Чемпионка «Уимблдона» Жук о том, что завела аккаунт на OnlyFans: «Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала $4 500»

Теги бизнес WTA Софья Жук Теннис

Софья Жук в интервью Sports.ru рассказала, почему завела аккаунт на OnlyFans.

Жук – чемпионка юниорского «Уимблдона»-2015. На взрослом уровне она поднималась на 116-ю строчку рейтинга WTA.

 Однажды вы в ответ на чей-то коммент написали, что никогда не заведете OnlyFans. Почему завели? 

– Мне стало чисто интересно, если честно, сколько можно там заработать, например, за неделю без какого-либо голого развратного контента. Никаких секс-переписок, ничего. Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала $4 500.

– Это уже после комиссии OnlyFans? Как это работает? 

– Я сама не понимаю. Я ничего не делала, голую себя не показывала. Вообще ничего. Так же в купальниках, как в инстаграме.

– Ну люди подписываются в надежде, что вы там голая. А когда видят, что не голая, деньги уже списались.

– Да, верно. Ну вот на меня подписались 130 человек. Я там всем на рассылку ставлю фотку в зеркало – такую же, как у меня вчера в сторис была, может, в другом зеркале просто. И они эти фотки потом по 20-30 долларов покупают, а я их 100 штук кидаю. И так и получилось 4 500 – просто ничего не делая.

Но я думаю, что сейчас деньги выведу и закрою аккаунт, потому что все, мне больше не интересно это. Интересно было просто проверить.

– Вам что, деньги не нужны?

– Не стоит того, потому что начались всякие статьи и комментарии, что я шлюха, которые люди пишут, не зная, что происходит. Я не хочу, чтобы такое было, мне неприятно, когда про меня выдумывают истории, что я занимаюсь эскортом, и мое имя поливают грязью.

Мне всегда на такое хочется сказать: «Перед тем, как что-то говорить про человека, которого не знаешь, с которым никогда лично не общался, ты сначала узнай, разберись, что там на самом деле происходит».

– Да, но комментарии в интернете работают не так.

– Я понимаю, но именно в этот раз мне захотелось защитить себя, потому что я очень плохо отношусь к проституции, разврату за деньги. Когда я слышу, как девочки говорят: «Ой, у меня не было другого выбора, я больше ничего не могла»... #####, у меня тоже были моменты, когда я могла сказать, что у меня не было выбора. Я сказала себе, что лучше сдохну от голода, чем я пойду, чтобы кто-то меня за деньги…

– Когда вы говорили, что не занимались эскортом и секс-работой, вы несколько раз употребили слово «грязь». Но есть развитые страны, где проституция легализована. В Штатах у порноактеров есть профсоюз, они часть индустрии развлечений, у них есть свой «Оскар» даже…

– Просто я воспитана по-старому, у меня сильные морали. Пусть я буду даже подыхать от голода на улице и подойдет ко мне чувак, скажет: «Вот миллион долларов, просто разденься, чтобы я посмотрел и ушел». Я скажу: «Просто уходи». До такой степени.

Для меня верность – это все. Сколько у меня было отношений, от самого первого парня до нынешних отношений – я ни разу никогда никому не изменяла. Даже флирта ни малейшего не было. Для меня другие люди просто не существуют, когда я в отношениях. И когда я слышу, что после десяти лет с одним человеком уже трудно быть верным… Да ничего это не трудно. В башке просто должно быть заложено.

Поэтому мне стало очень обидно, когда про меня стали писать всякие гадости. Я замужем, никаких игр, – сказала Жук в интервью Sports.ru.

