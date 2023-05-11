Налоговая оштрафовала «Барселону» на 15,7 млн евро за нарушения в выплатах игрокам
«Барселону» оштрафовали на 15,7 миллиона евро за нарушения при выплатах игрокам.
Как сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial, налоговая служба Испании завершила расследование в связи с предполагаемыми нарушениями со стороны клуба и наложила на него финансовый штраф.
Эти нарушения связаны с передачей автомобилей марки Audi членам команды, непредставлением информации об оплате чартерных рейсов игрокам и неправильным учетом компенсаций, которые получили Арда Туран (1 312 500 евро) и Александр Сонг (3,5 миллиона евро) после ухода из клуба.
Расследование началось в 2019 году. В случае с автомобилями налоговые инспекторы пытались проверить, не было ли это формой незадекларированного вознаграждения игроков. То же самое касалось и оплаты чартерных рейсов.
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