Ротенберг о СКА: «С уважением относимся к тотальному футболу Гвардиолы. Есть у нас и свои замечательные примеры – Семак 5 лет подряд выигрывает с «Зенитом»

Теги Зенит Сергей Семак СКА Жозе Моуринью премьер-лига Россия Барселона Йохан Кройфф Пеп Гвардиола КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что в СКА с уважением относятся к тотальному футболу Пепа Гвардиолы.

– Нам казалось, что ваш любимый футбольный тренер – Жозе Моуринью. Но вы очень тепло поздравили Хосепа Гвардиолу, когда его «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. Кто же вам ближе – Моуринью или Гвардиола?

– Каждый тренер должен учиться и развиваться каждый день. Я с большим уважением отношусь к каждому коллеге. С интересом наблюдаю за всеми давным-давно.

И почему я говорю про Гвардиолу? Если честно, последние годы в СКА, когда я стал главным тренером, мы уделяем очень много внимания примерам сильных людей.

Например, мы внимательно изучили фильм про футбольный клуб «Барселона», где рассказывалось, как они строили систему Гвардиолы. И мы это кино смотрели и обсуждали всей командой СКА. С чего начинается сама система клуба, философия и стратегия развития. А потом под эту систему подбираются главный тренер, игроки, и эта система развивается каждый год.

В мире есть много примеров, но мы с большим уважением относимся к тотальному футболу, который уже давно показывает Гвардиола. Он ведь воспитанник системы «Барселоны», духовный ученик Йохана Кройффа. Это развивается исторически.

Но не одним Гвардиолой живет спорт. А у нас есть свои замечательные примеры. Посмотрите на Сергея Семака, который пять лет подряд с «Зенитом» выигрывает чемпионат России.

– Но все-таки Семак – не Гвардиола.

– Так есть к чему стремиться! Каждый должен каждый день сделать что-то, чтобы стать лучше. А примеры мировых тренеров нас должны вдохновлять, чтобы учиться, учиться и еще раз учиться. И тот тренер, который не развивается, а решил почивать на лаврах – на этом его тренерская карьера заканчивается, к сожалению.

Мы это тоже видели много раз. Если тренер перестает развиваться, он уже не может ничего дать игрокам. Тренер должен работать ежедневно над собой, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг о Гвардиоле: «Пеп опирается на фундамент Кройффа с его тотальным футболом. СКА тоже старается играть в тотальный хоккей, отдавая должное советским тренерам»

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26 комментариев

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Ебздрогыч
Курица не птица, Семак не Гвардиола, Ротенберг не тренер
+40
-4
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Bartez1986
девушки, уймите вашу мать! (с)
+32
-3
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b08r
Уважаемый sports. Устройте хоккейной аудитории месяц детокса от этого Господина. Можно хотя бы месяц не публиковать его высказывания, цитаты, "достижения", "успехи". Все с ним связанное так давно смешно, что уже как-то даже не смешно
+15
0
+15
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Alex Shafran
Что он несет?
+15
-1
+14
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Cruel Snake
Он пытался построить «Барселону» в «СКА» и жидко...
+4
-2
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savik-A.M.
Ответ b08r
Уважаемый sports. Устройте хоккейной аудитории месяц детокса от этого Господина. Можно хотя бы месяц не публиковать его высказывания, цитаты, "достижения", "успехи". Все с ним связанное так давно смешно, что уже как-то даже не смешно
Ладно хоккейной , так его каждый день публикуют в главных и на футбольной
+2
0
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Забавно, когда крестьяне становятся медийными без каких-либо заслуг. Нелепость на каждом шаге))
+2
0
+2
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b08r
Ответ savik-A.M.
Ладно хоккейной , так его каждый день публикуют в главных и на футбольной
Ну тогда пусть создадут отдельный раздел Йозе Марино, и всю инфу заливают туда.
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atomio
Такое чувство что он влюблен в Пепа.
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Партизанен
Хе нашли с кем сравнивать. Семак живая легенда Зенита, Вот Пептне не смог бы проработать с Зенитом 5 лет
+1
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Алексей Муравьёв
Рука/лицо просто уже.............
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viktorpavlov70
Ответ Кеша
У нас есть Семак и Ротенберг , забыл добавить Роман Борисович
А вообще у них у всех есть Миллер)))
+1
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Человек из футбола
Ответ b08r
Уважаемый sports. Устройте хоккейной аудитории месяц детокса от этого Господина. Можно хотя бы месяц не публиковать его высказывания, цитаты, "достижения", "успехи". Все с ним связанное так давно смешно, что уже как-то даже не смешно
да ладно тебе, над ним поржать можно
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Евгений Мешков
Ответ ɔculpa
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а ты че Гвардиолу не уважаешь?)
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banchik1
Остановите эту машину!
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Олег
Чего-то Ротенберг зачастил на Спортсе.
Угомоните его кто нибудь...
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Melnikov1968
Интересно, а что игроки сказали после просмотра фильма о «Барселоне»? Если,конечно, Рома не врет, а действительно было обсуждение. Все-таки футбол и хоккей весьма конкретные игры,а философию развития определяет владелец клуба,генеральные менеджеры,но уж точно не главный тренер. А учитывая, как в КХЛ мигрируют игроки из команды в команду (контракты на 2 года максимум),о какой философии развития может идти речь? Чистой воды популизм.
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Cruel Snake
Ещё у бы терминатора учился не сдаваться, сражаться, а потом бы примерил всё на себя
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ɔculpa
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