«Челси» купил Нкунку у «Лейпцига» за 60+ млн евро. Контракт – на 6 лет
Кристофер Нкунку стал игроком «Челси».
Лондонский клуб объявил о переходе нападающего «РБ Лейпциг». Контракт рассчитан на 6 лет.
Ранее сообщалось, что «синие» заплатят более 60 миллионов евро за трансфер 25-летнего француза.
В минувшем сезоне Бундеслиги Нкунку провел 25 матчей, отличившись 16 голами и 4 ассистами. Подробную статистику лучшего бомбардира «Лейпцига» можно найти здесь.
Раз уж речь про Баллака зашла, то можно вспомнить таких персонажей, как Марко Марин (как его называли немецкий Месси) Клаудио Писарро у этих парней тоже не зашло, пожалуй Баллак единственный игрок, который оставил громадный след в истории Челси перейдя из Будеслиги
браво