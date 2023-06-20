Ротенберг о «России 25»: «Телерейтинги зашкаливают. Мы ни в чем не уступаем НХЛ. Хоккей «3×3» продвигаем. Это все для людей. Народу нужны хлеб и зрелище»

Теги СКА болельщики телевидение НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей 3х3 сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о популярности сборной «России 25».

– У нас в СКА бурно идет селекция, мы готовимся к следующему сезону.

– Вы довольны селекцией?

– Считаю, что у нас все хорошо. Мы усилили все линии в СКА.

Мы сделали тур со сборной «России 25», который прошел на высочайшем уровне. Я сам очень удивлен отзывам болельщиков. Люди пишут со всех сторон, благодарят за эти матчи. Детишки в регионах, которые приходили на хоккей, просто в восторге. Телевизионные рейтинги зашкаливают…

То есть мы можем делать такие вещи. Мы ни в чем не уступаем никому, включая НХЛ. Нам нужно делать, делать и делать.

Вот хоккей «3×3» мы продвигаем как новый продукт. И это все для людей. Что нужно народу? Хлеб и зрелище. Вот мы и должны отвечать за зрелище. Хоккей должен быть зрелищным. Больше голов, больше экшна, больше шоу. И все должно происходить на самом высоком уровне. Мы можем все сделать так, чтобы с нас брали пример, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.

1,23 млн зрителей – средняя аудитория матчей плей-офф НХЛ в США. Это лучший результат в истории на кабельном ТВ

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90 комментариев

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MaxBridge
Ответ Дмитрий
Рома решил задолбать общественность, чтобы у нас просто кончились коменты о его душевном здоровье и так он победит пользователей спортса.
Война на износ - это у них семейное. Но нас так просто не возьмёшь) Рома - мы не устанем повторять что ты клоун переросток, продукт отрицательной селекции в путинской России, уверовавший в собственную гениальность дурачок, который без папиных денег управлял бы максимум троллейбусом. И то не факт
+124
-1
+123
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Дмитрий
Рома решил задолбать общественность, чтобы у нас просто кончились коменты о его душевном здоровье и так он победит пользователей спортса.
+94
0
+94
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Aleksei N?nik
Телерейтинги зашкаливают, мы не уступает НХЛ... Это рейтинги сравнил с просмотрами матчей НХЛ на МатчТВ? Тогда конечно
+60
0
+60
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nikolaev-78
Ответ MaxBridge
Война на износ - это у них семейное. Но нас так просто не возьмёшь) Рома - мы не устанем повторять что ты клоун переросток, продукт отрицательной селекции в путинской России, уверовавший в собственную гениальность дурачок, который без папиных денег управлял бы максимум троллейбусом. И то не факт
Какой троллейбус? Там экзамены жесткие сдать нужно
+30
0
+30
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Hitgoe Himgob
"Я сочиняю, Роман"

Так вот про что песня то
+29
0
+29
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Назар Игорь
Нужны зрелища - включай зомбоящик, там популярно расскажут как всë прекрасно, все проблемы решены, везде и всюду победы и достижения.
+24
-2
+22
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ARoman91
Пожалуйста, хватит
+15
0
+15
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Филипп Петров
Ответ MaxBridge
Война на износ - это у них семейное. Но нас так просто не возьмёшь) Рома - мы не устанем повторять что ты клоун переросток, продукт отрицательной селекции в путинской России, уверовавший в собственную гениальность дурачок, который без папиных денег управлял бы максимум троллейбусом. И то не факт
Давайте с уважением) Водитель троллейбуса - уважаемая и оплачиваемая профессия с большой ответственностью, требующая максимальной концентрации
+14
0
+14
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Oleg
Главное что бы он не верил а эту чушь а банально троллил, если он уверовал, то ему пора к психиатру.
+10
0
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Kabardinka
Продажи АвтоВАЗа в Европе тоже зашкаливают.
+10
0
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Varvar27
Ответ mjordan
может он из страны розовых пони и радужных единорогов?
ЕдиноРосов
+9
0
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карабашка
Ну где же где же санитары!
+8
0
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NW2
Ответ Mikl_5555
Вот хоккей «3×3» мы продвигаем как новый продукт. И это все для людей. Что нужно народу,чтобы оставить кровное на ставках?
Народу еще нужен хоккей 2х2 и 1х1
+9
-1
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OrganicChemist
Народу нужны прогресс и процветание
+9
-1
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avcgloronalduMU
ему надо с оскаром кучерой вместе языками работать
+6
0
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xqystfsf7s
Уже спрашивал, но тогда не ответили, так что еще раз)… Что такое «Россия 25»?
+6
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Russ Ivan
Типичный газпромовский продукт, живущий в своём няшном, сытом мирке, не имеющим ничего общего с реальностью...
+6
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Василий Батарейкин
Ответ NW2
Народу еще нужен хоккей 2х2 и 1х1
А 0х0? Просто, например, показывать лёд. Чистый и гладкий!
+5
0
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mjordan
может он из страны розовых пони и радужных единорогов?
+6
-1
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Dj_dale
Это одно и то же интервью Спортс по кругу гоняет, или товарищ-тренер решил каждый раз о своём психическом здоровье напоминать, даже если его не спрашивают?
- Роман, как идёт подготовка СКА?
- Россия 25 - самая рейтинговая команда в мире! Это как 24, но на один больше!
+4
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minskiy
Рома любого тролля затроллит. Высочайший уровень - нести подобную ахинею без тени стыда
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Seven2482
Рома, прими таблетки
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MatrosBabay
А этот полудурок может объяснить, в чем конкретно он там не уступает НХЛ?
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Амфитрион
Опять что ли, рейтинги не рейтинги, а вот маразм уже зашкаливает. Рейтинги, пишут ему "со всех сторон", хоккей 3х3... Всякие персонажи бывали, но это просто эталонный.
+4
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dudkinrs82
За что нам это все???
Что он несёт
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