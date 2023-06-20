Захарян, Мелехин, Беллингем, Мусиала, Гави, Ренан, Гарначо – среди номинантов на приз Golden Boy

Теги Зенит Бавария Боруссия Дортмунд Байер Лион ПСЖ Ростов Аталанта Манчестер Юнайтед Ливерпуль Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Ворскла Заря высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Нидерланды ПСВ Аякс Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Динамо Москва Лидс Саутгемптон Монпелье РБ Лейпциг Юссуфа Мукоко Райан Шерки Элье Ваи Харви Эллиотт Павел Исенко Джуд Беллингем Девайн Ренсх Беньямин Шешко Алекс Бальде Хави Симонс Деньян Ньонто Golden Boy Фабио Миретти Джамал Мусиала Максим Дячук Флориан Виртц Матис Тель Арсен Захарян Расмус Хейлунд Виктор Мелехин Гави Ромео Лавиа Александр Сапутин Рико Льюис Уоррен Заир-Эмери Стефан Байчетич Антониу Силва Алехандро Гарначо Роберт Ренан Футбол

Стали известны имена претендентов на приз Golden Boy.

Газета Tuttosport опубликовала список 100 номинантов на награду лучшему молодому игроку года в Европе. 

В список претендентов на приз, в частности, попали:

1. Джамал Мусиала (Бавария)

2. Джуд Беллингем («Боруссия» / «Реал»)

3. Гари («Барселона»)

4. Антониу Силва («Бенфика»)

5. Алекс Бальде («Барселона»)

6. Хави Симонс (ПСВ)

7. Флориан Виртц («Байер»)

8. Беньямин Шешко («Лейпциг»)

9. Девайн Ренсх («Аякс»)

10. Джорджо Скальвини («Аталанта»)

...13. Райан Шерки («Лион»)

14. Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

...16. Расмус Хейлунд («Аталанта»)

17. Рико Льюис («Манчестер Сити»)

...21. Стефан Байчетич («Ливерпуль»)

...24. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)

...31. Матис Тель («Бавария»)

32. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

33. Александр Сапутин («Заря»)

34. Роберт Ренан («Зенит»)

...40. Фабио Миретти («Ювентус»)

...43. Павел Исенко («Ворскла»)

...54. Максим Дячук («Динамо» Киев)

...63. Виктор Мелехин («Ростов»)

64. Юссуфа Мукоко («Боруссия»)

65. Элье Ваи («Монпелье»)

...67. Ромео Лавиа («Саутгемптон»)

...70. Деньян Ньонто («Лидс»)

...88. Арсен Захарян («Динамо»)

...98. Карни Чуквуэмека («Челси»).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

В 2022 году обладателем награды Golden Boy стал полузащитник «Барселоны» Гави.

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Ответ KendrickistheKing!
При всем уважении к Мусиале, в этот раз Джуд. Остальные на порядок ниже выступили.
При всем уважении к Джуду, в этот раз Мелехин. Остальные на порядок ниже выступили.
+37
0
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ itemme
Чел, расслабься, это список СТА номинантов
Угу , они просто собрали всех молодых кто регулярно играл в своих клубах , в не самых дохлых чемпионатах
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Захарян? За какие заслуги?
+22
-10
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KendrickistheKing!
При всем уважении к Мусиале, в этот раз Джуд. Остальные на порядок ниже выступили.
+17
-9
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pedri
Джуд Беллингем по моему мнению фаворит!!!
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Ответ Raul14
Гави? 🤣🤣🤣 Господи
Что до сих пор больно после его 1+2 в финале суперкубка против Реала?)
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
itemme
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Захарян? За какие заслуги?
Чел, расслабься, это список СТА номинантов
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ HI MARS
Гави - дно днищенское.Даже не футболист.Просто паренёк,который в силу возраста имеет физику бегать тюда-сюда и толкаться обиженно
Соло уничтожил Реал и забрал Ла Лигу
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан КриРо7
Если Захарян в списке боюсь у Беллингема нет ни малейшего шанса
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roma Tarasych
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Захарян? За какие заслуги?
за харян
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nurbekov.ruslan@mail.ru
1. Беллингем.
2-5. Мусиала, Гави, Гарначо, Виртц.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Шпилёв
Ответ ivannumber1
Думаю Беллингем возьмёт в этом году. Ну или Гави на худой конец.
Мусиала же
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасий Дирихле
Не вижу у Мелехина конкурентов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ ivannumber1
Думаю Беллингем возьмёт в этом году. Ну или Гави на худой конец.
Гави уже получал, заслуженно.
поэтому Мусиала или Беллингем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KendrickistheKing!
Ответ Egor Aleksandrovich
При всем уважении к Джуду, в этот раз Мелехин. Остальные на порядок ниже выступили.
Пардон, как же я мог не заметить такую фамилию. Конечно все становится ясно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pashka_86
Грязный Гари
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Захарян? За какие заслуги?
То есть Мелехин это нормально?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
3. Гари («Барселона»)

Гори Гиви, гори))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pashka_86
Что не говори а бальде в этом сезоне выстрелил очень можно 💪🏻
Но кто смотрит на защитников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Беллингем будет выше, чем Мусиала, Гави и может даже чем Захарян
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Алекс Самойлов
нет в регламенте такого , друг
Но не дают этот приз дважды игрокам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bgdn
Что еще за Гари, Спортс?:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Кто такой Гари?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DimaBayern
Как фанат Баварии скажу. В этом году эту награду выиграет Бэллингэм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кобранов
Запарили уже с этим Захаряном …
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий