Малком впервые вышел в старте Бразилии – во 2-м матче за сборную. В дебютном он заработал пенальти
Малком попал в стартовый состав сборной Бразилии впервые в карьере.
Полузащитник «Зенита» с первой минуты начал товарищескую игру против Сенегала.
Это второй матч 26-летнего игрока за основную команду страны. 17 июня он дебютировал в игре против Гвинеи (4:1), выйдя на 82-й минуте и заработав пенальти.
Лучшие игроки РПЛ👍🏻
Промес: гопарь.
Тут даже не в разнице уровня мастерства дело, она очевидна. Приоритеты разные у пацанов 🤷🏻♂️
Вообще абсолютно органично Малком в основе смотрится.