«За 5 дней на OnlyFans заработала $4500». Интервью нашей чемпионки «Уимблдона»: бросила теннис в 19, сдает машины в США, сделала грудь

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61 комментарий

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Крыс Пол
Вообще удивляет, что народ в 23 году покупает фотки, это прям как лет 20-25 назад, когда на телефон за платные смс-ки можно было загрузить картинку.
+96
-5
+91
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sabur
Ответ maks44
Это реклама OnlyFans?
Скорее антирелама .Платишь за подписку и получаешь... Ничего
+65
-2
+63
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Россия будет свободной
зерегалась на сайте для проституток - но нет, я не такая, я просто жду трамвая
+89
-31
+58
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maks44
Это реклама OnlyFans?
+56
-2
+54
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Великий Алонсо
Забавно конечно, сделала себе грудь, свисток накачала, регулярные фото эротического характера, но нет, я не такая 🤣🤣🤣
+54
-6
+48
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CherenkovF
...подойдет ко мне чувак, скажет: «Вот миллион долларов, просто разденься, чтобы я посмотрел и ушел».

Блин, а я б разделся.
+43
-2
+41
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Shuba Jr.
воспитана по-старому, сильные морали... от первых отношений до нынешних... в 23 года 😂😂😂 вот это морали, вот это по-старому 😂😂😂 на " шлюшьем сайте ".... вот это воспитание, мировоззрение, ага)))
+32
-3
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Доминик
Лет через 10 напишет "Мемуары гейши" ))
+24
-1
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Maratik1982
какая то она пустышка.... просто ни о чем
+21
-5
+16
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justbored
Нет слатшеймингу. Софья образец невинности и непорочной чистоты! ))
+14
-1
+13
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Alex1104
Ответ CherenkovF
...подойдет ко мне чувак, скажет: «Вот миллион долларов, просто разденься, чтобы я посмотрел и ушел». Блин, а я б разделся.
Сначала сиськи накачать нужно. Так что подумай...
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Александр Степанов
Ответ Россия будет свободной
зерегалась на сайте для проституток - но нет, я не такая, я просто жду трамвая
Сайт для проституток? Ты точно знаешь что такое проституция?😁
+24
-13
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Yury Sin
"Сильные" же у нее "морали", чем бы такие ))
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Brokkoli
Женщина с принципами
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Афанасий Дирихле
У меня сильные морали от этой заметки
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Максим Черкашин
Ответ Крыс Пол
Вообще удивляет, что народ в 23 году покупает фотки, это прям как лет 20-25 назад, когда на телефон за платные смс-ки можно было загрузить картинку.
Ну это психология, мол платишь и якобы девушка с тобой в каких-то отношениях. А может она ещё с тобой будет переписываться. Вот люди и покупают доступ к акаунтам.😎
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Marky777
Ответ Крыс Пол
Вообще удивляет, что народ в 23 году покупает фотки, это прям как лет 20-25 назад, когда на телефон за платные смс-ки можно было загрузить картинку.
Просто в 23 году у многих есть деньги. Это же очевидно.
+8
-1
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Михаил Тихомиров
Глянул её фотки. Блин, какая же она была красивая естественная дама. А стала типичной а-ля "женщиной футболиста".
+7
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Syndycate
Ответ Валерий Петров
Брат просит?)
Друг)
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kyckoba
Ой, это очень смешно) сильные морали) смешнее было только, когда она пришла здесь в комментарии к статье с тем же примерно смыслом и рубилась с пользователями спортса, рассказывая о миллионах, куче бизнесов, муже, который якобы смеялся над всеми комментариями, и своих «моралях»🙈🤣 дорубилась до бана в итоге)
+5
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гилберт
Ответ Доминик
Лет через 10 напишет "Мемуары гейши" ))
Мемуары жучки.
+4
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Max Bochkov
- Для меня верность – это все. Поэтому, в моей жизни, внученька, была только одна единственная любовь - моряки!..
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RomvB
"сильные морали" - это сильно ... )
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Доктор*
Наконец-то годные спортивные новости...
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Alexandr Sokolov
Ответ Великий Алонсо
Забавно конечно, сделала себе грудь, свисток накачала, регулярные фото эротического характера, но нет, я не такая 🤣🤣🤣
мы с мужем зарегистрировались просто ради интереса, ничего не показывали, но 4500 как-то пришло)))) ну да, ну да
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