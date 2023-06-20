Малком впервые вышел в старте Бразилии – во 2-м матче за сборную. В дебютном он заработал пенальти

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная Сенегала по футболу товарищеские матчи (сборные) Малком Футбол

Малком попал в стартовый состав сборной Бразилии впервые в карьере.

Полузащитник «Зенита» с первой минуты начал товарищескую игру против Сенегала.

Это второй матч 26-летнего игрока за основную команду страны. 17 июня он дебютировал в игре против Гвинеи (4:1), выйдя на 82-й минуте и заработав пенальти.

Подробно со статистикой Малкома можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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Аскетизмом погоняю
На самом деле,большое дело попасть в сборную Бразилии из России на данный момент.
+57
-5
+52
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Red_Marlboro_
Красава,давай Малком покажи всё на что способен,удачи!
+38
-2
+36
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Дмитрий9779
Удачи тебе Малком!
+22
-2
+20
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Удар Кержакова
Ответ Аскетизмом погоняю
На самом деле,большое дело попасть в сборную Бразилии из России на данный момент.
Сейчас в сборной Малком, Айртон и Ренан.
+14
0
+14
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Зелёный гопник
Малком в сборной, а Промес в тюрьме.
Лучшие игроки РПЛ👍🏻
+15
-4
+11
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доктор Ливси
Предпродажная подготовка. Агент суетится
+10
-1
+9
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Deca
Где посмотреть без регистрации и прочей фигни?
+6
0
+6
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Дмитрий Тихонов
Заслужил, тем более сейчас Малком в полном порядке!
+7
-1
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Shadow1882
Вот что паспорт животворящий делает
+5
-1
+4
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Павел Колесников
Опыт РПЛ) Малком, Айртон
+3
0
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Владимир Владимирович
Малкому бы в Сити попасть как нибудь , у Пепа ещё больше расцвёл бы, мне кажется он бы вписался в команду, хочешь в полузащиту хочешь в нападение везде сыграет. Нынче зенитовец в старте Бразилии. А что…. У Гвардиолы уфимец Зинченко стал топчиком) который в ПСВ скамейку полировал
+4
-1
+3
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Deluxo
Бразилия-Сенегал. Эх! Как же я мечтал об этом матче на ЧМ-2002!
+2
0
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Ёшкин
Ответ DoBryy X
Кто знает какие номера у наших , у Малкома и Айртона?
Малком 21
+1
0
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ евГений
Промес: 1+1 против зенита играющего в 12 Малком: рыдания, истерика от каждого дуновения ветра, шелест купюр Действительно, разный уровень.
Малком: лучший игрок лиги, игрок сборной Бразилии.
Промес: гопарь.
Тут даже не в разнице уровня мастерства дело, она очевидна. Приоритеты разные у пацанов 🤷🏻‍♂️
+1
0
+1
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Valentin Kompaneytsev
И Айртон, и Малком классные игроки. Они своей игрой способствовали поднятию уровня РПЛ.
+1
0
+1
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San9
Какой пас на Ришарлисона вырезал, а он запорол(
Вообще абсолютно органично Малком в основе смотрится.
+1
0
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DoBryy X
Кто знает какие номера у наших , у Малкома и Айртона?
+1
0
+1
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wlad wasew
Дорожает
+1
0
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Сергей Анисимов
Ну после такой новости должен будет комментарий ГСО по этому поводу)
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Фан КриРо7
Так и реально в Юве укатит(((
0
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NOOhr
Блин 😩 У негоже российский паспорт(
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Владимир Владимирович
Дайте пожалуйста слово Орлову )
0
0
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Oleg Olegov
Ответ Удар Кержакова
Сейчас в сборной Малком, Айртон и Ренан.
Даже не знаю, как они без Алипа там справляются
+4
-4
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