложение «Арсенала» включает 75 миллионов фунтов фиксированной выплаты и еще 15 миллионов в качестве бонусов за переход 24-летнего полузащитника.
Трансфер Деклана Райса может стать рекордным в истории «Арсенала». Самым дорогим подписанием лондонцев на данный момент является Николя Пепе, перешедший из «Лилля» в 2019 году за 72 млн фунтов.
Твоим любимым канонирам придётся вкалывать на несколько фронтов с матчами сборных осенью.
Лафа закончилась в прошлом году и такой шанс, канонирчик, придётся ждать очень долго.