«Ювентус» интересуется Малкомом и готовит предложение «Зениту». Игрок оценивается в 30-40 млн евро (UOL)

Теги Зенит Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Малком Футбол

Малком может перейти из «Зенита» в «Ювентус».

Туринский клуб интересуется вингером сине-бело-голубых и готовит официальное предложение о трансфере, сообщает UOL. 

Трансферная стоимость игрока оценивается в 30-40 миллионов евро. 

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Малком провел 27 матчей, отличившись 23 голами и 7 ассистами. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата. 

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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68 комментариев

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Teodrakis
Ответ Кирилл Папанов
Российский игрок в Ювентусе! Надеюсь это произойдет
Не Сапогов, но тож сойдет
+59
0
+59
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Кирилл Папанов
Российский игрок в Ювентусе! Надеюсь это произойдет
+51
-4
+47
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savik-A.M.
Ответ Кирилл Папанов
Российский игрок в Ювентусе! Надеюсь это произойдет
Был уже , Виктор Будянский )
+46
0
+46
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Nogoi89
40 это нормальная цена, выйдут по нулям в плане денег, а огромный плюс от спортивных достижений Малкома останется. Не считая его достижений на посту спортивного директора
+33
-4
+29
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kk.abb
Если заплатят 30+ - надо отпускать.
+27
-7
+20
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Teodrakis
Самое смешное, что для Юве он реально уселение
+18
-5
+13
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Гоша Петров
Ответ kk.abb
Если заплатят 30+ - надо отпускать.
А ты купи квартиру за 20 лямов,а потом придет какой нить вася из комментариев спротс ру и скажет,продавай ка ее за 14.В чем смысл?
+19
-8
+11
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ivannumber1
Хоть и недолюбливаю зенит, однако пожелаю им, чтобы этот трансфер произошел.

Этот трансфер поможет привлекать ещё лучше латиноамериканских топ-талантов на подобии Ренана, которые будут видеть в РПЛ реальный плацдарм для перехода в ТОП-клубы Европы.

От этого, в конечном итоге выиграют все. Игроки, Зенит, наш чемпионат.
+11
-1
+10
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Гоша Петров
Ответ Teodrakis
Самое смешное, что для Юве он реально уселение
Что смешного?Игрок сборной Бразилии это смешно?
+11
-4
+7
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Даниил Нежинский
Хороший вариант для Малкома
+10
-3
+7
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zer
Ответ Teodrakis
Самое смешное, что для Юве он реально уселение
Малком классный фланговый игрок, для многих команд был бы усилением
+6
0
+6
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Caerly
Предложат 15, будут посланы. Жадная Синьора уже так Витцеля пыталась за 6 купить, когда он за 20 в результате ушёл в другой клуб.
+6
-1
+5
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Raman Juve
Ответ Гоша Петров
А ты купи квартиру за 20 лямов,а потом придет какой нить вася из комментариев спротс ру и скажет,продавай ка ее за 14.В чем смысл?
Если район испортился, в котором находится хата то, бывает и за 10 не продашь.
+5
-1
+4
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Teodrakis
Ответ ЭлектроВеник
потом Евросоюз и пиндосы обложат санкциями клуб за то, что россиянина подписали
В Италии всем правят бандиты, класть они хотели на мнения политиков по поводу их бизнеса
+6
-3
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kk.abb
Ответ Гоша Петров
А ты купи квартиру за 20 лямов,а потом придет какой нить вася из комментариев спротс ру и скажет,продавай ка ее за 14.В чем смысл?
Изменилась конъюнктура, если ты не заметил.
+3
-1
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Фантом
Ответ kk.abb
Если заплатят 30+ - надо отпускать.
Что значит "надо"? "Зениту" вообще-то тоже игроки нужны.

50+ - да, нормальная цена с возможностью найти адекватную замену.
+2
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savik-A.M.
Ответ Valik Slovo
Даже Беларус играл за Ювентус
Я сам беларус , так что Алейникова прекрасно помню )
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ДМ-1чемпион
Малком стоит этих денег! Это реально классный игрок!
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Verhovn
Ответ Удар Кержакова
И главный вопрос, кто сможет заменить Малкома? Без него Зенит по уровню игроков сравняется с московскими командами.
Да нет же. Когда Малком лечился, а это был долгий процесс, Зенит брал титулы. Не думаю, что отряд заметит потерю бойца. Но игрок он безусловно заметный.
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Удар Кержакова
Паредеса впулили за 40 млн 4 года назад, а Малкома за 40 с руками оторвут.
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космонавт на дереве
Ответ Гоша Петров
А ты купи квартиру за 20 лямов,а потом придет какой нить вася из комментариев спротс ру и скажет,продавай ка ее за 14.В чем смысл?
А кто виноват, что ты отдал 20 лямов за хату которая стоит максимум 15
+2
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Caerly
Ответ Caerly
Предложат 15, будут посланы. Жадная Синьора уже так Витцеля пыталась за 6 купить, когда он за 20 в результате ушёл в другой клуб.
А, и Азмуна за лям.
+1
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Фантом
Ответ KaaTim
Квартира уже не молодая, район отделили от основной части города, выехать из района некуда, точнее в очень ограниченное количество направлений, никаких мероприятий вместо местной рыгаловки нет. Достаточно?
Но только это не повод продавать квартиру.
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Сергей Жарковский
Жаль если уйдет, но вариант хороший!👍
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KaaTim
Ответ Гоша Петров
А ты купи квартиру за 20 лямов,а потом придет какой нить вася из комментариев спротс ру и скажет,продавай ка ее за 14.В чем смысл?
Квартира уже не молодая, район отделили от основной части города, выехать из района некуда, точнее в очень ограниченное количество направлений, никаких мероприятий вместо местной рыгаловки нет. Достаточно?
+3
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