Захарян, Мелехин, Беллингем, Мусиала, Гави, Ренан, Гарначо – среди номинантов на приз Golden Boy

Стали известны имена претендентов на приз Golden Boy.

Газета Tuttosport опубликовала список 100 номинантов на награду лучшему молодому игроку года в Европе.

В список претендентов на приз, в частности, попали:

1. (Бавария)

2. («Боруссия» / « »)

3. Гари (« »)

4. Антониу Силва (« »)

5. («Барселона»)

6. Хави Симонс (ПСВ)

7. Флориан Виртц («Байер»)

8. Беньямин Шешко («Лейпциг»)

9. Девайн Ренсх («Аякс»)

10. Джорджо Скальвини («Аталанта»)

...13. Райан Шерки («Лион»)

14. Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

...16. Расмус Хейлунд («Аталанта»)

17. Рико Льюис («Манчестер Сити»)

...21. Стефан Байчетич («Ливерпуль»)

...24. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)

...31. Матис Тель («Бавария»)

32. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

33. Александр Сапутин («Заря»)

34. Роберт Ренан («Зенит»)

...40. Фабио Миретти («Ювентус»)

...43. Павел Исенко («Ворскла»)

...54. Максим Дячук («Динамо» Киев)

...63. Виктор Мелехин («Ростов»)

64. Юссуфа Мукоко («Боруссия»)

65. Элье Ваи («Монпелье»)

...67. Ромео Лавиа («Саутгемптон»)

...70. Деньян Ньонто («Лидс»)

...88. Арсен Захарян («Динамо»)

...98. Карни Чуквуэмека («Челси»).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

В 2022 году обладателем награды Golden Boy стал полузащитник «Барселоны» Гави.