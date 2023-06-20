УЕФА представил маскота Евро-2024 – медвежонка

Теги Филипп Лам УЕФА стиль Евро-2024 Футбол

УЕФА представил маскота Евро-2024.

Впервые в истории турнира им стал медвежонок. Болельщики помогут определиться с именем для талисмана турнира – на выбор представлены варианты Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär. Все имена вдохновлены немецким словом Bär («медведь»). Голосование продлится две недели. 

«Талисман отдает дань уважения непреходящей привлекательности скромного плюшевого мишки, который, как говорят, появился в Германии в начале XX века», – говорится в заявлении УЕФА.

«Как родитель, я знаю, как важно стимулировать воображение детей. С запуском маскота нашего турнира мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит их получать удовольствие от игры в футбол», – сказал бывший футболист сборной Германии и директор Евро-2024 Филипп Лам.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии 14 июня по 14 июля. 

Изображение: https://www.uefa.com/

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56 комментариев

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Плакса Джон ушел налево
Очень милый талисман
+85
0
+85
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alexis2020
Прикольный
+47
0
+47
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Hitgoe Himgob
Берли́нский медве́дь (нем. Berliner Bär) — геральдическое животное и символ Берлина приблизительно с 1280 года
+46
-5
+41
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Поцелуй Оздоева
Слева получается флаг России, гг
+25
-4
+21
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v.belorussky
Ставь плюс, если участвовал когда-нибудь в конкурсе "русский медвежонок"))
+12
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Поцелуй Оздоева
Слева получается флаг России, гг
Походу ненадолго. Переделывать заставят.
+13
-3
+10
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Док163
забавный) отличный маскот.
+7
0
+7
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Butters Stotch
Ответ Hitgoe Himgob
Берли́нский медве́дь (нем. Berliner Bär) — геральдическое животное и символ Берлина приблизительно с 1280 года
Медведь также символ Мадрида вообще с 1212 года. Изображен на флаге и гербе города.
Медведь присутствует на гербе и флаге швейцарского Берна с 1234 года. Название города (как и Берлин) происходит от немецкого Bär.
+8
-3
+5
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sk0208827
Ответ bestvideox
Медведь = Россия !!!
больше ни где медведи не водятся?
+4
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Тюменский медвежонок
как "спец" по медведям, скажу что такое себе... уж больно "детский" вышел, такие персонажи обычно в мультиках для детей до 6 лет
+4
0
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Hitgoe Himgob
Ответ Butters Stotch
Медведь также символ Мадрида вообще с 1212 года. Изображен на флаге и гербе города. Медведь присутствует на гербе и флаге швейцарского Берна с 1234 года. Название города (как и Берлин) происходит от немецкого Bär.
Про Берн знал про Мадрид нет, спасибо за просвещение)
+4
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ALMANAC
Наконец-то приятный талисман.
Особенно если вспомнить то убожество на прошлом Евро
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Alex1104
Ответ Butters Stotch
Медведь также символ Мадрида вообще с 1212 года. Изображен на флаге и гербе города. Медведь присутствует на гербе и флаге швейцарского Берна с 1234 года. Название города (как и Берлин) происходит от немецкого Bär.
Это народная этимология. От старополабского берлин (болотистое место, место на болоте)
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Vesperat96
Мишку барни напомнил
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Давид Agabekyan
Ответ Поцелуй Оздоева
Слева получается флаг России, гг
Да и медведь у многих с Россией ассоциируется
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Петр Дьяконов
Ответ Butters Stotch
Медведь также символ Мадрида вообще с 1212 года. Изображен на флаге и гербе города. Медведь присутствует на гербе и флаге швейцарского Берна с 1234 года. Название города (как и Берлин) происходит от немецкого Bär.
медведь и на гербе Ярославля с 1730г, но по факту является символом города почти с самого основания.
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Shuller18
Барни))
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ДнепрЧемпион1983
почему медвежонок?? зайцев там - да навалом по городам бегают. медведеей не встречал:)
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Мексиканская песня
https://www.youtube.com/watch?v=7bKEkRovbdE
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Ivan Balashov
Ответ Поцелуй Оздоева
Слева получается флаг России, гг
Словении или Словакии.
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Поцелуй Оздоева
Слева получается флаг России, гг
На самом деле крутая иллюзия от того как рассматривать горизонтально или вертикально.
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Shestagor
Ответ Butters Stotch
Медведь также символ Мадрида вообще с 1212 года. Изображен на флаге и гербе города. Медведь присутствует на гербе и флаге швейцарского Берна с 1234 года. Название города (как и Берлин) происходит от немецкого Bär.
Это слово происходит не от немецкого, а из древнего индоевропейского праязыка. Отсюда и русское бер-лога. В древности у славян медведь как раз и звался бер, но затем это слово вытеснилось современным, но берлога в значении жилища бера осталась.
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Павел Мельников
Ответ goshforever
Какая-то подозрительно слабая концентрация гейства. Медведь средненький, вопрос, как он будет выглядеть в виде игрушек.
Сейчас бы перестать видеть везде подтекст повесточки, но нет. Что на уме, то и на языке, гыгы.
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Зеленый хвостик
Зрада?
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alpinist
Мне нравится, есть что-то олдскульное в нем
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