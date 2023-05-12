Спасение «Ювентуса» на 97-й, «неакцентированный наступ» в штрафной «Зенита», маткапитал на оплату спортивных секций и другие новости

1. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признает верными решения арбитра Павла Кукуяна не назначать пенальти в пользу «Спартака» из-за «неакцентированного наступа» и засчитать гол «Зенита» в чемпионском для питерцев матче.

2. «Ювентус» забил на 97-й минуте и ушел от поражения от «Севильи» в Турине (1:1) в первом полуфинале Лиги Европы, «Рома» Жозе Моуринью дома победила «Байер» (1:0). «Вест Хэм» дома обыграл АЗ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций, «Фиорентина» на своем поле уступила «Базелю» (1:2).

3. Кубок Стэнли. «Каролина» выбила «Нью-Джерси» (4-1) и вышла в финал Востока – во 2-й раз за 5 сезонов.

4. Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон в случае беспорядков из-за выборов президента в Турции. УЕФА уже отправил запрос Португальской федерации.

5. Солигорский «Шахтер» лишен титула чемпиона Беларуси 2022 года из-за договорного матча. С клуба снимут 30 очков в этом сезоне, 20 – в следующем.

6. НБА. «Бостон» сравнял счет в серии с «Филадельфией» – 3-3.

7. Зинэтула Билялетдинов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров номинированы на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ. Коннор Макдэвид, Давид Пастрняк и Эрик Карлссон – претенденты на приз лучшему игроку сезона в НХЛ по версии хоккеистов. Илья Сорокин, Линус Улльмарк и Коннор Хеллибак номинированы на приз лучшему вратарю сезона НХЛ.

8. Российские фехтовальщики, допущенные к международным соревнованиям, не будут выступать на этих турнирах. Олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова не допущены.

9. Жертва экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса сказала полиции, что хотела уйти после нескольких поцелуев: «Он сказал «нет» и закрыл щеколду. Он говорил гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка» и бил меня». Новые подробности дела о предполагаемом изнасиловании в туалете.

10. В Совете Федерации предложили разрешить тратить материнский капитал на оплату спортивных секций. Футбол, хоккей, бальные танцы и теннис названы дорогостоящими видами спорта, на которые уходит более 10 тысяч рублей в месяц.

11. Кудерметова, Потапова, Гарсия, Гауфф вышли в 3-й круг турнира в Риме, Блинкова, Соболенко, Пегула выбыли.

12. Казанский УНИКС обыграл в гостях краснодарский «Локомотив-Кубань» (82:81, 2-1) и вышел вперед в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

13. Российские журналисты получили аккредитацию на Олимпиаду-2024 в Париже.

14. Налоговая оштрафовала «Барселону» на 15,7 млн евро за нарушения в выплатах игрокам. Кажется, впервые за 46 лет у каталонцев будет белая форма – выездная в сезоне-2023/24.

15. Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает лечение в «Коммунарке», выезд за границу не планируется. Об этом рассказала жена фигуриста Оксана Домнина.

Цитаты дня:

Чемпионка «Уимблдона» Жук о том, что завела аккаунт на OnlyFans: «Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала $4 500»

Семак о гегемонии «Зенита»: «В Европе есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересные чемпионаты. Другие команды должны подтягиваться»

Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»

Ирина Винер: «Нас дискриминируют и хотят причислить к бомжам. Давайте сделаем свою альтернативную Олимпиаду»

Сергей Федоров: «Следить за ЧМ по хоккею не буду. Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет»

Лопес о Евлоеве: «Я удивился, что Мовсар не сдался, но мы знаем, какие эти русские»