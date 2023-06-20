Малком впервые вышел в старте Бразилии – во 2-м матче за сборную. В дебютном он заработал пенальти

Малком попал в стартовый состав сборной Бразилии впервые в карьере.

Полузащитник « » с первой минуты начал товарищескую игру против .

Это второй матч 26-летнего игрока за основную команду страны. 17 июня он дебютировал в игре против Гвинеи (4:1), выйдя на 82-й минуте и заработав пенальти.

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