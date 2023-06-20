Роман Ротенберг: «Я жил за границей, в Финляндии – фашизм там существует давно. Правильно говорит наш президент: «Нужно с этим бороться»

Теги СКА ИИХФ Сборная России по хоккею Кубок Стэнли НХЛ Владимир Путин КХЛ Вегас Роман Ротенберг Иван Барбашев Политика Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о постере ИИХФ без Ивана Барбашева после победы в Кубке Стэнли.

ИИХФ не поместила фотографию российского хоккеиста на постер с поздравлением «Вегаса».

– Вы слышали, что Международная федерация хоккея отменила россиян? Поздравляя хоккеистов «Вегаса» с чемпионством, ИИХФ просто забыла Ивана Барбашева и Павла Дорофеева, будто их нет. Обидно?

– Мы-то в России поздравляем всех. Но каждому в голову не залезешь. Бог – судья каждому. И правда восторжествует.

Могу только на своем примере рассказать. Я жил за границей: например, в Финляндии. И честно вам скажу: фашизм там существует очень давно.

То, что сейчас происходит – правильно говорит наш президент: «Нужно с этим бороться». От этого зависит наше будущее. Мы должны бороться – каждый на своем уровне.

А то, что делает ИИХФ – Бог им судья. А для Ивана Барбашева мы организуем отдельный праздник. Мы обещаем!

Вот скоро мы устроим отдельный праздник для всех наших хоккеистов. Мы их приглашаем. Там будут наши ребята, которые играют за сборную России. Мы зовем на праздник и Ивана Барбашева, если он успеет прилететь.

Эти ребята – гордость нашей страны. Мы ценим каждого, кто в свое время играл за сборную России и продолжает помогать, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

105 комментариев

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R Air
Рома, как там "дача" на 30 га на Лазурном берегу у мамки с папкой, практически в центре фашиствующей Европы?
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Дмитрий Воронцов
Так что же вы тогда, имеете гражданство страны в которой процветает фашизм? А Борис Ротенберг младший в РПЛ всегда легионером считался, даже не соизвоили скрыть, что у вас у всех есть финские паспорта)) Какое же лицемерие, какие же они гадины.
+146
0
+146
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Дэннис Молинарев
Теперь уже очевидно, что не зря старшие Ротены отодвинули Рому от бизнеса и бросили на хоккей.
+86
0
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MikhaL
Финский паспорт сдал уже? Или сохранил для эвакуации?
+83
0
+83
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couture39
Ответ R Air
Рома, как там "дача" на 30 га на Лазурном берегу у мамки с папкой, практически в центре фашиствующей Европы?
Это конспиративная квартира резидента ГРУ.
+80
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Eduard Rastryopin
Никогда не прощу финским фашистам того,что у них на обочинах отличных дорог и возле чистых озер не валяются старые покрышки!
+81
-2
+79
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Kasztelan
Сначала рассказывают, как президент собирается бороться с фашизмом в Финляндии, а потом удивляются, чего это она в НАТО вступила
+76
0
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Лимит Лимитович
Под таким же предлогом влезли в 40-м и получили там женский половой орган
+57
-6
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A K
Сдай тогда фашистский паспорт, позорище
+37
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shutn1kk
Видимо именно Ротенберг создал фашизм в Финляндии
+33
0
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Jefri AG
Бедный Йозе, целых восемь лет там жил и страдал от фашизма.
+33
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Men77
Еврей Ротенберг приехал в Финляндию, увидел фашизм и....... решил получить гражданство.
+30
-1
+29
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R Air
Ответ Спартак пичинен
в чем проблема иметь гражданство и обозначать проблему в ней? он же не сказал, что страна плохая и т.д.
в чём проблема не фантазировать и не вешать лапшу ?
+27
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Боевой Бурят Путина
Комментарий удален модератором
да и от гражданства Великобритании давно пора освободиться👏
+24
0
+24
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Джанлука Нальюка
Ответ Георгий Большаков
Точно не увеличили территорию?
Так то территории всегда мало было
+23
0
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sergen
А паспорт фашистский то уже сдал и где?)
+19
0
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MironSM84
Нет,переплюнул таки журову)))
+18
0
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Александр Богданов
Ответ Георгий Большаков
Точно не увеличили территорию?
хех, какой ценой взяли этот маленький клочок. это все равно что сходить в магазин за пивом, но по дороге лишится одной ноги)) хотя да, для вождей жизни ничего не стоят в общем то
+17
-2
+15
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Бондарев Олег
Ротенберги да, главные пострадавшие от бытового финского фашизма. Хорошо, что можно наконец-то об этом сказать честно!
+14
0
+14
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Tilo Wolf
И зачем нам искать фашистов в других странах, когда вот он, наглядный пример?
+14
0
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Сергей Орлов
Господи, как перестать орать?))
+15
-1
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titon23
О, конечно, Финляндия, эта опасная страна, где фашизм процветает на каждом углу.
А Ротенберг - наш бесстрашный исследователь, узнал о существовании фашизма в стране, где он тааааайно ведет разведывательную деятельность.
кичмар)
+13
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R Air
Ответ Спартак пичинен
я думаю ему лучше знать о Финляндии, чем тебе
ты забыл добавить- "сперва добейся"
+10
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Melnikov1968
Тебе тоже Бог судья. Когда-нибудь ты споткнешься и расшибешь себе лоб.
+9
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Ростислав Романенко
Ответ Геннадий Тимченко
да и от гражданства Великобритании давно пора освободиться👏
Ой, прикинутся дуриками как Кучера со своим американским паспортом.
+11
-2
+9
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