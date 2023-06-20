«Челси» купил Нкунку у «Лейпцига» за 60+ млн евро. Контракт – на 6 лет

Кристофер Нкунку стал игроком «Челси».

Лондонский клуб объявил о переходе нападающего « ». Контракт рассчитан на 6 лет.

Ранее сообщалось, что «синие» заплатят более 60 миллионов евро за трансфер 25-летнего француза.

В минувшем сезоне Бундеслиги Нкунку провел 25 матчей, отличившись 16 голами и 4 ассистами. Подробную статистику лучшего бомбардира «Лейпцига» можно найти здесь.