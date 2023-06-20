Контавейт завершит карьеру после «Уимблдона» из-за травмы спины

Анетт Контавейт объявила, что «Уимблдон» станет последним турниром в ее карьере.

«Сегодня я объявляю о том, что завершаю карьеру профессиональной спортсменки. После нескольких обращений к врачу и консультаций с моей медицинской командой выяснилось, что у меня дегенерация межпозвонкового диска.

Она не позволяет полноценно тренироваться или продолжать соревноваться. Поэтому невозможно продолжать выступать на топ-уровне в таком высококонкурентном туре.

Теннис многое мне дал и многому научил, и я за это очень благодарна. Для меня было важно принести флаг Эстонии на теннисные корты и играть перед своими болельщиками по всему миру.

Я готова к новым вызовам после моего последнего выступления в качестве профессиональной теннисистки – я буду наслаждаться игрой и бороться изо всех сил на « ».

27-летняя – чемпионка шести турниров . В 2022-м она поднималась на вторую строчку рейтинга.

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