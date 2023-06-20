Ротенберг о СКА: «С уважением относимся к тотальному футболу Гвардиолы. Есть у нас и свои замечательные примеры – Семак 5 лет подряд выигрывает с «Зенитом»

Роман Ротенберг заявил, что в СКА с уважением относятся к тотальному футболу Пепа Гвардиолы.

– Нам казалось, что ваш любимый футбольный тренер – . Но вы очень тепло поздравили Хосепа Гвардиолу, когда его «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. Кто же вам ближе – Моуринью или Гвардиола?

– Каждый тренер должен учиться и развиваться каждый день. Я с большим уважением отношусь к каждому коллеге. С интересом наблюдаю за всеми давным-давно.

И почему я говорю про Гвардиолу? Если честно, последние годы в СКА, когда я стал главным тренером, мы уделяем очень много внимания примерам сильных людей.

Например, мы внимательно изучили фильм про футбольный клуб « », где рассказывалось, как они строили систему Гвардиолы. И мы это кино смотрели и обсуждали всей командой СКА. С чего начинается сама система клуба, философия и стратегия развития. А потом под эту систему подбираются главный тренер, игроки, и эта система развивается каждый год.

В мире есть много примеров, но мы с большим уважением относимся к тотальному футболу, который уже давно показывает Гвардиола. Он ведь воспитанник системы «Барселоны», духовный ученик . Это развивается исторически.

Но не одним Гвардиолой живет спорт. А у нас есть свои замечательные примеры. Посмотрите на , который пять лет подряд с « » выигрывает чемпионат России.

– Но все-таки Семак – не Гвардиола.

– Так есть к чему стремиться! Каждый должен каждый день сделать что-то, чтобы стать лучше. А примеры мировых тренеров нас должны вдохновлять, чтобы учиться, учиться и еще раз учиться. И тот тренер, который не развивается, а решил почивать на лаврах – на этом его тренерская карьера заканчивается, к сожалению.

Мы это тоже видели много раз. Если тренер перестает развиваться, он уже не может ничего дать игрокам. Тренер должен работать ежедневно над собой, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг о Гвардиоле: «Пеп опирается на фундамент Кройффа с его тотальным футболом. СКА тоже старается играть в тотальный хоккей, отдавая должное советским тренерам»