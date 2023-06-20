Экс-игрок «Динамо» Морозов выбрал бы сборную Израиля, а не России: «Санкции и так далее – это все надолго. А здесь можно проявлять себя»

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Экс-футболист «Динамо» Григорий Морозов выбрал бы сборную Израиля, а не России.

– Тебе звонит Валерий Карпин и говорит: «Гриша, я вчера финал («Бейтар» выиграл Кубок Израиля, разгромив «Маккаби» Нетанья со счетом 3:0 – Sports.ru.) смотрел. Хороший объем, голевушка, все хорошо, молодец. Нам надо – давай». И тебе звонят из сборной Израиля. Кого выберешь?

– Думаю, что Израиль. Потому что у меня все равно мысли связаны и с тем, что санкции и так далее. Это все надолго. Опять же, если это все отменяют, можно приехать в сборную на один раз – Георгич скажет: «Ну, спасибо, красавчик».

А здесь можно задержаться. Я об этом думаю, а не с точки зрения какого-то конкретного выбора, политики или своего отношения. А из-за того, что здесь можно проявлять себя.

Конечно, я думаю, что сборная России выше по уровню футбола, чем сборная Израиля, – сказал в интервью Евгению Савину российский защитник словенского «Целе», играющий за израильский «Бейтар» на правах аренды.

Отметим, что у 29-летнего футболиста есть гражданства России и Израиля.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.

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21 комментарий

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igls54
Сказал, как обрезал
+9
-2
+7
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Гусеконь
так Израиль бомбит Сирию и убивает палестинцев. Их тоже забанят
+11
-5
+6
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FilinMD
Ответ Гусеконь
так Израиль бомбит Сирию и убивает палестинцев. Их тоже забанят
К сожалению, согласно «миропорядку, основанному на правилах», не забанят
+7
-1
+6
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counsel
Ответ Гусеконь
так Израиль бомбит Сирию и убивает палестинцев. Их тоже забанят
Им можно. Это другое)
+6
-1
+5
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Самозанятый
Ответ igls54
Сказал, как обрезал
Да он и пасы отдавал так же)
+5
0
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расформировать московские кабинеты
Ответ Гусеконь
так Израиль бомбит Сирию и убивает палестинцев. Их тоже забанят
это другое,тут можно,там же нелюди живут
+3
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Slavnov
Потеря то какая,российский футбол это не переживет...
+3
-1
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Slavnov
Потеря то какая,российский футбол это не переживет...
Все верно
+1
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За Валенсию с 1999
Бомбёжка сектора газа это другое, вы не понимаете. Мне Соболь и Ходор сказали, они не могут врать
+1
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Spaten
Казалось же, Морозов, Ташаев, Катрич, вот это лидеры на года. Ещё и с Кокориным во главе
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Uragan Boy
да и шла бы он лесом
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Фан Рубина
Смешно, что в сборную России упорно пытаются сосватать всяких днищ, которые даже не нужны в сильнейшей лиге мира - РПЛ, а просто играют где попало за границей. Да пусть играет, где хочет и за кого хочет.
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Andrey Ashhabadskiy
Да пофиг на тебя.
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Спартак Уокер
Не факт что бы он играл там
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Дмитрий Калашников
Ответ Гусеконь
так Израиль бомбит Сирию и убивает палестинцев. Их тоже забанят
Да и для него это другое, как и для многих на этом сайте
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FilinMD
Ответ Деревня31
Комментарий удален пользователем
Все так. Но сказал все по делу
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Антимосковский
Ответ Spaten
Казалось же, Морозов, Ташаев, Катрич, вот это лидеры на года. Ещё и с Кокориным во главе
не казалось
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Деревня31
Комментарий удален пользователем
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