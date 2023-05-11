Налоговая оштрафовала «Барселону» на 15,7 млн евро за нарушения в выплатах игрокам

Теги Александр Сонг Барселона Ла Лига Арда Туран деньги Футбол

«Барселону» оштрафовали на 15,7 миллиона евро за нарушения при выплатах игрокам.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial, налоговая служба Испании завершила расследование в связи с предполагаемыми нарушениями со стороны клуба и наложила на него финансовый штраф. 

Эти нарушения связаны с передачей автомобилей марки Audi членам команды, непредставлением информации об оплате чартерных рейсов игрокам и неправильным учетом компенсаций, которые получили Арда Туран (1 312 500 евро) и Александр Сонг (3,5 миллиона евро) после ухода из клуба.

Расследование началось в 2019 году. В случае с автомобилями налоговые инспекторы пытались проверить, не было ли это формой незадекларированного вознаграждения игроков. То же самое касалось и оплаты чартерных рейсов.

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47 комментариев

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alesel
Антирычаг
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hannibal ante portas
Новость на завтра
Барселона просит снизить Тер штангена зарплату на 15,7 млн
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Syndycate
Не перестают унижать нашу Барсу
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Родя Раскольников
И все перечисленное - в эпоху правления Бартомеу. Большего бездаря в футболе вряд ли можно сыскать.
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Эксперт Спортс
После этого Барса вновь попросила игроков понизить зарплату для выплаты штрафа
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MUthebest
Ответ alesel
Антирычаг
Рычаг на R
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Krull
4 года проверяли нарушения по 3 не самым сложным эпизодам на 15.7 млн евро? Очень оперативно работает налоговая в Испании, чего уж.
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Theodor Herzl
Лишили Барселону трансферов, а Гави, судя по всему, так и будет до конца карьеры во второй команде зарегистрирован
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Filimon4ik
Для налоговой нет авторитетов: будь то Блиновская или Барселона.
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Мукунку хороший
Знаешь, кто это такие? О, брат! Это жулики! (с)
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vals1702
это мелочи. Дело Негрейры будет бомбой
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deadjoker
Опять Тебас виноват?
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HI MARS
Ответ Filimon4ik
Для налоговой нет авторитетов: будь то Блиновская или Барселона.
Так Барселона и есть футбольная Блиновская
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DolJun
Ответ yarmuck
🤡
там два: лапорта и чави))
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Ростов-на-Дону
"зинку" надо штрафануть за разбазаривание народных денег так называемым россссиянам-бразильянам.
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Игорь Новиков
Наверняка это Тебас с Пересом виноваты)))
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Подкат Пенальтьевич
Руководство Ахмата: и чо такого?
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Андрей Лоел
Барселона-вот где настоящая мафия!
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Пацанчик реальный
Ответ Эксперт Спортс
После этого Барса вновь попросила игроков понизить зарплату для выплаты штрафа
При чем не тех кто уже в команде,а тех кто собирается перейти,у них в контрактах будет пункт сразу!
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Gravdaar Iyaad
Это они еще Неймару и Месси не до конца зп выплатили. Там суммы на миллионы
Барса до сих еще жива лишь только благодаря своей славной истории. Был бы какой нибудь середняк или аутсайдер, давно бы реорганизовали
+5
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HI MARS
Барсу пинают все кому не лень
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Россия будет свободной
Почему наша налоговая в Зенит не ходит?
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HI MARS
Альба,снижай зарплату
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superbro
Рычаг не в ту сторону активировали
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Пацанчик реальный
Ответ Родя Раскольников
>Это они еще Неймару и Месси не до конца зп выплатили Это по мадридскому аналогу Первого канала такие вещи говорят? Или ты это сам придумал, авось прокатит?
А что для тебя секрет,что ФК Рычаг должен игрокам?
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