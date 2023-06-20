Контавейт завершит карьеру после «Уимблдона» из-за травмы спины
Анетт Контавейт объявила, что «Уимблдон» станет последним турниром в ее карьере.
«Сегодня я объявляю о том, что завершаю карьеру профессиональной спортсменки. После нескольких обращений к врачу и консультаций с моей медицинской командой выяснилось, что у меня дегенерация межпозвонкового диска.
Она не позволяет полноценно тренироваться или продолжать соревноваться. Поэтому невозможно продолжать выступать на топ-уровне в таком высококонкурентном туре.
Теннис многое мне дал и многому научил, и я за это очень благодарна. Для меня было важно принести флаг Эстонии на теннисные корты и играть перед своими болельщиками по всему миру.
Я готова к новым вызовам после моего последнего выступления в качестве профессиональной теннисистки – я буду наслаждаться игрой и бороться изо всех сил на «Уимблдоне».
27-летняя Контавейт – чемпионка шести турниров WTA. В 2022-м она поднималась на вторую строчку рейтинга.
Аннет, здоровья и хорошей карьеры вне спорта.