«Ювентус» интересуется Малкомом и готовит предложение «Зениту». Игрок оценивается в 30-40 млн евро (UOL)
Малком может перейти из «Зенита» в «Ювентус».
Туринский клуб интересуется вингером сине-бело-голубых и готовит официальное предложение о трансфере, сообщает UOL.
Трансферная стоимость игрока оценивается в 30-40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Малком провел 27 матчей, отличившись 23 голами и 7 ассистами. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Этот трансфер поможет привлекать ещё лучше латиноамериканских топ-талантов на подобии Ренана, которые будут видеть в РПЛ реальный плацдарм для перехода в ТОП-клубы Европы.
От этого, в конечном итоге выиграют все. Игроки, Зенит, наш чемпионат.
50+ - да, нормальная цена с возможностью найти адекватную замену.