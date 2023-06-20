Рылов о санкциях за участие в митинге-концерте: «Не думал, что из меня сделают игровую фигуру»

Теги плавание сборная России сборная США Олимпийская сборная России Токио-2020 Евгений Рылов Райан Мерфи Климент Колесников Водные виды

Евгений Рылов объяснил свое участие в митинге-концерте, посвященном возвращению Крыма.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев. Перед этим он участвовал в митинге-концерте, посвященном годовщине возвращения Крыма в состав России. Мероприятие проходило в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

– И все-таки, отматывая пленку назад, вы ожидали, что появление на митинге по поводу присоединения Крыма к России будет иметь такие последствия?

– Я, конечно, предполагал, что кому-то что-то не понравится, но не ожидал, что до такой степени. Не думал, что из меня сделают игровую фигуру, скажем так. Но оказалось, я очень значимая личность, хоть и не считал себя таковой.

По нынешним временам ведь как получается – о популярности человека судят по количеству подписчиков в его социальных сетях. Чем их больше, тем больше тебя любят, тем больше о тебе говорят. Я, получается, задел чувства совсем других людей. И естественно, за меня сразу зацепились.

Не исключаю, кстати, что свою роль могли сыграть мои два золота Олимпиады. Я ведь забрал их в тех видах (100 и 200 м на спине – Sports.ru), где американцы не проигрывали с 1996-го. На стометровке мы с Климентом Колесниковым просто их уничтожили. Сами финишировали с разницей в 0,02, а Райана Мерфи отправили аж на третье место.

Возможно, это в какой-то степени тоже сыграло роль в ажиотаже вокруг моего появления на митинге.

– Тот день, если разобраться, сломал вам всю последующую карьеру, разделил спортивную жизнь на до и после. Хотя бы сиюминутно жалели об этом?

– Здесь все просто: я никуда не собираюсь уезжать из России. Что бы ни происходило, останусь жить здесь и всегда буду защищать все то, что мне дала моя страна. Эту свою позицию я не считаю нужным скрывать, – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

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20 комментариев

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Heat Wave
Какой важный птица.
+28
-3
+25
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Mypta3uh23
Сегодня ты значимая фигура, а завтра на помойке
+26
-5
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Андрей Томинов
С головой необязательно дружить. Главное её кормить.
+15
-4
+11
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igorrado@yandex.ru
Опять они не делят понимания "государство" и "страна", отождествляя почему-то "страну" с ее "президентом"
+8
-2
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Никита Бородкин
Ответ Melnikov1968
А как же Игорь Полянский и Денис Панкратов? Оба двукратные ОЧ.
Евгений Садовый трехкратный Олимпийский Чемпион. Так что Рылову есть с кем соревноваться в величии
+5
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el_gato
да-да, захейтили тебя исключительно за то, что победил американцев на их коронной дистанции
2+2=5
+6
-1
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brig_Mercury
Молодец, карьера депутата сама себя не сделает. Кует железо, не отходя от кассы.
+4
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Melnikov1968
Ответ Александр Гороховик
Так или иначе, своими достижениями Рылов стал вторым величайшим пловцом России после Попова. После Олимпиады на 200м спиной так никто и не плывет по результатам Рылова.
А как же Игорь Полянский и Денис Панкратов? Оба двукратные ОЧ.
+4
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Вечно в бане
Ответ Адекватник
Мужик, Жека...
А в чем «мужик-то»?

Высказывать единственную позицию, которую может высказывать в стране публичная личность, не опасаясь преследований, это мужской поступок?
Гордо заявлять «Да никуда я и не рвусь», сидя на госбюджетном финансировании, это мужской поступок?
А если он весь из себя такой идейный, и действительно верит в то, что говорит, то мужской поступок для него, это ехать «защищать все то, что мне дала моя страна», а не пафосные интервью толкать и на митингах лицом торговать. Но он и этого не делает. Так в чем мужественность?
+3
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sled
Хотел в пешках отсидеться, не вышло(((
+2
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Александр Гороховик
Так или иначе, своими достижениями Рылов стал вторым величайшим пловцом России после Попова.
После Олимпиады на 200м спиной так никто и не плывет по результатам Рылова.
+8
-6
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Savarona25
Большой спортсмен и достойный гражданин это не всегда одно и то же. Не собирается никуда уезжать и может определенно рассчитывать на щедрую компенсацию за лояльность и все неудобства.
+1
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dafaka13
Да честно говорю, это пацаны митинговали, а я просто рядом стоял
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shiko101
– Здесь все просто: я никуда не собираюсь уезжать из России. Что бы ни происходило, останусь ж.ить здесь и всегда буду защищать все то, что мне дала моя страна.

А нам в детстве и потом говорили , что немцы не должны были так думать , те немцы , которые жили в нацистской Германий , когда творил свои ужасы Гитлер и ко.
Направильно видимо учили нас , говоря , как что- то хорошее , о тех немцах , которые были против нацисткой Германии.
Видимо они предатели по мнению Рылова.
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teddy10
То есть олимпийский чемпион надевает милитаристский символ на массовое мероприятие с абсолютно понятной установкой и посылом, в самый разгар боевых действий, ему прилетает реакция, а он в ответ говорит, ну, а что такого, просто рядом постоял. Удивительный инфантилизм!
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Melnikov1968
Ответ Никита Бородкин
Евгений Садовый трехкратный Олимпийский Чемпион. Так что Рылову есть с кем соревноваться в величии
Да, я его даже в 20-ку лучших спортсменов России внёс.
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Александр Гороховик
Ответ Melnikov1968
А как же Игорь Полянский и Денис Панкратов? Оба двукратные ОЧ.
Полянский и Панкратов смогли выстрелить кроме Игр ещё на одном ЧМ(по сути 2 года держали пик), Садовый вообще ЧМ не брал. Рылов же правил на 200м, собирая золото с 2017 по 2021год.(т.е. самый пик 4 года, а в топе был уже с 2015) Потому он и первый после Попова.
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