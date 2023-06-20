1,5 года тюрьмы для Промеса, Куртуа обиделся на Тедеско, Англия забила 7 голов македонцам, Месси нельзя критиковать Саудовскую Аравию и другие новости

1. Промес приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата – сам нидерландец не посещал слушания по делу. Адвокат футболиста «Спартака» заявил о планах подать апелляцию. Мнения экспертов разделились: Светлана Журова считает, что это репутационный удар по России, Евгений Алдонин в шоке, что «Спартак» «защищает преступника», а вот Андрей Канчельскис наоборот убежден, что красно-белые обязаны поддержать игрока. А ведь это еще не все проблемы Квинси с законом.

2. Разборки в сборной Бельгии: Куртуа недоволен Тедеско после решения назначить Лукаку, а не Тибо капитаном. Вратарь «Реала» обиделся и покинул расположение команды, тем самым шокировав главного тренера. Чуть позже Куртуа высказался о конфликте, заявив, что Тедеско «предвзято и субъективно» комментировал произошедшее журналистам. Мы разобрали хронологию этой истории.

3. В отборе Евро-2024 Англия вынесла Северную Македонию (7:0), а Букайо Сака сделал первый хет-трик в карьере. Гол Мбаппе с пенальти принес Франции победу над Грецией (1:0), сборная Беларуси наконец прервала 16-матчевую серию без побед, Казахстан выиграл 3 матча из 4. Все результаты дня – здесь.

4. Месси получит от Саудовской Аравии до 25 млн долларов за 3 года за отдых с семьей в стране и рекламу в соцсетях. Но есть и ограничения: Лео запрещено критиковать государство (а в 2021-м ему даже пришлось извиняться).

5. Луис Энрике в скором времени возглавит «ПСЖ» – стороны подпишут контракт по схеме «2+1». Испанец не возражал против ухода Месси и готов делать ставку на молодежь.

6. Трансферы. «Реал» арендовал 33-летнего форварда Хоселу у «Эспаньола» с правом выкупа. Сафонов был интересен «Роме», но американские владельцы запретили вести переговоры с «Краснодаром». Гюндоган близок к переходу в «Барселону», но «Сити» намерен убедить его остаться.

7. Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес защитника Бокселла со стороны соперника. Из-за схожего скандала не доиграли матч молодежек Ирландии и Кувейта – оскорбили ирландского футболиста.

8. Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в следующем году. Ожидалось, что его сын перейдет уже сейчас, но от этого варианта отказались.

9. «Ливерпуль» примет участие в мероприятиях в поддержку ЛГБТ. Академия примет благотворительный турнир, сотрудники и болельщики клуба присоединятся к маршу гордости в городе.

10. Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа.

Цитаты дня

Фетисов об олимпийской сборной беженцев: «Это что такое? Не понимаю, как этот формат появился. Я участвовал в ОИ как спортсмен, тренер, министр и сенатор. Понятия «беженцы» нет»

Генич о завершении карьеры: «Мне 27, никакой Медиалиги, перспективы работы, думаешь: «Пойду таксовать». Ездил в офис adidas – прокатили, из салона Ford не перезвонили»

Широков о словах Зинченко: «Российские футболисты поддерживают свою страну, а не страну 404, которая считает себя небожителями»

Гвардиола о моменте Лукаку в финале ЛЧ: «Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил с трех метров»

Лионель Месси: «Я достиг всего в футболе. Ничего не осталось»