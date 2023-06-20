Рылов о санкциях за участие в митинге-концерте: «Не думал, что из меня сделают игровую фигуру»
Евгений Рылов объяснил свое участие в митинге-концерте, посвященном возвращению Крыма.
В апреле 2022 года Международная федерация плавания отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев. Перед этим он участвовал в митинге-концерте, посвященном годовщине возвращения Крыма в состав России. Мероприятие проходило в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»
– И все-таки, отматывая пленку назад, вы ожидали, что появление на митинге по поводу присоединения Крыма к России будет иметь такие последствия?
– Я, конечно, предполагал, что кому-то что-то не понравится, но не ожидал, что до такой степени. Не думал, что из меня сделают игровую фигуру, скажем так. Но оказалось, я очень значимая личность, хоть и не считал себя таковой.
По нынешним временам ведь как получается – о популярности человека судят по количеству подписчиков в его социальных сетях. Чем их больше, тем больше тебя любят, тем больше о тебе говорят. Я, получается, задел чувства совсем других людей. И естественно, за меня сразу зацепились.
Не исключаю, кстати, что свою роль могли сыграть мои два золота Олимпиады. Я ведь забрал их в тех видах (100 и 200 м на спине – Sports.ru), где американцы не проигрывали с 1996-го. На стометровке мы с Климентом Колесниковым просто их уничтожили. Сами финишировали с разницей в 0,02, а Райана Мерфи отправили аж на третье место.
Возможно, это в какой-то степени тоже сыграло роль в ажиотаже вокруг моего появления на митинге.
– Тот день, если разобраться, сломал вам всю последующую карьеру, разделил спортивную жизнь на до и после. Хотя бы сиюминутно жалели об этом?
– Здесь все просто: я никуда не собираюсь уезжать из России. Что бы ни происходило, останусь жить здесь и всегда буду защищать все то, что мне дала моя страна. Эту свою позицию я не считаю нужным скрывать, – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.
200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма
2+2=5
Высказывать единственную позицию, которую может высказывать в стране публичная личность, не опасаясь преследований, это мужской поступок?
Гордо заявлять «Да никуда я и не рвусь», сидя на госбюджетном финансировании, это мужской поступок?
А если он весь из себя такой идейный, и действительно верит в то, что говорит, то мужской поступок для него, это ехать «защищать все то, что мне дала моя страна», а не пафосные интервью толкать и на митингах лицом торговать. Но он и этого не делает. Так в чем мужественность?
После Олимпиады на 200м спиной так никто и не плывет по результатам Рылова.
А нам в детстве и потом говорили , что немцы не должны были так думать , те немцы , которые жили в нацистской Германий , когда творил свои ужасы Гитлер и ко.
Направильно видимо учили нас , говоря , как что- то хорошее , о тех немцах , которые были против нацисткой Германии.
Видимо они предатели по мнению Рылова.