Налоговая оштрафовала «Барселону» на 15,7 млн евро за нарушения в выплатах игрокам

«Барселону» оштрафовали на 15,7 миллиона евро за нарушения при выплатах игрокам.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial, налоговая служба завершила расследование в связи с предполагаемыми нарушениями со стороны клуба и наложила на него финансовый штраф.

Эти нарушения связаны с передачей автомобилей марки Audi членам команды, непредставлением информации об оплате чартерных рейсов игрокам и неправильным учетом компенсаций, которые получили (1 312 500 евро) и (3,5 миллиона евро) после ухода из клуба.

Расследование началось в 2019 году. В случае с автомобилями налоговые инспекторы пытались проверить, не было ли это формой незадекларированного вознаграждения игроков. То же самое касалось и оплаты чартерных рейсов.