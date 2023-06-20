«Ювентус» интересуется Малкомом и готовит предложение «Зениту». Игрок оценивается в 30-40 млн евро (UOL)

Малком может перейти из «Зенита» в «Ювентус».

Туринский клуб интересуется вингером сине-бело-голубых и готовит официальное предложение о трансфере, сообщает UOL.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 30-40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Малком провел 27 матчей, отличившись 23 голами и 7 ассистами. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.