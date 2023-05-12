Никола Йокич оформил трипл-дабл в 6-м матче с «Финиксом»
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в шестом матче с «Финиксом» (125:100, 4-2).
Йокич набрал 32 очка (13 из 18 с игры), 10 подборов и 12 передач за 38 минут.
Для Йокича это 11-й трипл-дабл в плей-офф НБА. Продемонстрировав подобную статистику в предыдущей встрече, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9).
Лидер плей-офф по трипл-даблам – Мэджик Джонсон (30), далее расположены Леброн Джеймс (28), Расселл Уэстбрук (12) и Джейсон Кидд (11).
Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке
Хотя, кого там было разрывать .. ))
5 - Йокич (2022-23), Джеймс (19-20), Джонсон (79-80 и 83-84), Робертсон (62-63)
6 - Грин (18-19), Джонсон (81-82)
7 - Чемберлен (66-67)
Уже в этом сезоне у Николы есть все шансы на рекорд - возможно, даже "вечный".
"He couldn’t shoot a ball into the fucking ocean, nigga" - Nikola Jokic on Kevin Durant being dogshit.
Йокичу удачи надеюсь в обоих финалах(конференции и нба).