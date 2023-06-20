Квалификация Евро-2024. Португалия сыграет с Исландией, Бельгия – с Эстонией, Молдова против Польши
Португалия сыграет с Исландией в 4-м туре квалификации Евро-2024.
Бельгия будет противостоять Эстонии, Молдова – Польше.
Евро-2024
Отборочный турнир
4-й тур
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Хэмпден Парк»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Уллеволл»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Пушкаш Арена»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Лудогорец Арена»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Эрнст Хаппель»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «А Ле Кок Арена»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «стадион Зимбру»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Торсвеллур»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Билино Поле»
- Дата проведения
- 20 июня, 21.45, «Райнпарк Штадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации Евро-2024
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