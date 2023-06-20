Контавейт завершит карьеру после «Уимблдона» из-за травмы спины

Теги Уимблдон WTA Анетт Контавейт Теннис

Анетт Контавейт объявила, что «Уимблдон» станет последним турниром в ее карьере.

«Сегодня я объявляю о том, что завершаю карьеру профессиональной спортсменки. После нескольких обращений к врачу и консультаций с моей медицинской командой выяснилось, что у меня дегенерация межпозвонкового диска.

Она не позволяет полноценно тренироваться или продолжать соревноваться. Поэтому невозможно продолжать выступать на топ-уровне в таком высококонкурентном туре.

Теннис многое мне дал и многому научил, и я за это очень благодарна. Для меня было важно принести флаг Эстонии на теннисные корты и играть перед своими болельщиками по всему миру.

Я готова к новым вызовам после моего последнего выступления в качестве профессиональной теннисистки – я буду наслаждаться игрой и бороться изо всех сил на «Уимблдоне».

27-летняя Контавейт – чемпионка шести турниров WTA. В 2022-м она поднималась на вторую строчку рейтинга.

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8 комментариев

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Великий Алонсо
Офигеть, всего в 27 лет
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Sawka-promakawka
Очень жаль! Нравилась Аннет(
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Ярик01
Всего лишь 27 лет, неужели починить нельзя.
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Baur Salimov
Профессиональный спорт жесток...Надеюсь,что станет хорошим тренером.
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Heat Wave
Вспоминаю короткую карьеру Агнеш Шаваи, которая закончила в 24 из-за спины.

Аннет, здоровья и хорошей карьеры вне спорта.
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Buhmichael
Кошмар!😭😭 я плачу. Здоровья Аннет! Надеюсь, что вне спорта травма вылечится и не помешает ей нормально жить.
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sashati
Мало укрепляла позвоночный корсет, пропуская офп видимо..
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sashati
Ответ Ярик01
Всего лишь 27 лет, неужели починить нельзя.
Маррей, Плющенко - можно..
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