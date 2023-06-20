Экс-игрок «Динамо» Морозов выбрал бы сборную Израиля, а не России: «Санкции и так далее – это все надолго. А здесь можно проявлять себя»

Экс-футболист «Динамо» Григорий Морозов выбрал бы сборную Израиля, а не России.

– Тебе звонит и говорит: «Гриша, я вчера финал («Бейтар» выиграл , разгромив « » Нетанья со счетом 3:0 – Sports.ru.) смотрел. Хороший объем, голевушка, все хорошо, молодец. Нам надо – давай». И тебе звонят из сборной Израиля. Кого выберешь?

– Думаю, что Израиль. Потому что у меня все равно мысли связаны и с тем, что санкции и так далее. Это все надолго. Опять же, если это все отменяют, можно приехать в сборную на один раз – Георгич скажет: «Ну, спасибо, красавчик».

А здесь можно задержаться. Я об этом думаю, а не с точки зрения какого-то конкретного выбора, политики или своего отношения. А из-за того, что здесь можно проявлять себя.

Конечно, я думаю, что сборная России выше по уровню футбола, чем сборная Израиля, – сказал в интервью Евгению Савину российский защитник словенского « », играющий за израильский « » на правах аренды.

Отметим, что у 29-летнего футболиста есть гражданства России и Израиля.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.