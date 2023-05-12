Центровой « » оформил трипл-дабл в шестом матче с « » (125:100, 4-2).

Йокич набрал 32 очка (13 из 18 с игры), 10 подборов и 12 передач за 38 минут.

Для Йокича это 11-й трипл-дабл в плей-офф . Продемонстрировав подобную статистику в предыдущей встрече, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9).

Лидер плей-офф по трипл-даблам – Мэджик Джонсон (30), далее расположены Леброн Джеймс (28), Расселл Уэстбрук (12) и Джейсон Кидд (11).

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке