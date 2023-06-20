Квалификация Евро-2024. Португалия сыграет с Исландией, Бельгия – с Эстонией, Молдова против Польши

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Португалия сыграет с Исландией в 4-м туре квалификации Евро-2024.

Бельгия будет противостоять ЭстонииМолдоваПольше.

Евро-2024

Отборочный турнир

4-й тур

Шотландия – Грузия
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Норвегия – Кипр
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Уллеволл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Венгрия – Литва
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Болгария – Сербия
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Австрия – Швеция
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Эрнст Хаппель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эстония – Бельгия
Дата проведения
20 июня, 21.45, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Молдова – Польша
Дата проведения
20 июня, 21.45, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Фарерские о-ва – Албания
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Исландия – Португалия
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Босния и Герцеговина – Люксембург
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Билино Поле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лихтенштейн – Словакия
Дата проведения
20 июня, 21.45, «Райнпарк Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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1 комментарий

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Барсик Юрана
Исландия на классе 💪🏿
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