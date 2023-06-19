Испания выиграла Лигу наций, Ферстаппен – победитель Гран-при Канады, Абрамович не подписывает соглашение о переводе денег Украине и другие новости

1. Испания впервые выиграла Лигу наций, одолев Хорватию по пенальти – 5:4. Это первый трофей сборной с 2012 года, и выиграть его удалось уже в четвертом матче при Луисе де ла Фуэнте. Хесус Навас стал первым игроком, победившим на чемпионате мира, Евро и в Лиге наций.

В матче за третье место Италия победила Нидерланды – 3:2. Тренер «оранье» Роналд Куман проиграл 3 из 4 матчей после возвращения в сборную – больше, чем Луи ван Гал за последние два этапа работы.

2. Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й. Пилот «Ред Булл» сравнялся с Сенной по победам в «Формуле-1» (41), впереди только Прост, Феттель, Шумахер и Хэмилтон.

3. Роман Абрамович не подписывает соглашение о выделении Украине 2,3 млрд фунтов от продажи «Челси». Бывший владелец клуба хочет, чтобы деньги распределили между Украиной и Россией, утверждает Daily Mail.

4. УЕФА рассматривает введение потолка на зарплаты и трансферы: «Не хотим, чтобы два-три клуба с неограниченными ресурсами дошли до бюджетов 5-10 млрд».

5. Трансферные новости. Иван Игнатьев перешел в «Сочи», пишет «Чемпионат». «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина, есть два варианта – договориться с «Арисом» о трансфере или расторгнуть контракт. Кругового может арендовать «Фатих Карагюмрюк», защитник «Зенита» хочет поиграть в Европе. «Оренбург» заблокировал трансфер Веры в «Локомотив».

Президент «Реала» Флорентино Перес сказал, что у клуба не будет трансферов после подписания Хоселу. Энрике близок к назначению в «ПСЖ», в клубе рассчитывают, что Луис построит команду, которая не будет зависеть от одного игрока. Тухель убедил Уокера перейти в «Баварию», переговоры – на продвинутом этапе. Нголо Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время. Роке не присоединится к «Барсе» летом – клуб не сможет его зарегистрировать. Форварда хотят оставить в «Атлетико Паранаэнсе» до января.

6. Крупный обмен в НБА – «Вашингтон» обменяет Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда.

7. Швеция готовится подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

8. Тим Цзю нокаутировал Карлоса Окампо в бою за временный титул WBO в первом среднем весе.

9. Норвежские фанаты освистали Холанда. Эрлинг не дал автографы и прошел сразу в автобус после поражения от Шотландии.

10. Хвича – cамый подорожавший игрок Серии А по версии Transfermarkt. Стоимость Кварацхелии выросла на 70 млн евро.

11. Овечкин – 21-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Буре – 27-й.

12. МОК выпустил коллекцию мерча, посвященную Пьеру де Кубертену. Среди цитат инициатор организации современных Олимпийских игр использована фраза «Все виды спорта для всех людей».

13. Президент Франции Макрон залпом выпил бутылку пива после победы «Тулузы» в чемпионате Франции по регби.

Цитаты дня.

Лионель Скалони: «Месси невозможно заменить. День его ухода станет печальным для всех. Футбольный мир хочет, чтобы Лео играл вечно»

Азар после ухода из «Реала»: «Я отдыхал два-три года. Готов играть на профессиональном уровне, у меня есть энергия»

Президент УЕФА о вложениях саудовских клубов в возрастных звезд: «Это ошибка. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол»

Мамаев о том, почему он и Смолов открыли академию в ОАЭ, а не в России: «ЦСКА, «Спартак», «Локо», «Краснодар» – это бренды. Кому интересна академия Мамаева, когда есть такие глыбы?»

Лионель Месси: «Наслаждаюсь тем, что подхожу к концу карьеры, выиграв все. Не хотел остаться с чувством, что сборная упустила шанс, а я ей даже не попытался помочь»

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной