«Челси» купил Нкунку у «Лейпцига» за 60+ млн евро. Контракт – на 6 лет

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Футбол

Кристофер Нкунку стал игроком «Челси».

Лондонский клуб объявил о переходе нападающего «РБ Лейпциг». Контракт рассчитан на 6 лет. 

Ранее сообщалось, что «синие» заплатят более 60 миллионов евро за трансфер 25-летнего француза. 

В минувшем сезоне Бундеслиги Нкунку провел 25 матчей, отличившись 16 голами и 4 ассистами. Подробную статистику лучшего бомбардира «Лейпцига» можно найти здесь

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115 комментариев

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Ебздрогыч
Нкунку хороший!
+188
-12
+176
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Иван Иванов
Ответ iegord
Первое по настоящему толковое подписание при Боули
Энцо Фернандеса разве не при Боули купили?
+96
-5
+91
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ApXuMaHqPuT
Ответ Ебздрогыч
Нкунку хороший!
Здорово бежит, техничный и всё понимает!👍
+74
0
+74
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Overkiller
Быстрый, сильный. На такую ораву состава в три десятка человек за пивом гонять норм. Тем более для Боули за копейки взяли.
+43
-4
+39
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mihail77777777777777
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Мудрик теперь железный лавочник?)
Нкунку играет в центре, Мудрик слева эго конкурент Стерлинг
+22
0
+22
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iegord
Первое по настоящему толковое подписание при Боули
+31
-11
+20
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DolJun
удачи в челси!
+32
-13
+19
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eftomolgy
Ответ Ебздрогыч
Нкунку хороший!
Комментарий в новости про Нкунку на все времена :)
+14
0
+14
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Ronaldinho Gaúcho
Мудрик теперь железный лавочник?)
+22
-9
+13
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Gooner23
Для тех, кто пишет что это первая хорошая сделка от Боули, его трансфер уже был согласован еще в прошлым летом
+10
-3
+7
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Бислан Наврузов
Ответ Ебздрогыч
Нкунку хороший!
думаешь не выгонят?
+10
-3
+7
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Kruglishok
Ответ Амин Чич
Почему примеры Балака не приводишь !?
Ну потому что Вернер свежее трансфер был, трансфер Баллака был десятилетие назад
Раз уж речь про Баллака зашла, то можно вспомнить таких персонажей, как Марко Марин (как его называли немецкий Месси) Клаудио Писарро у этих парней тоже не зашло, пожалуй Баллак единственный игрок, который оставил громадный след в истории Челси перейдя из Будеслиги
+7
0
+7
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estacado79
Ответ iegord
Первое по настоящему толковое подписание при Боули
Его ещё год назад подписали разве нет? Просто на год в Лейпциге оставили
+6
0
+6
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KOT_B_yHTAX
А несвадьба то будет?
+6
0
+6
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Eden Hazard
Ответ Максим Семин
Все верно, у Челси мало атакующих игроков. Предлагаю состав на следущий сезон. Нкунку в раме. Полевые: Феликс, Пулишич, Маунт Мудрик, Галлахер, Зиеш, Хаверц Мадуэке, Стерлинг, Обамеянг.
Феликс есть, а Вернера почему забыл?
+4
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Ilia Maksiokov
Нкунку топ трансфер и всего за 60
браво
+3
0
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Hvaldimir
Ответ Фанат Сан-Марино
Челси бы фарм-клуб заиметь, чтобы куда-нибудь сбагрить ещё 30 человек
Зачем фарм-клуб ? Есть целая Саудовская Аравия со своей лигой.
+3
0
+3
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Aggrrist
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Получается очень грамотно сдать за эти же деньги немного провалившегося Хаверца и взять Нкунку за эти же деньги, который на подъёме.
Хаверц тоже в Челси приходил на подъёме, как и Вернер.
+4
-1
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igorrado@yandex.ru
Ответ estacado79
Его ещё год назад подписали разве нет? Просто на год в Лейпциге оставили
Официально объявили только сегодня, хотя "here we go" от Романо было еще зимой.
+2
0
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igorrado@yandex.ru
Ответ Gooner23
Для тех, кто пишет что это первая хорошая сделка от Боули, его трансфер уже был согласован еще в прошлым летом
В декабре согласовали трансфер, а не летом.
+2
0
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Иван Алейников
Ответ ApXuMaHqPuT
Здорово бежит, техничный и всё понимает!👍
Так и нужно было в РБ оставаться
+1
0
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Mr@k
это значит что Хаверц точно уходит
+2
-1
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Дмитрий Сальников-Грачев
Получается очень грамотно сдать за эти же деньги немного провалившегося Хаверца и взять Нкунку за эти же деньги, который на подъёме.
+2
-1
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Мирзоанис Якубов
Ответ Ебздрогыч
Нкунку хороший!
А Муку тогда такой?))))
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lexakarabut
Ответ Pitkin
Нкунку - два раза ку!
Сто процентов чатланин
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