Никола Йокич оформил трипл-дабл в 6-м матче с «Финиксом»

Теги Денвер Финикс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в шестом матче с «Финиксом» (125:100, 4-2).

Йокич набрал 32 очка (13 из 18 с игры), 10 подборов и 12 передач за 38 минут.

Для Йокича это 11-й трипл-дабл в плей-офф НБА. Продемонстрировав подобную статистику в предыдущей встрече, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9).

Лидер плей-офф по трипл-даблам – Мэджик Джонсон (30), далее расположены Леброн Джеймс (28), Расселл Уэстбрук (12) и Джейсон Кидд (11).

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10 комментариев

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Кирилл
Никола разорвал краску Финикса в этой серии в пух и прах )
Хотя, кого там было разрывать .. ))
+14
-1
+13
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Agroman
МВП
+2
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+2
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Антон Никитин
Вышел чисто как с пацанами во дворе погонять. Интересно, он хоть вспотел?
+2
0
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Molzahn
Лидеры по трипл-даблам за один плей-офф:

5 - Йокич (2022-23), Джеймс (19-20), Джонсон (79-80 и 83-84), Робертсон (62-63)
6 - Грин (18-19), Джонсон (81-82)
7 - Чемберлен (66-67)

Уже в этом сезоне у Николы есть все шансы на рекорд - возможно, даже "вечный".
+2
0
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Учительгода2020
У Йокича трипл дабл в среднем по серии с Фениксом.
+2
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Nocturnal
Шутка из инсты

"He couldn’t shoot a ball into the fucking ocean, nigga" - Nikola Jokic on Kevin Durant being dogshit.
+2
-1
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LeicesterCity
Лицо Кеши представили после вылета?))
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ну, лучший игрок мира, что тут ещё скажешь :)
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Милостивый Государь
так и в чем тут новость?) напишите новость, если он не сделает трипл-дабла )
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al77
Теперь я понял почему КД зовут кексик...

Йокичу удачи надеюсь в обоих финалах(конференции и нба).
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